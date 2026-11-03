«Τέλος εποχής» για γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος αποχαιρετά τον ΑΝΤ1 έπειτα από μια πορεία 21 ολόκληρων ετών στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο λόγος για τον Χρήστο Μαζανίτη, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσα από τα social media, μοιραζόμενος με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα συγκινητικό βίντεο και μήνυμα.

Ο ίδιος έκανε έναν σύντομο απολογισμό των δύο αυτών δεκαετιών, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις μοναδικές εμπειρίες και τις δημοσιογραφικές στιγμές που έζησε, τονίζοντας πως φεύγει με «γεμάτη καρδιά» και φιλίες ζωής.

«Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό βίντεο απ’ όσα σας έχω συνηθίσει. Από εδώ, σήμερα, υποστέλλω τη σημαία μου στον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό. 21 χρόνια συγκινητικά, γεμάτα... Κατάφερα να ζήσω δημοσιογραφικά όσα πάρα πολλοί δημοσιογράφοι θα ονειρεύονταν να ζήσουν. Φεύγω με πολύ γεμάτη καρδιά, με πολλές φιλίες που έχω κάνει. Είμαι πολύ περήφανος που αποτέλεσα μέλος της οικογένειας του ΑΝΤ1. Σίγουρα δεν θα χαθούμε, εις το επανιδείν», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο δημοσιογράφος συμπλήρωσε:

«Τέλος εποχής από τον ΑΝΤ1. Μετά από 21 χρόνια κλείνει ο κύκλος συνεργασίας μου με τον σταθμό. 21 χρόνια συναρπαστικά με μεγάλες δημοσιογραφικές συγκινήσεις αλλά και φιλίες ζωής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια».