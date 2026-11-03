Άναψαν τα αίματα στα παρασκήνια του αποψινού επεισοδίου του GNTM, με τη Σταυρούλα Χ. να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και να δέχεται αυστηρή παρατήρηση επειδή έγινε αντιληπτό ότι... πείραξε μόνη της το μακιγιάζ της!

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Όλα ξεκίνησαν όταν η κίνηση αυτή υπέπεσε στην αντίληψη των υπευθύνων, με το σκηνικό να μεταφέρεται αμέσως στη συζήτηση γύρω από τους απαράβατους κανόνες μιας επαγγελματικής φωτογράφισης. Η Σταυρούλα προσπάθησε να δικαιολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε κάτι κακό, αλλά απλώς πρόσθεσε αντηλιακό στην επιδερμίδα της.

Ωστόσο, η εξήγησή της δεν φάνηκε να πείθει την παραγωγή, καθώς οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και ξεκάθαρες. Της υπενθυμίστηκε πως σε ένα απαιτητικό concept, το παραμικρό ρετούς στην εμφάνιση από το ίδιο το μοντέλο μπορεί να κοστίσει ολόκληρη τη συνεργασία: «Αν ένα μοντέλο πάει και πειράξει το make up και τα μαλλιά, αυτομάτως έχει φύγει από τη φωτογράφιση. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή οποιοσδήποτε πελάτης, είτε με like ανάρτηση, είτε κομμωτής, είτε κάποια εταιρεία που έχει βγάλει το κόνσεπτ, να δει ένα μοντέλο να έχει αλλάξει το μακιγιάζ και να μείνει. Θα φύγει το μοντέλο και θα πάμε στο επόμενο».

Η ένταση αυτή λειτούργησε ως καμπανάκι για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς ο ανταγωνισμός «χτυπάει κόκκινα»