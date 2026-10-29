Η εξομολόγηση του Άλεξ Σταυρίδη στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε ο Άλεξ Σταυρίδης, στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».

Ο Έλληνας επιχειρηματίας που είναι και ένας εκ των αγοραστών της εκπομπής Cash or Trash, έδειξε στην οικοδέσποινα της εκπομπής του Star έναν Σταυρό αναφέροντας πως εξαιτίας αυτού του Σταυρού σήμερα ζει!

Άλεξ Σταυρίδης

«Η μητέρα μου, μου λέει πως ζω εξαιτίας αυτού του σταυρού. Είναι ένας σταυρός που είχε βρει σε εκκλησία όταν είχα πέσει σε κώμα. Τον έβαλε στο προσκεφάλι μου όταν ήμουν σε κώμα στο νοσοκομείο. Της είχαν πει πως οι πιθανότητες για να ζήσω ήταν 1%» εξομολογήθηκε και πρόσθεσε:

Ο Σταυρός που, όπως είπε ο Άλεξ Σταυρίδης, του έσωσε τη ζωή

«Κάποια στιγμή όταν έγινα 15-16 χρόνων, τον έβαλα σε έναν χώρο που έχουμε σπίτι και βάζουμε τα αδέρφια όλα τα αντικείμενά μας για να τα δώσουμε σε κάποιον άλλον. Αυτός ο Σταυρός για κάποιον λόγο γύρναγε μπούμερανγκ πάντα σε μένα, στον χώρο μου. Κάποια στιγμή ρώτησα τη μητέρα μου και μου εξήγησε τον λόγο»

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

