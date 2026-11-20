Νέο πολιτικό ζήτημα έχει ανοίξει γύρω από τις απευθείας αναθέσεις από δήμους προς τις δύο αδελφές του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, με την κυβέρνηση να τον καλύπτει πολιτικά, αλλά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να διατυπώνει δημόσια σύσταση προς τις ίδιες να μην αναλαμβάνουν δημοτικές δουλειές όσο ο αδελφός τους διατηρεί το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις και έλεγχο των συμβάσεων, ενώ έχει ήδη καταγραφεί εισαγγελική έρευνα για μέρος των αναθέσεων.

Η υπόθεση αφορά συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει η Ελένη Λιάκου και η Ισιδώρα Λιάκου από σειρά δήμων. Το πολιτικό ερώτημα που τίθεται είναι αν, πέρα από τη νομιμότητα, ανακύπτει και θέμα ηθικού ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της κυβερνητικής θέσης του Βαγγέλη Λιάκου.

Η δημόσια σύσταση Μαρινάκη για τις αδελφές Λιάκου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναγνώρισε ότι η υπόθεση δημιουργεί ζήτημα ηθικής τάξης. Όπως είπε: «Δημιουργούνται κάποια έμμεσα... εγώ θα σας πω και ηθικά ασυμβίβαστα, συγκρούσεις συμφερόντων, από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο».

Σε ερώτηση αν μπορεί να συνεχίσει η αδελφή του υφυπουργού να παίρνει δουλειά από τους δήμους, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Θεωρώ πως όχι».

Με τη θέση αυτή, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχωρίσει την απουσία οικογενειακής ευθύνης από το πολιτικό και ηθικό σκέλος της υπόθεσης, χωρίς πάντως να αποσύρει την εμπιστοσύνη της προς τον υφυπουργό Εσωτερικών.

Οι αναθέσεις σε Ελένη Λιάκου και Ισιδώρα Λιάκου

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η Ελένη Λιάκου, η οποία διατηρεί λογιστικό γραφείο, έχει λάβει με απευθείας αναθέσεις 1,14 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2019-2026 από τους δήμους Ύδρας, Σπετσών, Πόρου, Αγκιστρίου και Κυθήρων.

Αναθέσεις στην Ελένη Λιάκου

Για ποσό 482.000 ευρώ που είχε λάβει από τον δήμο Σπετσών, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα τόσο από την Εισαγγελία Πειραιά όσο και από την Οικονομική Εισαγγελία.

Η Ισιδώρα Λιάκου, η άλλη αδελφή του υφυπουργού, έχει λάβει 256.000 ευρώ από τους δήμους Καντάνου Σελίνου, Θήρας και Αίγινας. Παράλληλα, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Βαγγέλης Λιάκος, ήταν και επιστημονική σύμβουλός του στη Βουλή μέχρι πρότινος. Η συνεργασία αυτή σταμάτησε πριν από την ορκωμοσία του ως υφυπουργού Εσωτερικών.

Οι αναθέσεις στην Ισιδώρα Λιάκου

Η απάντηση του Βαγγέλη Λιάκου

Ο Βαγγέλης Λιάκος απάντησε δημόσια στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά της οικογένειάς του έχουν πολιτικό υπόβαθρο. Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε: «Θεωρώ αισχρή την επίθεση που δέχονται οι αδελφές μου, στο πλαίσιο εκλογικών σκοπιμοτήτων. Δύο γυναίκες, που ό,τι έχουν πετύχει, το έχουν πετύχει μόνες τους και δεν το οφείλουν σε κανέναν. Η ανθρωποφαγία πρέπει επιτέλους να σταματήσει»,

Η απάντηση του Βαγγέλη Λιάκου στο facebook



Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και τα αιτήματα για έλεγχο

Η αντιπολίτευση κλιμακώνει την πίεση προς την κυβέρνηση, ζητώντας πειστικές απαντήσεις για τις συμβάσεις και τη διατήρηση του Βαγγέλη Λιάκου στη θέση του.

Από το ΠΑΣΟΚ διατυπώθηκε η θέση: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ομολόγησε ότι υπάρχει ζήτημα, αλλά ο κ. Λιάκος θα παραμείνει υφυπουργός.»

Η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΕΛΑΣ, δήλωσε: «Το επιτελικό κράτος μετατράπηκε σε οικογενειακό μαγαζί και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες.»

Η ΝΙΚΗ ανακοίνωσε: «Η ΝΙΚΗ ζητεί την άμεση αποπομπή του υφυπουργού Λιάκου, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των συμβάσεων που σύναψαν οι αδερφές του.»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗ», έθεσε ευθέως το ερώτημα προς τον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, θα απομακρύνετε τον κύριο Λιάκο ή θα συνεχίσετε να παριστάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα;»

Παράλληλο μέτωπο με την υπόθεση Τσάφου

Στο κυβερνητικό πεδίο εξελίσσεται και δεύτερη υπόθεση που προκαλεί αντιδράσεις, αυτή του υφυπουργού Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί επειδή είχε ομόλογα 11.600 ευρώ στην ExxonMobil όσο ήταν σύμβουλος ενέργειας του πρωθυπουργού.

Ο Νίκος Τσάφος απέρριψε τις αιτιάσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, δηλώνοντας: «Τον Μάιο του 2017 είχα αγοράσει ομόλογα Εxxon που τα πούλησα λίγες ημέρες αφού έγινα υφυπουργός για λόγους ηθικής τάξης (…) 15 Μαρτίου ήταν η ορκωμοσία, 25η Μαρτίου ήταν η εντολή για να πουληθούν αυτά τα ομόλογα».

Κατά την αντιπαράθεση στη Βουλή ακούστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, να λέει: «Στην εθνική επέτειο πουλάγατε τα ομόλογα της ExxonMobil;» και ο Νίκος Τσάφος να απαντά: «Γεια σας κυρία Κωνσταντοπούλου!»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε: «Συνυπαίτιος ο πρωθυπουργός που εξακολουθεί να καλύπτει τον κύριο Τσάφο και δεν τον διώχνει».