Το Lepas L8 -η ναυαρχίδα της Elegant μάρκας του Κινεζικού Chery Group και το μοντέλο που εισάγει την Lepas στην ελληνική αγορά- περιμένει το κοινό του Golden Hall, του πιο εκλεπτυσμένου προορισμού αγορών και ψυχαγωγίας (Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 15123), να το θαυμάσει από κοντά.

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την υψηλή αισθητική, τα ποιοτικά υλικά και την εντυπωσιακή αίσθηση πολυτέλειας που χαρακτηρίζουν την Lepas, καθώς και τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Leopard Aesthetics”. Πρόκειται για μια αισθητική ταυτότητα που αντλεί έμπνευση από τη φύση, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία με την κομψή αύρα.

Το L8 PHEV διαθέτει το προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα Lepas Super Hybrid που αποδίδει συνδυαστικά 279 HP και εξασφαλίζει συνολική αυτονομία πάνω από 1.000 km, εκ των οποίων τα 90 km πραγματοποιούνται αμιγώς ηλεκτρικά. Παράλληλα, η κορυφαία ποιότητα κύλισης και το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου στην καμπίνα επιβεβαιώνουν έμπρακτα το μότο “Drive Your Elegance”.

Με εισαγωγική τιμή €42.900, εξοπλισμό που ξεπερνά τη φαντασία, 7 χρόνια εγγύηση και τρία χρόνια δωρεάν service, το L8 είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό D-SUV με πραγματικά κορυφαία ποιότητα και υψηλή αισθητική.

Στην Ελλάδα η Lepas εισάγεται από την Italian Motion, μέλος του Ομίλου Βασιλάκη, εταιρεία με τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες για την Lepas και τα μοντέλα της, θα