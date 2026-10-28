Αποκαλυπτική είναι η δράση του Mr Χωριάτικο, που επί χρόνια φρόντιζε να κρύβει την πραγματική του ταυτότητα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο άνθρωπος που ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης δεκάδων εταιρειών εμφανιζόταν ακόμα και ως μάγειρας. Έφτασε, δε, στο σημείο να απολύσει τον… εαυτό του και να πάρει και επίδομα ανεργίας.

Η… επιχειρηματική δράση του Mr Χωριάτικο αποκαλύφθηκε εξαιτίας μιας καταγγελίας στις Αρχές, στις 14 Ιανουαρίου. Μόνο που η καταγγελία έκανε λόγο για τους «Σωματεμπόρους της Συγγρού», όπως αναφερόταν.

«Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στρατολογούν γυναίκες από το εξωτερικό που έχουν οικονομική δυσχέρεια, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα, ιδίως ψευδείς υποσχέσεις για εργασία ως “χορεύτριες” σε νυχτερινά καταστήματα με δήθεν υψηλές απολαβές», αναφερόταν στην καταγγελία.

Ο Mr Χωριάτικο δήλωνε μάγειρας και ταμίας - Απέλυσε τον εαυτό του για επίδομα ανεργίας

Η έρευνα αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς κατέληξε. Οι ερευνητές έπεσαν πάνω στον Mr Χωριάτικο, που, αν και είχε δεκάδες εταιρείες, έχει αλλάξει οκτώ επαγγέλματα από το 2017.

Υπάλληλος φύλαξης, ζαχαροπλάστης, ταμίας, ακόμα και μάγειρας… Όταν άνοιξαν τον φάκελό του στην ΕΡΓΑΝΗ, δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Το 2022 πήρε επίδομα ανεργίας ύψους 5.294,37 ευρώ, ενώ το 2025 απέλυσε τον εαυτό του, παίρνοντας αποζημίωση απόλυσης 946,73 ευρώ.

Οι αστυνομικοί δεν ανακάλυψαν μόνο ότι ο Mr Χωριάτικο ήταν… πολυτεχνίτης, αλλά και ότι είχε εφεύρει μια μέθοδο για να κρύβει την ταυτότητά του.

Χρησιμοποιούσε ακόμα και τα ονόματα συνεργατών του, όπως φαίνεται σε διάλογο που αποκάλυψε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star:

Υπάλληλος: Μπορώ να μιλήσω με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας; Είστε υπάλληλος; Μιλάω με κάποιον;

Mr Χωριάτικο: Εγώ λέγομαι Νεκτάριος Γ… Σε εταιρεία δουλεύω και μου έχουν δώσει αυτό το τηλέφωνο και μιλάω. Είμαι, όμως, σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστική.

Σε αστυνομικό συστήθηκε ως Ζώης και σε άλλους ως… Φάνης. Υπήρχαν, δε, περιπτώσεις όπου ξεχνούσε και με ποιο όνομα παρουσιαζόταν.

Ο Mr Χωριάτικο είχε έξι τηλεφωνικές συνδέσεις και ταξίδευε συχνά στη Μύκονο και στη Ρόδο, καθώς είχε και εκεί επιχειρήσεις.

Το απόγευμα της Πέμπτης θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας για να απολογηθεί για τη ζημιά στο Δημόσιο, η οποία ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ.

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