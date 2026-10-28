Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά χωρίς πλειοψηφία

Πολιτικό αδιέξοδο μετά τις εκλογές

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (David Goldman)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, παρά την απώλεια κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του δεξιού συνασπισμού του.
  • Με καταμετρημένο το 86% των ψήφων, ο Νετανιάχου κερδίζει 53 έδρες, ενώ ο αντίπαλος Γκάντι Άιζενκοτ μόλις 48.
  • Τα κόμματα που εκπροσωπούν τους Άραβες Ισραηλινούς αναμένονται να κερδίσουν 19 έδρες, περιορίζοντας τις πιθανότητες του Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση.
  • Ο Νετανιάχου ζήτησε τη δημιουργία ισχυρής δεξιάς κυβέρνησης και προανήγγειλε συνεργασία με τον Τραμπ για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.
  • Η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τις ισραηλινές αγορές, με πτώση στη συναλλαγματική ισοτιμία και στο χρηματιστήριο.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται ότι θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, αφού η απροσδόκητα ισχυρή υποστήριξή του από τους Εβραίους ψηφοφόρους άφησε στους αντιπάλους του ελάχιστες προοπτικές να τον ανατρέψουν, παρά το γεγονός ότι ο δεξιός συνασπισμός του έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του. 

Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ - Προηγείται ο Νετανιάχου έναντι του Άιζενκοτ

Με καταμετρημένο σήμερα σχεδόν το 86% των ψήφων, οι προβολές των τριών κύριων τηλεοπτικών δικτύων του Ισραήλ έδειχναν ότι ο συνασπισμός του Νετανιάχου από δεξιά, ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα θα κερδίσει 53 έδρες στην 120μελή Κνεσέτ, σαφώς περισσότερες από τις 48 του συνασπισμού του αντιπάλου του, του Γκάντι Άιζενκοτ. 

Κόμματα που αντιπροσωπεύουν τους Άραβες Ισραηλινούς αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να κερδίσουν αριθμό ρεκόρ 19 εδρών, γεγονός που στερεί από τον Άιζενκοτ κάθε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στην εξουσία χωρίς την ευρεία υποστήριξή τους, την οποία πολλοί Εβραίοι πολιτικοί ηγέτες απορρίπτουν.  

Τα αποτελέσματα μπορεί ακόμα να αλλάξουν, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται, όμως ο συνασπισμός του Άιζενκοτ με τα κόμματα που στρέφονται κατά του Νετανιάχου και κυμαίνονται από την κεντροαριστερά μέχρι την σκληροπυρηνική δεξιά, δεν κατάφερε να φτάσει τα ποσοστά που του έδιναν οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για ντέρμπι.  

Ο Νετανιάχου θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός στη διάρκεια οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και ενδεχομένως μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές την ερχόμενη χρονιά. Ενώ μια υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει ορισμένους περιορισμούς, ειδικοί λένε πως διαθέτει εξουσίες, μεταξύ άλλων και για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. 

Στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου 

Ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος σε οπαδούς του κόμματός του, του Λικούντ, μετά τις 3 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ζήτησε το σχηματισμό «μιας ισχυρής, δεξιάς εθνικής κυβέρνησης».  

Υπογράμμισε τις στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ και έθεσε την προοπτική νέας κοινής στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν μαζί με τον σύμμαχό του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι δύο χώρες έχουν μια «μοναδική ιστορική ευκαιρία» να εξαλείψουν «μια και καλή» αυτό που αποκάλεσε ιρανική απειλή.  

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους να κρατήσουν τον Νετανιάχου στην εξουσία, ώστε οι δύο ηγέτες να μπορέσουν «να τελειώσουν τη δουλειά» στο Ιράν, δήλωσε πως ο Νετανιάχου τα πήγε «πολύ καλά» και ισχυρίστηκε πως η υποστήριξη που ο ίδιος του προσέφερε «τον βοήθησε πολύ». 

Ο Άιζενκοτ παραδέχθηκε πως ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, όμως προειδοποίησε πως μπορεί να χρησιμοποιήσει το ζήτημα της ασφάλειας για πολιτικούς σκοπούς. 

«Καλώ τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και των δημόσιων υπηρεσιών: ο Νετανιάχου είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός, χωρίς εντολή ή την εμπιστοσύνη του λαού», δήλωσε. «Παραμείνετε σταθεροί μπροστά σε οποιαδήποτε απόπειρα να σας αμφισβητήσει».  

Η προοπτική μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία επηρέασε τις ισραηλινές αγορές. Η ισοτιμία του σεκέλ μειώθηκε περίπου 1,6% στα 3,10 έναντι του δολαρίου. Οι βασικοι δείκτες του χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ σημείωσαν πτώση άνω του 3%. 

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ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
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