Κατά τη διάρκεια της πρώτης Lepas Global Elegant Lifestyle Week, ambassador της μάρκας από ολόκληρο τον κόσμο θα αναδείξουν την αξία της υψηλής τεχνολογίας, οδηγώντας τα μοντέλα της μάρκας στον πραγματικό κόσμο. Από την απλή μετακίνηση στην πόλη μέχρι την οδήγηση σε απαιτητικούς δρόμους και το παρκάρισμα σε καθημερινές συνθήκες, οι δοκιμασίες θα αναδείξουν ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να υπάρχει ως αυτοσκοπός μα για να κάνει τη ζωή του χρήστη πιο εύκολη, ασφαλή και ποιοτική.

Με τη βοήθεια των L8, L6 και L4 η Lepas θα αποδείξει ότι η άνεση στην οδήγηση είναι κάτι παραπάνω από την ψυχρή εφαρμογή οποιασδήποτε κορυφαίας τεχνολογίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται ο οδηγός με το αυτοκίνητο, χωρίς η εμπειρία της οδήγησης να χάνει σε συναίσθημα και ενδιαφέρον. Ο τρόπος που λειτουργούν στοιχεία όπως το Automated Parking Assist (APA), το Remote Parking Assist (RPA) και το Super Intelligent Valet Parking, δείχνει ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί στ’ αλήθεια να κάνει την καθημερινότητα καλύτερη.