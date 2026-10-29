Συγκλονίζει ο Άλεξ Σταυρίδης: «Ήμουν σε κώμα και ζω εξαιτίας του σταυρού»

«Η μαμά μου, μου έβαλε έναν σταυρό στο προσκεφάλι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 14:35 Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου στο αυριανό Stars System
29.10.26 , 14:21 Το Star.gr βραβεύτηκε από τα Hellenic Business Awards 2026
29.10.26 , 14:20 «La Belva - 2nd Animal Fest» για 2η χρονιά, έρχεται στη Θεσσαλονίκη
29.10.26 , 14:14 Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
29.10.26 , 14:05 Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
29.10.26 , 14:04 Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
29.10.26 , 14:00 Γλυκολικό οξύ: Το skincare συστατικό που αλλάζει την περιποίηση των μαλλιών
29.10.26 , 13:53 Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;
29.10.26 , 13:41 Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόρενς - «Τι έκανε στο πρόσωπό της;»
29.10.26 , 13:31 From AI to ROI 2026: Πραγματοποιήθηκε το 3ο συνέδριο της Satori Analytics
29.10.26 , 13:31 Συγκλονίζει ο Άλεξ Σταυρίδης: «Ήμουν σε κώμα και ζω εξαιτίας του σταυρού»
29.10.26 , 13:10 Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
29.10.26 , 13:00 Halloween στην Αθήνα: Η πόλη γεμίζει με εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους
29.10.26 , 12:56 Όλη η αλήθεια για την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη
29.10.26 , 12:52 Κρήτη: Πατέρας περιμένει έξω από το νηπιαγωγείο του διαβητικού γιου του
Μαριάννα Τουμασάτου: Ο Αλέξανδρος Σταύρου & η κόρη τους στην πρεμιέρα της
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Βούλα: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο στη Βουλιαγμένης
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Ισπανία: Συγκινούν οι ιστορίες των αγνοούμενων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Βαλαβάνη για Βασάλο: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»
Ταξίδια 2027: Οι top προορισμοί στο εξωτερικό για τη χρονιά που έρχεται
Αποκάλυψη γνωστού τραγουδιστή: «Κάναμε με τον Νίκο Καρβέλα νέο τραγούδι»
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η εξομολόγηση του Άλεξ Σταυρίδη στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άλεξ Σταυρίδης αποκάλυψε ότι ζει χάρη σε έναν σταυρό που του έδωσε η μητέρα του όταν ήταν σε κώμα.
  • Η μητέρα του είπε ότι οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν μόλις 1%.
  • Ο σταυρός βρέθηκε σε εκκλησία και τοποθετήθηκε στο προσκεφάλι του στο νοσοκομείο.
  • Ο Σταυρός επανερχόταν πάντα στη ζωή του, παρά την πρόθεση να τον δωρίσει.
  • Η εξομολόγηση έγινε στην εκπομπή 'Πρώτος Καφές με τη Ζήνα'.

Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε ο Άλεξ Σταυρίδης, στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα».

Ο Έλληνας επιχειρηματίας που είναι και ένας εκ των αγοραστών της εκπομπής Cash or Trash, έδειξε στην οικοδέσποινα της εκπομπής του Star έναν Σταυρό αναφέροντας πως εξαιτίας αυτού του Σταυρού σήμερα ζει!

Άλεξ Σταυρίδης 

Άλεξ Σταυρίδης 

 «Η μητέρα μου, μου λέει πως ζω εξαιτίας αυτού του σταυρού. Είναι ένας σταυρός που είχε βρει σε εκκλησία όταν είχα πέσει σε κώμα. Τον έβαλε στο προσκεφάλι μου όταν ήμουν σε κώμα στο νοσοκομείο. Της είχαν πει πως οι πιθανότητες για να ζήσω ήταν 1%» εξομολογήθηκε και πρόσθεσε: 

Ο Σταυρός που, όπως είπε ο Άλεξ Σταυρίδης, του έσωσε τη ζωή

Ο Σταυρός που, όπως είπε ο Άλεξ Σταυρίδης, του έσωσε τη ζωή

«Κάποια στιγμή όταν έγινα 15-16 χρόνων, τον έβαλα σε έναν χώρο που έχουμε σπίτι και βάζουμε τα αδέρφια όλα τα αντικείμενά μας για να τα δώσουμε σε κάποιον άλλον. Αυτός ο Σταυρός για κάποιον λόγο γύρναγε μπούμερανγκ πάντα σε μένα, στον χώρο μου. Κάποια στιγμή ρώτησα τη μητέρα μου και μου εξήγησε τον λόγο» 

Δείτε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
Media
Μπήλιου: Αστρολογικές προβλέψεις Σαββατοκύριακου στο αυριανό Stars System
Το Star.gr Βραβεύτηκε Από Τα Hellenic Business Awards 2026
Media
Το Star.gr βραβεύτηκε από τα Hellenic Business Awards 2026
Cash or Trash: Τρέιλερ Για Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
Media
Ποια γνωστή δημοσιογράφος έρχεται στο Cash or Trash της Πέμπτης;
Eurovision: 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου το Sing for Greece 2027
Media
Eurovision: 9, 11 & 13 Φεβρουαρίου το Sing for Greece 2027 στη Θεσσαλονίκη
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Media
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
First Dates: Η Παραδοχή Του Μιχάλη Για Τα Fake Βιογραφικά
Media
First Dates Μιχάλης: «Φτιάχνω ψεύτικα βιογραφικά, σιγά μη το ψάξουν»
First Dates:«Όταν έχω σχέση, μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές»
Media
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Tρέιλερ First Dates 28η Οκτωβρίου 2026
Media
First Dates: Singles έρχονται αντιμέτωποι με το απόλυτο τεστ χημείας
Ταινία Online: Ο Κοτολαγός Και Το Χάμστερ Του Σκότους
Media
Ταινία Online: Δες «Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top