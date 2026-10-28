Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Συλλόγου Ιδιοκτητών Alfa Romeo (Ε.Σ.Ι.Α.R.) στον λόφο του Λυκαβηττού. Για ακόμα μια χρονιά η Italian Motion δήλωσε την παρουσία της, τόσο με αυτοκίνητα όσο και με στελέχη της. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ο χώρος στάθμευσης του θεάτρου γέμισε με Alfa Romeo από διαφορετικές εποχές, μεταξύ των οποίων Alfetta, Giulietta, Alfasud, Junior GT και Spider. Παρόντα ήταν βέβαια και τα σύγχρονα μοντέλα όπως οι Giulia, Stelvio, Tonale και Junior.

Η συνάντηση του συλλόγου έδωσε στους λάτρεις της μάρκας αλλά και συνολικά στους φίλους της αυτοκίνησης την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά σχεδόν όλα τα μοντέλα. Από την πλούσια κληρονομιά του παρελθόντος μέχρι τη σημερινή εποχή του εξηλεκτρισμού, η Alfa Romeo διατηρεί στο επίκεντρο το μοναδικό στιλ και την οδηγική απόλαυση, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον χαρακτήρα και το DNA κάθε μοντέλου της.