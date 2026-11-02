Τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κλυκλοφορίας 2027 αναρτήθηκαν στη σελίδα mycar της ΑΑΔΕ. Οι υπόχρεοι μπορούν να συνδεθούν στo Taxisnet με τους κωδικούς τους, ώστε να δουν το ποσό που καλούνται να πληρώσουν.
Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται με τους εξής τρόπους:
- Με κωδικούς TAXISnet στην πλατφόρμα myCAR | ΑΑΔΕ.
- Χωρίς κωδικούς TAXISnet με εισαγωγή ΑΦΜ και αριθμού κυκλοφορίας μέσω Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet | ΑΑΔΕ.
Τέλη Κυκλοφορίας 2027: H προθεσμία και τα πρόστιμα
Τα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα:
- το τελευταίο δίμηνο του προηγούμενου έτους (1/11 έως 31/12)
- την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας ταξινόμησης
Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται εμπρόθεσμα από την 1/11 έως και την 31/12 του προηγούμενου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν.
Σημειώνεται ότι, όπως πέρυσι, ούτε φέτος θα δοθεί παράταση για την πληρωμή τους.
Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας, δηλαδή μετά την 31/12, από το έτος 2025 και εφεξής, διαμορφώνονται ως εξής:
- Το 25 % των τελών κυκλοφορίας εφόσον καταβληθούν εντός Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν
- Το 50% των τελών κυκλοφορίας εφόσον καταβληθούν εντός Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν
- ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ, μετά την πάροδο δυο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή, ή σε περίπτωση μη καταβολής ή καταβολής μέρους των τελών κυκλοφορίας.
- Τα πρόστιμα μειώνονται κατά το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο 30 €, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 €.