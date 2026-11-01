Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τι ισχύει για το όριο 30%

Έξτρα φόρος 22% και οι εξαιρέσεις

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Cemrecan Yurtman)
Ηλεκτρονικές Αποδείξεις: Τι Ισχύει Για Το Όριο 30%
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι φορολογούμενοι πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές δαπάνες ίσες με το 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέχρι το τέλος του έτους.
  • Αν δεν καλυφθεί το όριο, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά.
  • Το μέτρο αφορά περίπου 4,5 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους.
  • Οι δαπάνες πρέπει να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα και να συνοδεύονται από αποδείξεις λιανικής.
  • Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται αγορές τροφίμων, ρούχων, λογαριασμών και ιατρικών υπηρεσιών.

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στην υποχρέωση ηλεκτρονικών δαπανών πρέπει έως το τέλος του έτους να έχουν πραγματοποιήσει αγορές και πληρωμές με κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ίσες με το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματός τους. Όσοι δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσό θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 22% στη διαφορά.

Το μέτρο αφορά περίπου 4,5 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ’ επάγγελμα αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από ενοίκια ακινήτων.

Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες, πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονική τραπεζική ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Απαραίτητη είναι επίσης η έκδοση των αντίστοιχων αποδείξεων λιανικής.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις και πρόσθετος φόρος

Εάν οι ηλεκτρονικές δαπάνες υπολείπονται του ορίου που προβλέπεται, το “ακάλυπτο” ποσό φορολογείται με συντελεστή 22% κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Στις δαπάνες που προσμετρώνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αγορές τροφίμων, ποτών, ενδυμάτων, υποδημάτων, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών, τσιγάρων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

Υπολογίζονται επίσης οι αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και οι πληρωμές για επισκευές, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, κοινόχρηστα, δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.

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