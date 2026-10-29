Ισπανία: Οι αγνοούμενοι μετά τη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φονική σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, ενώ οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, περιμένοντας με αγωνία πληροφορίες από τα νοσοκομεία και τις αρμόδιες Αρχές. Ανάμεσα στους αγνοουμένους βρίσκονται μια 70χρονη που ταξίδευε για τον γάμο της κόρης της, ένας 27χρονος αξιωματικός της ισπανικής Πολιτοφυλακής και ένας 22χρονος μηχανικός συντήρησης τρένων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Español, οι συγγενείς των επιβατών προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την τύχη των αγαπημένων τους. Κάποιοι αναζητούν απαντήσεις στα νοσοκομεία, κάποιοι άλλοι απευθύνονται στις υπηρεσίες που συμμετέχουν στις έρευνες και την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Άνα Αβιλές: Ταξίδευε για τον γάμο της κόρης της

Η 70χρονη Άνα Αβιλές είχε ξεκινήσει μόνη της από τη Μαδρίτη με προορισμό τη Σεβίλλη, όπου το ερχόμενο Σάββατο επρόκειτο να παντρευτεί η κόρη της.

H Άνα Αβιλές

Η Άνα ταξίδευε με το τρένο AVE και καθόταν στη θέση 18Β του έβδομου βαγονιού. Η οικογένειά της δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της μετά τη σύγκρουση και άρχισε να την αναζητά σε πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί.

«Πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο, τα νοσοκομεία και παντού», δήλωσε ο μελλοντικός γαμπρός της, Φρανθίσκο Χιμένεθ, στην Ελ Εσπανιόλ.

Σε κάποια στιγμή, οι συγγενείς ενημερώθηκαν ότι η 70χρονη ενδέχεται να είχε περάσει από τη διαδικασία διαλογής ασθενών σε νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την πληροφορία ούτε να εντοπίσουν την ίδια.

Η οικογένεια συνεχίζει να αναζητά οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος: Ο 27χρονος που επέστρεφε σπίτι

Ο 27χρονος Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος, αξιωματικός της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), επέστρεφε από τη Μαδρίτη στην Ουτρέρα της Σεβίλλης, προκειμένου να περάσει λίγες ημέρες με την οικογένειά του.

Είχε ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και επέβαινε στο τρένο AVE 2080 της Renfe. Οι συγγενείς του ανέφεραν ότι βρισκόταν στο όγδοο βαγόνι.

Ο Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος

Οι γονείς του περιμένουν ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ δεν είχαν καταφέρει να μάθουν τι είχε συμβεί στον γιο τους.

«Δεν ξέρουμε τίποτα γι’ αυτόν», ανέφερε συγγενής του, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα.

Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα: Ο 22χρονος μηχανικός τρένων

Την οικογένειά του θα συναντούσε και ο 22χρονος Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στη Μαδρίτη ως μηχανικός συντήρησης τρένων.

Ο Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα

Μετά τη σύγκρουση, οι συγγενείς του δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της El Español, η οικογένειά του μετέβη στην περιοχή του δυστυχήματος, αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη του.

«Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα», δήλωσε η θεία του.

Οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η οικογένεια, ο Νταβίντ έχει ύψος 1,85 μέτρα, μαύρα μαλλιά και φορά σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Σαρόνα Φρόιντμαν: Σώθηκαν ο σύζυγος και ο γιος της

Η 69χρονη Σαρόνα Φρόιντμαν ταξίδευε επίσης στο έβδομο βαγόνι. Ο σύζυγος και ο γιος της διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, αλλά η ίδια εξακολουθούσε να αγνοείται.

Όπως εξήγησε συγγενής της, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο βαγόνι του κυλικείου τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Ο θείος μου και ο ξάδελφός μου είναι καλά επειδή βρίσκονταν στο βαγόνι της καφετέριας», ανέφερε η ανιψιά της, Αλεχάντρα.

Η οικογένεια γνώριζε ότι οι δύο άνδρες είχαν διασωθεί, αλλά δεν είχε αντίστοιχη ενημέρωση για τη Σαρόνα. Οι συγγενείς προσπαθούσαν να εξακριβώσουν αν είχε μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο ή αν περιλαμβανόταν στους ανθρώπους που δεν είχαν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράδε: Βρέθηκε το κινητό του

Ανάμεσα στους αγνοουμένους που αναζητούσαν οι συγγενείς τους βρισκόταν και ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράδε, ο οποίος ταξίδευε προς τη Σεβίλλη μαζί με την αρχιτέκτονα Πατρίθια Φερνάντεθ.

Η κόρη του, Κονστάνθα, περιέγραψε στην El Español τις προσπάθειες της οικογένειας να τον εντοπίσει.

Ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράδε

«Σήμερα το πρωί πήγαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, αλλά δε μας βοήθησαν καθόλου. Τον καλούμε όλη την ημέρα και τώρα βρήκαν το κινητό του τηλέφωνο, όμως δε μας λένε τίποτα», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της έχει ύψος 1,76 μέτρα και μαύρα μαλλιά. Οι συγγενείς του αναζητούσαν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Νταβίντ Μπενίτεθ Ντομίνγκεζ: Αγωνία για τον 37χρονο επιβάτη

Στη λίστα των ανθρώπων που αναζητούσαν οι οικογένειές τους περιλαμβανόταν και ο 37χρονος Νταβίντ Μπενίτεθ Ντομίνγκεζ.

25) David Benítez Domínguez • Físico: 37 años. • Lugar: AVE, Vagón 8, asiento 13. https://t.co/OgN4mUAdIj — ArnauTenismo (@ParadxnDeTenas) October 28, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει η El Español, ταξίδευε στο όγδοο βαγόνι, στη θέση 13Β, του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Οι συγγενείς του προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το πού βρίσκεται, χωρίς να έχουν επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την τύχη του.

