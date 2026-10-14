Με το βλέμμα στις εκλογές, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ανεβάζουν τους τόνους στη μάχη για το ποιος μπορεί να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνθηκε στον απόηχο του άρθρου του Θανάση Καρτερού, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να ανταλλάσσουν σαφή πολιτικά μηνύματα για το ποιος μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό χώρο.

Ποιος, τι, πού και γιατί είναι πλέον σαφές από τις δημόσιες παρεμβάσεις των πρωταγωνιστών: ο πρόεδρος του πασόκ τοποθετήθηκε απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται το κόμμα του, ενώ ο αλέξης τσίπρας, από την κρήτη, έδωσε τη δική του απάντηση για τον ρόλο του συριζα.

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ βλέπει μάχη για την πρώτη θέση

Με αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ και με φόντο τις αναφορές που προκάλεσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πολιτεύεται με ορίζοντα τη δεύτερη θέση. Το μήνυμά του ήταν ότι η στρατηγική του κόμματος στοχεύει ευθέως στην εκλογική νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκεκριμένα: «αντίπαλος μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να αλλάξει; Πώς; Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ. είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήριο από τη ΝΔ. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη ΝΔ πως θεωρείς ότι είσαι ο βασικός της αντίπαλος».

Τσίπρας από Κρήτη: «χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη δεξιά»

Η απάντηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ήρθε κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, την οποία ολοκλήρωσε με επισκέψεις σε Ζωνιανά και Ανώγεια. Από εκεί, έστειλε το δικό του πολιτικό μήνυμα για τον ρόλο του «απέναντι στη δεξιά», αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς το πασόκ.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη Δεξιά. Εμένα δε θα με δείτε ποτέ και την ΕΛ.Α.Σ. να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε… Αντιθέτως, θα μας δείτε να διερευνούμε και να ψάχνουμε συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο».

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Χουρδάκης και Τεμπονέρας για συνεργασίες και όρια στην αντιπαράθεση

Ενώ η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Χουρδάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων στο μέλλον. Η τοποθέτησή του έγινε από τη βουλή και έδειξε ότι, παρά την υψηλή ένταση, το ζήτημα των συνεργασιών παραμένει ανοικτό στο πολιτικό πεδίο.

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, ο Διονύσης Τεμπονέρας κράτησε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Με παρέμβασή του στη Ναυτεμπορική, έδειξε ότι δεν υιοθετεί το ύφος των χαρακτηρισμών που προκάλεσαν την ένταση, αν και αναγνώρισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι δεδομένη.

Ο κ. Τεμπονέρας δήλωσε συγκεκριμένα: «Εγώ δε θα χρησιμοποιούσα τέτοιες εκφράσεις, δε θα έγραφα ένα άρθρο το οποίο θα εμπεριείχε τις λέξεις αυτές».

