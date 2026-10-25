Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του

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Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
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Μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική στιγμή έζησαν η Όλγα, η Χριστίνα και η Δανάη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του πατέρα τους, Γιάννη Κ. Κεφαλογιάννη, στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου.

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Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του

Οι τρεις αδελφές βρέθηκαν μαζί στην πόλη με την οποία ο πατέρας τους συνέδεσε τη ζωή και την πολιτική του πορεία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και πλήθος Ρεθυμνιωτών που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

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Ιδιαίτερα εγκάρδιο ήταν το κλίμα ανάμεσα στην οικογένεια και τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στον Δημοτικό Κήπο. Παλιοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που γνώριζαν προσωπικά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, αλλά και τις κόρες του, τις πλησίασαν για να τις χαιρετήσουν, να τους σφίξουν το χέρι και να μοιραστούν μαζί τους αναμνήσεις από τον πατέρα τους.

Άνθρωποι που για πολλά χρόνια είχαν συνδεθεί μαζί του, όχι μόνο μέσα από την πολιτική, αλλά και μέσα από την καθημερινή επαφή και την προσωπική τους γνωριμία.

Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Ρεθύμνου, έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στον τόπο του.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Κρήτης και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Γιατρός στο επάγγελμα, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνου το 1958, σε ηλικία μόλις 25 ετών, και εκλέχθηκε συνολικά 14 φορές στη Βουλή.

Υπηρέτησε σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, διατηρώντας πάντα στενούς δεσμούς με τον τόπο του και τους ανθρώπους του.

Το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικά έργα και παρεμβάσεις για το Ρέθυμνο, από το Νοσοκομείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέχρι την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και τη βελτίωση των υποδομών της πόλης και των χωριών.

Στην τελετή, η Χριστίνα Κεφαλογιάννη, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, μίλησε για τη ζωή, την πολιτική διαδρομή και την προσφορά του πατέρα της.

Παρούσες ήταν οι αδελφές της, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η Δανάη Κεφαλογιάννη, οι οποίες μαζί με τη Χριστίνα και τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργη Μαρινάκη πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, οι βουλευτές Γιάννης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και πλήθος πολιτών.

Οι τρεις κόρες του Γιάννη Κεφαλογιάννη στα αποκαλυπτήρια της προτομής του

Την προτομή φιλοτέχνησε ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ την αρχιτεκτονική μελέτη για την τοποθέτησή της στον Δημοτικό Κήπο ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Κουτσογιάννης.

Η προτομή βρίσκεται πλέον σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δημόσιους χώρους του Ρεθύμνου, θυμίζοντας την πολιτική διαδρομή και την προσφορά ενός ανθρώπου που αφιέρωσε σχεδόν πέντε δεκαετίες στην υπηρεσία του τόπου του.

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