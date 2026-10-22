Το θέμα της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης έθεσε στα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, κατά τις κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις.

Η κ. Μπαλτά, η οποία παρενέβη υπό την εθνική της ιδιότητα, καθώς η Ελλάδα ασκεί αυτόν τον μήνα την προεδρία του Συμβουλίου, επισήμανε τους κινδύνους που ενέχει για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο η απόφαση του κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης.

Πρόκειται για την πρώτη συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μέχρι σήμερα, οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών είχαν γνωστοποιηθεί στον ΟΗΕ μέσω επίσημων επιστολών και χαρτών. Αντιδράσεις και σχετική αλληλογραφία είχαν υπάρξει επίσης από χώρες της περιοχής, όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Ιταλία.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία, Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει χαρακτηρίσει άκυρο το εν λόγω μνημόνιο από το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος τόνισε ότι «η γεωγραφία δεν αλλάζει και ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να επαναδιατυπώνεται μέσω μονομερων αποφάσεων».

Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι έχει προσεγγίσει τις λιβυκές αρχές με καλή πίστη και έχει εμπλακεί σε συνομιλίες για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Παράλληλα, η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει η Ελλάδα διαχρονικά αλλά και κατά τη διετή συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ του τερματισμού των ξένων παρεμβάσεων στη Λιβύη, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη στήριξή της στην ενοποίηση των λιβυκών θεσμών και στην προώθηση της πολιτικής διαδικασίας. Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιδιώκονται εις βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων χωρών, ούτε η σταθερότητα της Λιβύης να επιτυγχάνεται προκαλώντας αστάθεια εκτός των συνόρων της.

Τουρκία: «Δεν παραβιάζουμε το Διεθνές Δίκαιο»

Η Τουρκία από την πλευρά της, μεσώ του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας επιμένει ότι με το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παραβιάζεται το Διεθνές Δίκαιο.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Οι αναρτήσεις που κυκλοφορούν σε ορισμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρέφονται κατά της Συμφωνίας Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης και ισχυρίζονται ότι η Τουρκία αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο, συνιστούν σαφή παραπληροφόρηση με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από δύο κυρίαρχα κράτη με σκοπό την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων τους, έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες επικύρωσης και στις δύο χώρες και έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ, σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της επιείκειας.

Η στοχοποίηση της Τουρκίας από παράγοντες που επιδιώκουν να μετατρέψουν την Ανατολική Μεσόγειο σε ζώνη σύγκρουσης και προβάλλουν παράνομες διεκδικήσεις επί θαλάσσιων περιοχών στις οποίες δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη, αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης των δικών τους παραβιάσεων.

Όπως έχει πράξει διαχρονικά, σε κάθε περίσταση και παντού, η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την επιείκεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καλείται επιτακτικά το κοινό να μην δίνει πίστη στους αβάσιμους ισχυρισμούς εκείνων που καταπατούν κάθε νόμο και κανόνα στην περιοχή και στρέφονται κατά των νόμιμων συμφωνιών κυρίαρχων κρατών».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Οι διαφορές να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων»

Αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο έκανε και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Καθημερινής» τόνισε ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στην Ανατολική Μεσόγειο «να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη».

Η Ουάσιγκτον συνέδεσε ευθέως την αποφυγή των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διαμόρφωση ενός σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος για την προώθηση των οικονομικών και των ενεργειακών συμφερόντων στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η επίλυση των διαφορών δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για επενδύσεις και έρευνες.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στις θαλάσσιες ζώνες εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών και ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου».

Καταλήγοντας, επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση υπέρ του διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

«Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να διεξαγάγουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.