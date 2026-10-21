Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκίνησε ο «πόλεμος» των ΝΑVTEX

Φιντάν: Να μας ενημερώσετε γραπτώς για το καλώδιο GSI

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Ο «πόλεμος» των ΝΑVTEX Ελλάδας - Τουρκίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε ο πόλεμος των NAVTEX μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Η Τουρκία διεκδικεί περιοχές δικαιοδοσίας για έργα οπτικής ίνας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ η Ελλάδα απαντά με αντι-Νavtex.
  • Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ζητά γραπτή ειδοποίηση για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.
  • Η Ελλάδα ενημερώνει Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ για την κατάσταση και προειδοποιεί με οικονομικό εμπάργκο στη Λιβύη.
  • Η Αθήνα δηλώνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει νομική ισχύ και δεν θα εφαρμοστεί.

Σοβαρές είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, που ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που ενοχλεί την Τουρκία

Με το που επικυρώθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο από τη Βουλή της Λιβύης, ξεκίνησε ο πόλεμος των NAVTEX. Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η διπλωματική συντάκτρια Κατερίνα Τσαμούρη, πρόκειται για δύο έργα: Το ένα οπτικής ίνας και το άλλο ηλεκτρικού ρεύματος, που περνούν από σημεία που η Τουρκία «βαφτίζει» περιοχές δικαιοδοσίας της και ανάβουν το »φυτίλι».  

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι το καλώδιο οπτικής ίνας που θα ξεκινά από Σαουδική Αραβία, θα συνεχίζει προς Κύπρο, Ελλάδα και θα καταλήγει Μασσαλία, δήθεν εμπίπτει στη δυνητική υφαλοκρηπίδα τους. 

Ως μη όφειλαν, έβγαλαν  Νavtex δεσμεύοντας την περιοχή των ερευνών αλλά η Ελλάδα απάντησε με αντι-Νavtex που «καπελώνει»  την τουρκική. 

Ο πόλεμος των Navtex Ελλάδας - Τουρκίας

Ο πόλεμος των Navtex Ελλάδας - Τουρκίας     

Οι Τούρκοι αντιδρούν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, επειδή  «περνά»  από περιοχές του τουρκολιβυκού μνημονίου  και από τη ραχοκοκαλιά της «Γαλάζιας Πατρίδας»  

Φιντάν: Ζητάμε γραπτή ειδοποίηση για το καλώδιο, όχι απλώς προφορική 

«Να μας ενημερώνετε για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης»  διαμήνυσε  ο Τούρκος ΥΠΕΞ Φιντάν: 

«Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική» δήλωσε συγκεκριμένα στα ΝΕΑ.  

Η δήλωση Φιντάν για γραπτή ειδοποίηση σχετικά με το καλώδιο  

Η δήλωση Φιντάν για γραπτή ειδοποίηση σχετικά με το καλώδιο 

«Η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και την πόντιση είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν με τη σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία» σχoλίασε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.  

Αυτό πάντως ειπώθηκε για πρώτη φορά. «Κοινώς παίζουμε με τις λέξεις. Τους είπε, ότι δε θα σας ζητήσουμε την άδεια, αλλά το να «ενημερωθείτε»  το συζητάμε» σχολίασε η διπλωματική συντάκτρια του Star.  

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Πώς θα απαντήσει η Ελλάδα στην κύρωση του τουρκολιβυκού 

Το τουρκολυβυκό δεν παράγει έννομα αποτελέσματα  και δε θα εφαρμοστεί απαντά η Αθήνα η οποία ενημερώνει Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ που καταδίκασαν τη λιβυκή πρωτοβουλία και απειλεί τους υπαίτιους με: 
-οικονομικό εμπάργκο στη Λιβύη 
-και μπλοκάρισμα της ευρωπαικής προοπτικής της Τουρκίας. 

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