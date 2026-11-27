Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα έχει αύριο, Σάββατο, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία προέκυψε αιφνιδιαστικά.

Ο κ. Τασούλας μεταβαίνει για προσκυνηματική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με αφορμή τον εορτασμό της Θρονικής Εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τιμήν του προστάτου και ιδρυτού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτόκλητου.

Αν και το σύνηθες στη διπλωματική πρακτική είναι ο Πρόεδρος της χώρας να επικοινωνεί τηλεφωνικά με ομόλογό του που πραγματοποιεί επίσκεψη για άλλο λόγο και όχι για διμερή συνάντηση, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία να συναντήσει τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος απάντησε θετικά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Η συνάντηση διεξάγεται σε μια συγκυρία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την Άγκυρα να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, καθώς από τη μια ο Ρ.Τ. Ερντογάν επιδίωξε να συναντηθεί με τον Κ. Τασούλα και από την άλλη η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις σε μια σειρά από ζητήματα.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ μεταβαίνει στις ΗΠΑ, σε μια νέα προσπάθεια να προμηθευτεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 η Τουρκία, τα οποία είναι «μπλοκαρισμένα» λόγω της προμήθειας των ρωσικών S- 400 από την ΄Αγκυρα.

