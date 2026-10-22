Με φόντο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα στρέφει το βλέμμα και προς τον αραβικό κόσμο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο τις γεωπολιτικές ισορροπίες, όσο και νέες επενδύσεις.

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σεΐχη Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπι Ντάμπι

Η συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αθήνα επιδιώκει να ενισχύσει τις συμμαχίες της στην περιοχή, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν οικοδομήσει μια σχέση ιδιαίτερα μεγάλης εμπιστοσύνης και στρατηγικής σημασίας. Πρόκειται για μια σχέση που εκτείνεται πολύ πέρα από το εμπόριο και τις επενδύσεις, καλύπτοντας τον πολιτικό διάλογο, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τεχνολογία -ιδίως την τεχνητή νοημοσύνη- καθώς και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή», τόνισε επίσης ο κ. Μητσοτάκης απευθύνοντας χαιρετισμό στο Στρατηγικό Φόρουμ Ελλάδας - ΗΑΕ που διοργανώνει η Enterprise Greece.

Παράλληλα, ισχυρό είναι το επενδυτικό σκέλος της επίσκεψης, με περίπου 60 εκπροσώπους εμιρατινών επιχειρήσεων να βρίσκονται στην Αθήνα και 15 μνημόνια συνεργασίας να αναμένεται να υπογραφούν. Ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές υποδομές, υγεία και αμυντική τεχνολογία βρίσκονται στο τραπέζι, με στόχο τη διεύρυνση των διμερών συνεργασιών και τη διεκδίκηση μεγάλων έργων σε τρίτες χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Αθήνα και Άμπου Ντάμπι διατηρούν θερμή οικονομική και γεωπολιτική σχέση. Υπενθυμίζεται ότι προ ετών υπέγραψαν και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όπως και με τη Γαλλία.

