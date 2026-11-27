Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 27/11/2026 στο Star, η Ηλέκτρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Η Ηλέκτρα έκανε την προσπάθειά της, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον τελικό γρίφο.
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Εσύ θα μπορέσεις να βρεις τις λέξεις που έχουν την ίδια κατάληξη;
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