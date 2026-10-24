Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Θράκη

«Υποκριτικό να μας παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας»

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Η Άγκυρα έχει βάλει και στο παρελθόν θέμα μουφτήδων στη Θράκη / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star (09.04.26)

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Αυστηρή απάντηση στην Άγκυρα για τις αναφορές Τούρκων αξιωματούχων στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα της και κατηγορώντας την Τουρκία για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ζητά την αναγνώριση των μουφτήδων Κομοτηνής και Ξάνθης

Με αφορμή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, το ελληνικό ΥΠΕΞ παραπέμπει ευθέως στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, επισημαίνοντας ότι το νομικό καθεστώς είναι σαφές και προσδιορίζει τη μειονότητα ως θρησκευτική.

«Ο χαρακτήρας της δεν μπορεί να αμφισβητείται ούτε να επαναπροσδιορίζεται κατά το δοκούν», αναφέρει, τονίζοντας ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελείται από Έλληνες πολίτες και είναι αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας.

Θέμα μουφτήδων στη Θράκη βάζει ξανά η Άγκυρα - Ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές επικρίσεις για τη διαδικασία ανάδειξης των μουφτήδων. Το ΥΠΕΞ υπενθυμίζει ότι με τον νόμο 4964/2022 θεσπίστηκε σύγχρονη και δημοκρατική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν μέλη της ίδιας της μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, με στόχο τη διαφάνεια και τον πλήρη σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας.

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«Είναι τουλάχιστον υποκριτικό η Τουρκία να παραδίδει μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, πολλώ δε μάλλον όταν στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες διορίζονται από το κράτος», σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η αξιοπιστία τέτοιων υποδείξεων προϋποθέτει συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων.

Η Αθήνα θέτει παράλληλα σαφές όριο απέναντι σε παρεμβάσεις της Άγκυρας στη Θράκη, επισημαίνοντας ότι η ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής πίστης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, δεν μπορεί όμως να γίνεται αντικείμενο επιλεκτικής επίκλησης ή «να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους».

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της με βάση τις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας και με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

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