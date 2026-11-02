Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»

Η 16χρονη κόρη της Ζήνας Κουτσελίνη μιλά για τη ζωγραφική

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Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έμμα Παπασταθοπούλου, 16 ετών, διοργάνωσε την έκθεση ζωγραφικής "Όνειρα σε Καμβά" για την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.
  • Η ζωγραφική είναι τρόπος έκφρασης για την Έμμα, που επιθυμεί να μεταδώσει την αγάπη της και σε άλλα παιδιά.
  • Η έκθεση περιλάμβανε δημιουργίες από διαφορετικά παιδιά, κάθε μία με ξεχωριστή ιδέα και χρώματα.
  • Η Έμμα αναγνωρίζει τη συλλογική προσπάθεια που απαιτήθηκε για την έκθεση και ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες.
  • Η ζωγραφική είναι χόμπι που την ηρεμεί, αν και η συνδυαστική διαχείριση με το σχολείο είναι προκλητική.

Η έκθεση ζωγραφικής «Όνειρα σε Καμβά», μια πρωτοβουλία της 16χρονης κόρης της Ζήνας Κουτσελίνη, Έμμας Παπασταθοπούλου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και στόχο την υποστήριξη των Παιδικών Χωριών SOS, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, συγκεντρώνοντας πλήθος προσκεκλημένων από τον χώρο της εγχώριας showbiz αλλά και την επιχειρηματική και την πολιτική σκηνή.

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Περήφανη για την Έμμα η Ζήνα: «Ένιωσα το ίδιο ρίγος όπως όταν τη γέννησα»

Το Star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν στην έκθεση και συνομίλησαν με την Έμμα Παπασταθοπούλου, η οποία μίλησε για την αγάπη της για τη ζωγραφική, την έμπνευση πίσω από την πρωτοβουλία της, αλλά και το πώς καταφέρνει να συνδυάζει τις δημιουργικές της δραστηριότητες με τις σχολικές υποχρεώσεις.

Έμμα Παπασταθοπούλου: «Η ζωγραφική ήταν πάντα τρόπος έκφρασης για μένα»

Η 16χρονη αποκάλυψε πως αγαπά τη ζωγραφική από πολύ μικρή ηλικία και πως θέλησε να μεταδώσει αυτή την αγάπη και στα άλλα παιδιά.

«Μου άρεσε πάντα η ζωγραφική γιατί ήταν τρόπος έκφρασης όπως και για το κάθε παιδί και σκέφτηκα να μεταδώσω αυτό το πάθος μου για αυτή την αγάπη που έχω για το συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης και στα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

 

Όταν η Κατερίνα Καραγιάννη τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της έργο από όσα παρουσιάστηκαν στην έκθεση, η Έμμα δεν ξεχώρισε κάποιο, καθώς κάθε παιδί είχε τη δική του ξεχωριστή δημιουργία.

«Είναι πραγματικά όλα πάρα πολύ ωραία γιατί είναι από ξεχωριστά παιδιά και έχουν αποτυπωθεί διαφορετικά όνειρα, διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά θέλω, με διαφορετικά χρώματα», είπε.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη συλλογική προσπάθεια που χρειάστηκε για να πραγματοποιηθεί η έκθεση, ευχαριστώντας όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν: «Είναι ένα αποτέλεσμα που έχουν συμμετέχει πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ και ένα χρόνο, οπότε τους ευχαριστώ έναν έναν ξεχωριστά γιατί αυτό το αποτέλεσμα δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τα ίδια τα παιδιά».

Έχει πάρει το ταλέντο της στη ζωγραφική από τη μητέρα της, Ζήνα Κουτσελίνη;

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συζήτηση έφτασε και στην οικογένειά της, με την Έμμα να ερωτάται αν το ταλέντο της στη ζωγραφική προέρχεται από τη μητέρα της, Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία επίσης ζωγράφιζε όταν ήταν μικρή. «Δεν ξέρω, έχω ακούσει πως και η γιαγιά μου ζωγράφιζε, οπότε δεν ξέρω», απάντησε. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια αγαπημένη δασκάλα που τη βοήθησε στα πρώτα της βήματα: «Είναι κάτι που το προσπάθησα κι όταν ήμουν μικρή με μία πολύ αγαπημένη δασκάλα που είχα και σήμερα σαν το μικρό μου που είχα την τύχη, την κυρία Κουντουρά. Οπότε ναι, ήταν αποτέλεσμα και της έκθεσης αυτό φάνηκε».

Η ζωγραφική είναι το χόμπι που τη χαλαρώνει

Η Έμμα αποκάλυψε πως αγαπά γενικότερα τον καλλιτεχνικό τομέα, ωστόσο η ζωγραφική είναι κάτι που κάνει κυρίως στον ελεύθερο χρόνο της και τη βοηθά να ηρεμεί: «Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ ο καλλιτεχνικός τομέας, αλλά εντάξει ζωγραφική είναι και κάτι το οποίο μου αρέσει, το κάνω περισσότερο σαν χόμπυ, με ηρεμεί».

Όσο για το πώς καταφέρνει να συνδυάζει όλα αυτά με το σχολείο και το διάβασμα, η 16χρονη παραδέχτηκε πως δεν είναι πάντα εύκολο: «Ναι, αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, αλλά προσπαθώ!».

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ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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