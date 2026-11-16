Επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ η βουλευτής Ν. Κασιμάτη που εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η συνάντηση του Νίκους Ανδρουλάκη με τη βουλευτή Β’ Πειραιά

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Πολιτικη
Επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νίνα Κασιμάτη επιστρέφει επίσημα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η επιστροφή της επισημοποιήθηκε με συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Η Κασιμάτη είχε διαγραφεί λόγω απουσίας από τις δραστηριότητες του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει 37 βουλευτές και ποντάρει στην απήχηση της Κασιμάτη στη Β΄ Πειραιά.
  • Η Κασιμάτη ήταν πρώτη σε ψήφους στις εκλογές του 2023 στην περιφέρεια αυτή.

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Νίνα Κασιμάτη επισφράγισε και επίσημα την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ.

Η συνάντηση του Ν. Ανδρουλάκη με τη Ν. Κασιμάτη

Η συνάντηση του Ν. Ανδρουλάκη με τη Ν. Κασιμάτη 

Νίκος Ανδρουλάκης: «Είμαστε σε καμπή - Χρειάζεται αλλαγή πορείας»

Η βουλευτής της Β΄ Πειραιά είχε διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Αύγουστο, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έδινε σημεία ζωής σε καμία δραστηριότητα του κόμματος.

Νέο πλήγμα για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: Καταψηφίζει την τροπολογία για την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» η Κασιμάτη

ΠΑΣΟΚ: Το «στοίχημα» της Β΄ Πειραιά  

Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα μετράει 37 βουλευτές. Ποντάρει στην ισχυρή προσωπική απήχηση της κυρίας Κασιμάτη στη Β΄ Πειραιά. Ήταν πρώτη σε ψήφους στις εκλογές του 2023, περισσότερους δηλαδή από όσους πήρε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην εν λόγω περιφέρεια, το οποίο τελικά δεν κατάφερε να βγάλει έδρα.

Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Συνεχίζεται η κόντρα για την καλύτερη αντιπολίτευση

Όλα αυτά δεν αποκλείεται να έχουν κάμψει τις όποιες εσωκομματικές αντιδράσεις, κυρίως από το παπανδρεϊκό μπλοκ, για την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στη Χαριλάου Τρικούπη.
 

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