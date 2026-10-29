Το φετινό - τρίτο κατά σειρά - From AI to ROI, που οργάνωσε η Satori Analytics, μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, μέσα από έργα που ήδη υλοποιούν μερικοί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη συμμετοχή περίπου 400 στελεχών, από περισσότερους από 200 οργανισμούς. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε τέσσερις κεντρικές θεματικές: τη δημιουργία AI-native οργανισμών, τα παιδιά και την τεχνητή νοημοσύνη, τη στρατηγική, την κουλτούρα και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και το Sovereign AI.

Sanjay Srivastava, Chair, Executive Technology Board

Επιχειρήσεις, όπως η Motor Oil, η Metlen, η Βιοϊατρική, η ΕΛΓΕΚΑ, η Optima Bank, η Stoiximan, ο ΑΔΜΗΕ και η KLM Royal Dutch Airlines παρουσίασαν πώς αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους λειτουργία, με λύσεις που καλύπτουν το φάσμα από απλά low-code εργαλεία έως σύνθετα agentic και physical AI συστήματα.

Στη συζήτηση για το Sovereign AI, ο Νίκος Γιαννακάκης, Group CIO του Ομίλου Motor Oil, και ο Γιάννης Βιτζηλαίος, CCO Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, αναφέρθηκαν στις επενδύσεις που ήδη υλοποιούνται στους ομίλους τους και στον νέο ρόλο του CIO. Οι CEO της Microsoft, της Performance Technologies, της Nova ICT και της ΗΔΙΚΑ παρουσίασαν το έργο Health Monitoring του Υπουργείου Υγείας, που αξιοποιεί δεδομένα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την εξατομικευμένη πρόληψη.

Ευάγγελος Καπαρελιώτης, IT Enterprise Platforms Director, METLEN

Το πρόγραμμα του συνεδρίου άνοιξε, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, ο Sanjay Srivastava, Chair του Executive Technology Board και πρώην Chief Digital Officer της Genpact. Με παραδείγματα από οργανισμούς του Fortune 1000, υποστήριξε ότι η αξία της τεχνητής νοημοσύνης μετριέται σε ολοκληρωμένες διαδικασίες και όχι σε μεμονωμένες αυτοματοποιημένες εργασίες, ότι απαιτεί επανασχεδιασμό της δουλειάς αντί για απλή υποβοήθηση της υπάρχουσας, και ότι, καθώς το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης μειώνεται, το πραγματικά σπάνιο κεφάλαιο γίνεται η θεσμική γνώση και η κρίση του οργανισμού. Στο πάνελ που ακολούθησε, στελέχη της Alpha Bank, της doValue και της Blend μοιράστηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα μετάβασης σε AI-native μοντέλα λειτουργίας.

Η ομάδα της Satori Analytics, μέσα από πέντε live demos, αποτύπωσε στην πράξη πώς δημιουργείται ένας agent, σε λίγες ημέρες με Microsoft Copilot Studio και Claude, πώς λειτουργούν με ασφάλεια ολοκληρωμένα agentic συστήματα σε μεγάλους οργανισμούς, πώς σχεδιάζεται ένα AI roadmap για τη σωστή αξιολόγηση και προτεραιοποίηση έργων και πώς ένας οργανισμός διαχειρίζεται ένα ευρύ οικοσύστημα agents ως προς την ασφάλεια, το κόστος και την ακρίβεια.

Ιάσων Ορφανίδης, IT Director of New Technologies & Retail, Motor Oil Hellas & Μανώλης Χατζηθανάσης, Head of Artificial Intelligence, Motor Oil Hellas

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με τον Ιδρυτή και CEO της Satori Analytics, Μιχάλη Γεωργακόπουλο, για την έγκαιρη επένδυση της Ελλάδας στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εκπαίδευση. Η ίδια λογική των απτών αποτελεσμάτων φάνηκε και στις νεότερες ηλικίες: ένα 11χρονο αγόρι και ένα 15χρονο κορίτσι, απόφοιτοι της AI Academy, παρουσίασαν ζωντανά στη σκηνή τις εφαρμογές που δημιούργησαν μετά από μόλις έξι μήνες εκπαίδευσης: έναν ψηφιακό βοηθό για αγορά εισιτηρίων εκδηλώσεων και ένα marketplace ρούχων. Σε fireside chat, η CEO του AI Factory Pharos, Αφροδίτη Σεβαστή, παρουσίασε τις δυνατότητες που θα έχουν σύντομα οι επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Satori Analytics, δήλωσε: «Η εξέλιξη του From AI to ROI μέσα σε τρία χρόνια αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία ωριμάζει η τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα. Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην αξία που ήδη παράγει: οι ελληνικές επιχειρήσεις υλοποιούν έργα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν και αποδίδουν, ενώ εμφανίζονται και οι πρώτοι AI-native οργανισμοί. Αυτή η εμπειρία αξίζει να μοιράζεται σε διαρκή βάση. Στόχος μας είναι να εξελίξουμε το From AI to ROI από ετήσιο συνέδριο σε μια διαρκή πλατφόρμα γνώσης για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, μέσα από απτά παραδείγματα των ίδιων των οργανισμών.».

Σχετικά με τη Satori Analytics:

Η Satori Analytics ιδρύθηκε το 2014 και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και αξιοποίησης δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ομάδα [135] μηχανικών ΤΝ και δεδομένων, υλοποιεί λύσεις για μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε κλάδους όπως η Ενέργεια, οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, το Λιανεμπόριο, η Υγεία, η Βαριά Βιομηχανία και οι Κατασκευές. Η εταιρεία ειδικεύεται σε σύνθετα έργα έρευνας και ανάπτυξης και σε λύσεις που επιτρέπουν στους οργανισμούς να αξιοποιούν την ΤΝ διατηρώντας τον έλεγχο των δεδομένων, των υποδομών και της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. satorianalytics.com

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται οι εξής:

[εικόνα 01]: Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού & Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Ιδρυτής και CEO, Satori Analytics

[εικόνα 02]:

[εικόνα 03]: Ιάσων Ορφανίδης, IT Director of New Technologies & Retail, Motor Oil Hellas & Μανώλης Χατζηθανάσης, Head of Artificial Intelligence, Motor Oil Hellas

[εικόνα 04]: Ευάγγελος Καπαρελιώτης, IT Enterprise Platforms Director, METLEN

Επικοινωνία με τα ΜΜΕ:

Πάμελα Σουξέ,

Partners & Marketing Executive

pamela.souxes@satorianalytics.com

