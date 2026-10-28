Tα 1.000 πρόσωπα του Mr Χωριάτικο: Δήλωνε ταμίας και μάγειρας!

Είχε απολύσει τον εαυτό του για επίδομα ανεργίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.10.26 , 22:42 Αλλαγές στις τράπεζες: Πότε θα απαγορεύεται η είσοδος
28.10.26 , 22:33 First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
28.10.26 , 22:15 Tα 1.000 πρόσωπα του Mr Χωριάτικο: Δήλωνε ταμίας και μάγειρας!
28.10.26 , 22:14 Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά χωρίς πλειοψηφία
28.10.26 , 21:15 Ασπίδα Του Αχιλλέα: Εντυπωσίασαν Τα Νέα Όπλα Στην Παρέλαση
28.10.26 , 20:19 Χωριάτικο: «Σας περίμενα» - Η κινηματογραφική σύλληψη του ιδιοκτήτη
28.10.26 , 20:17 BMW iX5: Επαναστατική φόρτιση σε 10 λεπτά
28.10.26 , 20:13 Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Ανθρώπινο λάθος βλέπουν οι Αρχές
28.10.26 , 17:10 Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία κατά της ομιλίας Κασιδιάρη
28.10.26 , 16:35 Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Μαγνησία & Σκιάθο - Οι περιοχές σε Red Code
28.10.26 , 16:01 Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα
28.10.26 , 15:15 Τραγωδία Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο
28.10.26 , 14:00 Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό
28.10.26 , 13:23 Italian Motion: Παρουσίαση κλασικών και σύγχρονων Alfa Romeo
28.10.26 , 13:10 Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16
Χωριάτικο: «Σας περίμενα» - Η κινηματογραφική σύλληψη του ιδιοκτήτη
Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο
Ισπανία: Πώς έγινε η σύγκρουση τρένων - Ανθρώπινο λάθος βλέπουν οι Αρχές
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπηρεσιακός πρωθυπουργός, αλλά χωρίς πλειοψηφία
Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δέχομαι απειλές- Φοβάμαι μήπως η Έφη μου ξαναεπιτεθεί»
Tα 1.000 πρόσωπα του Mr Χωριάτικο: Δήλωνε ταμίας και μάγειρας!
Τσιμτσιλή: Η σπάνια throwback φωτογραφία από μαθητική παρέλαση!
Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα
Tατιάνα Στεφανίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον 95χρονο μπαμπά της
Ελένη Μενεγάκη: Η... παράδοξη φωτογραφία της από το Λονδίνο!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Mr Χωριάτικο αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα ως ιδιοκτήτης δεκάδων εταιρειών, δηλώνοντας ταμίας και μάγειρας.
  • Η δράση του αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία για σωματεμπορία στις 14 Ιανουαρίου.
  • Από το 2017, ο Mr Χωριάτικο άλλαξε οκτώ επαγγέλματα και πήρε επίδομα ανεργίας 5.294,37 ευρώ το 2022.
  • Είχε εφεύρει μεθόδους για να κρύβει την ταυτότητά του, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα και ονόματα συνεργατών.
  • Η ζημιά στο Δημόσιο από τις δραστηριότητές του ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ.

Αποκαλυπτική είναι η δράση του Mr Χωριάτικο, που επί χρόνια φρόντιζε να κρύβει την πραγματική του ταυτότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο άνθρωπος που ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης δεκάδων εταιρειών εμφανιζόταν ακόμα και ως μάγειρας. Έφτασε, δε, στο σημείο να απολύσει τον… εαυτό του και να πάρει και επίδομα ανεργίας. 

Χωριάτικο: «Σας περίμενα» - Η κινηματογραφική σύλληψη του ιδιοκτήτη

Η… επιχειρηματική δράση του Mr Χωριάτικο αποκαλύφθηκε εξαιτίας μιας καταγγελίας στις Αρχές, στις 14 Ιανουαρίου. Μόνο που η καταγγελία έκανε λόγο για τους «Σωματεμπόρους της Συγγρού», όπως αναφερόταν. 

Ο Mr Χωριάτικο χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ.!

«Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στρατολογούν γυναίκες από το εξωτερικό που έχουν οικονομική δυσχέρεια, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα, ιδίως ψευδείς υποσχέσεις για εργασία ως “χορεύτριες” σε νυχτερινά καταστήματα με δήθεν υψηλές απολαβές», αναφερόταν στην καταγγελία.  

Ο Mr Χωριάτικο δήλωνε μάγειρας και ταμίας - Απέλυσε τον εαυτό του για επίδομα ανεργίας 

Η έρευνα αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε. Οι ερευνητές έπεσαν πάνω στον Mr Χωριάτικο, που, αν και είχε δεκάδες εταιρείες, έχει αλλάξει οκτώ επαγγέλματα από το 2017. 

Υπάλληλος φύλαξης, ζαχαροπλάστης, ταμίας, ακόμα και μάγειρας… Όταν άνοιξαν τον φάκελό του στην ΕΡΓΑΝΗ, δεν πίστευαν στα μάτια τους. 

Το 2022 πήρε επίδομα ανεργίας ύψους 5.294,37 ευρώ, ενώ το 2025 απέλυσε τον εαυτό του, παίρνοντας αποζημίωση απόλυσης 946,73 ευρώ. 

Οι αστυνομικοί δεν ανακάλυψαν μόνο ότι ο Mr Χωριάτικο ήταν… πολυτεχνίτης, αλλά και ότι είχε εφεύρει μια μέθοδο για να κρύβει την ταυτότητά του. 

Tα 1.000 πρόσωπα του Mr Χωριάτικο: Δήλωνε ταμίας και μάγειρας!

Χρησιμοποιούσε ακόμα και τα ονόματα συνεργατών του, όπως φαίνεται σε διάλογο που αποκάλυψε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star: 

Υπάλληλος: Μπορώ να μιλήσω με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας; Είστε υπάλληλος; Μιλάω με κάποιον; 

Mr Χωριάτικο: Εγώ λέγομαι Νεκτάριος Γ… Σε εταιρεία δουλεύω και μου έχουν δώσει αυτό το τηλέφωνο και μιλάω. Είμαι, όμως, σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστική. 

Σε αστυνομικό συστήθηκε ως Ζώης και σε άλλους ως… Φάνης. Υπήρχαν, δε, περιπτώσεις όπου ξεχνούσε και με ποιο όνομα παρουσιαζόταν. 

Ο Mr Χωριάτικο είχε έξι τηλεφωνικές συνδέσεις και ταξίδευε συχνά στη Μύκονο και στη Ρόδο, καθώς είχε και εκεί επιχειρήσεις. 

Το απόγευμα της Πέμπτης θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας για να απολογηθεί για τη ζημιά στο Δημόσιο, η οποία ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
 |
ΑΠΑΤΗ
 |
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωριάτικο: Η Κινηματογραφική Σύλληψη Του Ιδιοκτήτη
Ελλαδα
Χωριάτικο: «Σας περίμενα» - Η κινηματογραφική σύλληψη του ιδιοκτήτη
Θεσσαλονίκη: Επεισόδια Σε Πορεία Κατά Της Ομιλίας Κασιδιάρη
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στην αντιφασιστική πορεία κατά της ομιλίας Κασιδιάρη
Καιρός: Οι Περιοχές Σε Red Code - Πλημμύρες Σε Μαγνησία
Ελλαδα
Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Μαγνησία & Σκιάθο - Οι περιοχές σε Red Code
πιλοτος
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Ρίγη συγκίνησης από το μήνυμα του πιλότου του F-16
Ομόνοια: Φωτιά Σε Κατάστημα Ηλεκτρονικών Ειδών
Ελλαδα
Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για φωτιά στο Μεταξουργείο
Μαθητική Παρέλαση
Ελλαδα
Με τη μαθητική παρέλαση η Αθήνα τίμησε την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ»
Στρατιωτική Παρέλαση Στη Θεσσαλονίκη
Ελλαδα
28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
28η Οκτωβρίου
Ελλαδα
Aκυρώνονται παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Πού δε θα γίνουν στην Αττική
Το τραγούδι στην Κατοχή
Ελλαδα
Το τραγούδι στην Κατοχή και την Αντίσταση: Οι ειδικοί εξηγούν το ρόλο του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top