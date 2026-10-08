Το κρίσιμο ερώτημα μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι ποια στάση θα κρατήσουν οι Αμερικανοί στο θέμα του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ειδικά σε περίπτωση που οι Τούρκοι προκαλέσουν στο πεδίο.

Αποκαλυπτικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Ο χάρτης με τη διαδρομή του καλωδίου GSI

O χάρτης υπενθυμίζει γιατί ενοχλείται η Τουρκία. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ξεκινά από την Κρήτη, θα καταλήγει στην Κύπρο και σε δεύτερο χρόνο στο Ισραήλ. Γιατί «βάζει στην πρίζα» τους Τούρκους; Γιατί ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο – που φαίνεται με κόκκινο χρώμα - και «δυναμιτίζει» τη «γαλάζια πατρίδα», που διακρίνεται με μπλε χρώμα.

Ο χάρτης που αποκαλύπτει γιατί ενοχλείται η Τουρκία από το καλώδιο

Περνάει δηλαδή από περιοχές που η Τουρκία -παράλογα - λέει ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της.

Ανώτατη διπλωματική πηγή στο STAR: Δεν είπε «βρείτε τα» ο Ρούμπιο

Στο ερώτημα αν θα παρέμβουν οι ΗΠΑ στην περίπτωση οι Τούρκοι εμποδίσουν το καλώδιο. η Αθήνα απαντά «ναι».

Όλοι βέβαια άκουσαν τον Μ. Ρούμπιο να λέει ότι αυτά λύνονται μέσω «ιδιωτικής διπλωματίας», σα να λέει «βρείτε τα μεταξύ σας».

Ανώτατη διπλωματική πηγή, όμως, δηλώνει στο STAR: «Δεν το «διαβάζουμε» έτσι κι ότι εφόσον προκύψει ζήτημα οι ΗΠΑ θα φροντίσει να υπηρετήσουν τη θέση τους που είναι η στήριξη της Ελλάδας».

Τι διαμηνύει ανώτατη διπλωματική πηγή στο Star

Αθήνα για έρευνες καλωδίου: «Έρχεται» η Νavtex - Δε θα πάρουμε την άδεια της Τουρκίας.



Για το τι θα γίνει τελικά στην πράξη πάντως, ισχύει το «κοντός ψαλμός αλληλούια», καθώς τις επόμενες εβδομάδες θα βγει η Νavtex για τις έρευνες του καλωδίου.

Όπως επισήμανε η Κ. Τσαμούρη, η σειρά έχει ως εξής: θα υποβάλει το σχετικό αίτημα η γαλλική εταιρεία που «τρέχε» το έργο και μετά θα εκδοθεί η Νavtex, χωρίς να πάρουμε άδεια από την Τουρκία.