Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Συνεχίζεται η κόντρα για την καλύτερη αντιπολίτευση

Οι αιχμές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.26 , 19:03 Γρεβενά: Iερέας συνελήφθη για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του
14.10.26 , 18:59 Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» με ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό
14.10.26 , 18:58 Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
14.10.26 , 18:32 Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
14.10.26 , 18:30 «Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»
14.10.26 , 18:28 Ανδρουλάκης - Τσίπρας: Συνεχίζεται η κόντρα για την καλύτερη αντιπολίτευση
14.10.26 , 18:21 Ένα αντικείμενο από τη Βικτωριανή εποχή για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
14.10.26 , 18:17 Μεσολόγγι: Παράθυρο έπεσε στο κεφάλι μαθητή εν ώρα μαθήματος
14.10.26 , 18:00 Πόσα χρήματα ξοδεύει μια οικογένεια για νερό σε 5 χρόνια
14.10.26 , 17:51 Cash or Trash: Το... σταυροπόδι της Σάρον Στόουν «έψησε» τους αγοραστές;
14.10.26 , 17:36 Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος - Κλειστά τα σχολεία
14.10.26 , 17:25 Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
14.10.26 , 16:49 Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση για ψευδή μηνύματα και εξαπάτηση
14.10.26 , 16:30 Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, συνεχίζονται για 4η χρονιά
14.10.26 , 16:02 Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της
Μπήλιου: Το τυχερό εξάγωνο Ήλιου - Δία & τα ζώδια που θα ευνοηθούν πιο πολύ
Ηλίας Κοκοτός: Πάρτι γενεθλίων με Βανδή, Ρουβά, Ψινάκη, Λιάγκα & Αντωνά!
Μιράντα Πατέρα: Όσα είπε για τον γαμπρό της Κ.Αργυρό, την κόρη & τα εγγόνια
Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, σε θεατρική πρεμιέρα
Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα οδήγησαν τη Μαρία στη λύση του γρίφου
Λαμπερές εμφανίσεις για Αργυρό - Νίκα & Γεροντιδάκη - Παπαδημητρίου
«Όποτε βλέπω πισίνα θέλω να μπω, το "κουβαλάω" από τα βόρεια προάστια»
Η Δανάη Μπάρκα με φουσκωμένη κοιλίτσα: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά», έγραψε
Περιστέρι: Και η μητέρα του 41χρονου γιατρού είχε συμπτώματα δηλητηρίασης
Τουμασάτου: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, μπορεί να έβγαινα και με τη ρόμπα»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Δ. Μιχαηλίδου: «Μπαίνουν 8 νέες περιοχές στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης» (βίντεο Σκάι)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το βλέμμα στις εκλογές, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ανεβάζουν τους τόνους στη μάχη για το ποιος μπορεί να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνθηκε στον απόηχο του άρθρου του Θανάση Καρτερού, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να ανταλλάσσουν σαφή πολιτικά μηνύματα για το ποιος μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό χώρο.

Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού

Ποιος, τι, πού και γιατί είναι πλέον σαφές από τις δημόσιες παρεμβάσεις των πρωταγωνιστών: ο πρόεδρος του πασόκ τοποθετήθηκε απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται το κόμμα του, ενώ ο αλέξης τσίπρας, από την κρήτη, έδωσε τη δική του απάντηση για τον ρόλο του συριζα.

Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ βλέπει μάχη για την πρώτη θέση

Με αιχμές προς τον ΣΥΡΙΖΑ και με φόντο τις αναφορές που προκάλεσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πολιτεύεται με ορίζοντα τη δεύτερη θέση. Το μήνυμά του ήταν ότι η στρατηγική του κόμματος στοχεύει ευθέως στην εκλογική νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συγκεκριμένα: «αντίπαλος μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να αλλάξει; Πώς; Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ. είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήριο από τη ΝΔ. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη ΝΔ πως θεωρείς ότι είσαι ο βασικός της αντίπαλος».

Τσίπρας από Κρήτη: «χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη δεξιά»

Η απάντηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ήρθε κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, την οποία ολοκλήρωσε με επισκέψεις σε Ζωνιανά και Ανώγεια. Από εκεί, έστειλε το δικό του πολιτικό μήνυμα για τον ρόλο του  «απέναντι στη δεξιά», αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς το πασόκ.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε: «Χρειάζεται αντίπαλος πόλος στη Δεξιά. Εμένα δε θα με δείτε ποτέ και την ΕΛ.Α.Σ. να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε… Αντιθέτως, θα μας δείτε να διερευνούμε και να ψάχνουμε συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο».
.

Χουρδάκης και Τεμπονέρας για συνεργασίες και όρια στην αντιπαράθεση

Ενώ η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Χουρδάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο κομμάτων στο μέλλον. Η τοποθέτησή του έγινε από τη βουλή και έδειξε ότι, παρά την υψηλή ένταση, το ζήτημα των συνεργασιών παραμένει ανοικτό στο πολιτικό πεδίο.

Τσίπρας για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη: «Ή εμείς ή κανείς»

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, ο Διονύσης Τεμπονέρας κράτησε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Με παρέμβασή του στη Ναυτεμπορική, έδειξε ότι δεν υιοθετεί το ύφος των χαρακτηρισμών που προκάλεσαν την ένταση, αν και αναγνώρισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι δεδομένη.

Ο  κ. Τεμπονέρας δήλωσε συγκεκριμένα: «Εγώ δε θα χρησιμοποιούσα τέτοιες εκφράσεις, δε θα έγραφα ένα άρθρο το οποίο θα εμπεριείχε τις λέξεις αυτές». 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΟΚ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση Για Ψευδή Μηνύματα Και Εξαπάτηση
Πολιτικη
Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυση για ψευδή μηνύματα και εξαπάτηση
Όλγα Κεφαλογιάννη Παρίσι
Πολιτικη
Συνάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη με την ηγεσία της UNESCO στο Παρίσι
Κ. Γκιλφόιλ: Ποιος Είναι Ο Προσωρινός Της Αντικαταστάτης;
Πολιτικη
Τζος Χακ: Ποιος είναι ο διπλωμάτης που αντικαθιστά προσωρινά την Κ.Γκιλφόιλ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτικη
Η απάντηση Μητσοτάκη στο σενάριο να πάρει η ΝΔ 25% στις εκλογές
Δένδιας για μη επανδρωμένα Δεν απειλούμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Πολιτικη
Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού
Ο Ν. Ανδρουλάκης στη θεατρική παράσταση «Ο Συγκάτοικος»
Πολιτικη
Στην πρεμιέρα της παράστασης «Η Συγκάτοικος» ο Ν. Ανδρουλάκης
Χρίστος Δήμας
Πολιτικη
Το Χ  έσβησε ανάρτηση του Υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα για τον Νικηταρά!
ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα
Πολιτικη
Ανοιχτή σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ λόγω του άρθρου Καρτερού
Μητσοτάκης αναβαθμισμένος συρμός Ηλεκτρικού
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Δρομολόγιο με ανακατασκευασμένο συρμό στον Ηλεκτρικό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top