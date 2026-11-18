Με «φόντο» το καλώδιο συναντήθηκαν σήμερα στην Λευκωσία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της 4ης διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδος-Κύπρου.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι στην Κύπρο. Επικεφαλής μίας πράγματι μεγάλης αντιπροσωπείας για την 4η διακυβερνητική συνάντηση μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες κουβέντες που αντάλλαξε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία.

«Ήταν πράγματι μία πρωτοβουλία που εσύ είχες προτείνει το 2023 και έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς διότι διευρύναμε ουσιαστικά και με συγκεκριμένη στοχοθεσία και με κρίσιμα αποτελέσματα το πλαίσιο της συνεργασίας μας και πέρα των εθνικών θεμάτων που προφανώς πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων κάνουμε», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σε συγχαρώ για μία εξαιρετικά επιτυχημένη προεδρία του ευρωπαϊκού συμβουλίου όπου καταφέρατε να προωθήσετε πολύ σημαντικούς φακέλους και βέβαια κι εμείς, προετοιμαζόμενοι για τη δικιά μας προεδρία, έχουμε να μάθουμε από τον τρόπο που οργανώσετε τις δικές σας πρωτοβουλίες», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης - Νίκος Χριστοδουλίδης / Φωτογραφία Eurokinissi (Δημήτρης Παπαμήτσος)

Και πρόσθεσε: «Το επόμενο έτος θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τον οποίο θα συζητήσουμε σε δύο εικάζω πολυήμερα ευρωπαϊκά συμβούλια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου , όπου Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα, προσέρχονται με ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης, την κοινή αγροτική πολιτική την πολιτική συνοχής. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε και στους πολίτες μας ότι αυτή η συνεργασία έχει απτά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης, ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, ζητήματα πολιτικής προστασίας, όπου και οι δυο χώρες μας τα κατάφεραν καλύτερα ενδεχομένως από άλλες ευρωπαϊκές χώρες το καλοκαίρι που μας πέρασε, αλλά η κλιματική κρίση είναι μαζί μας και μας υποχρεώνει συνέχεια να βελτιωνόμαστε. Όλα αυτά είναι ζητήματα όπου αυτή η πρακτική ανταλλαγή απόψεων μεταφράζεται σε μετρήσιμες και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες τελικά βελτιώνουν την ποιότητα της διακυβέρνησης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό: «Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένω την ενημέρωσή σου για τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μία διευρυμένη πενταμερή και να χαιρετίσω και πάλι την μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα αυτής της συζήτησης. Η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς αυτήν την προσπάθεια».

Και καταλήγοντας στην τοποθέτησή του του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Τέλος θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες γούρι και στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε το ματς ίσως της δεκαετίας, ίσως της Ευρωλίγκα και ήσουν παρών από ότι κατάλαβα. Είμαστε ενδυματολογικά εναρμονισμένοι. Το χθεσινό ματς μας θύμισε τη δύναμη του πρωταθλητισμού. Ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για κανένα ματς μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του. Και πάλι σ’ ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ευγενική φιλοξενία όπως πάντα στην αγαπημένη μας Κύπρο».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε τα εξής: «Χαίρομαι πολύ που το 2023 πήραμε απόφαση για αυτές τις διακυβερνητικές συνόδους. Εκ του αποτελέσματος φέρνουν παραδοτέα, σημαντικά παραδοτέα πέρα των αυστηρών εθνικών θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και της ασφάλειας. Θέματα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών μας που αποτελεί προτεραιότητα και για τους δυο μας. Αλλά σήμερα θα δούμε και την πρόοδο που έχει γίνει. Θα συζητήσουμε και τρία θέματα που είναι πολύ σημαντικά, την επερχόμενη ελληνική προεδρία το πρώτο εξάμηνο του ‘27 σε μία καθοριστική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά και θέματα πολιτικής προστασίας έτσι ώστε να θωρακιστούν ακόμα περισσότερο και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Φυσικά θα συζητήσουμε και το Κυπριακό σε συνέχεια και της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χάκαν Φιντάν στις Βρυξέλλες αλλά και εν αναμονή του καθορισμού ημερομηνίας από το Γενικό Γραμματέα για τη σύγκλιση μία τριμερούς συνάντησης κατά τη διάρκεια της οποίας ο στόχος είναι να ανακοινώσουμε την διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει επανεκκίνηση των συνομιλιών. Θέλω να σε καλωσορίσω, χαίρομαι που ήρθες με διψήφιο αριθμό συνεργατών σου και θεωρώ ότι αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας αλλά και την σπουδαιότητα αυτής της διακυβερνητικής συνόδου».