Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Νίνα Κασιμάτη επισφράγισε και επίσημα την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ.
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Η βουλευτής της Β΄ Πειραιά είχε διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Αύγουστο, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έδινε σημεία ζωής σε καμία δραστηριότητα του κόμματος.
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ΠΑΣΟΚ: Το «στοίχημα» της Β΄ Πειραιά
Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα μετράει 37 βουλευτές. Ποντάρει στην ισχυρή προσωπική απήχηση της κυρίας Κασιμάτη στη Β΄ Πειραιά. Ήταν πρώτη σε ψήφους στις εκλογές του 2023, περισσότερους δηλαδή από όσους πήρε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην εν λόγω περιφέρεια, το οποίο τελικά δεν κατάφερε να βγάλει έδρα.
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Όλα αυτά δεν αποκλείεται να έχουν κάμψει τις όποιες εσωκομματικές αντιδράσεις, κυρίως από το παπανδρεϊκό μπλοκ, για την επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στη Χαριλάου Τρικούπη.