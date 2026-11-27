Η Ford Racing αποκάλυψε το Ford GT41, το ολοκαίνουργιο Hypercar της, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τη δυναμική επιστροφή της αμερικάνικης εταιρείας στην κορυφαία κατηγορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA (WEC), καθώς και στον θρυλικό αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans το 2027.

Το Ford GT41 πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Ford Field του Ντιτρόιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ημέρας των Ευχαριστιών ανάμεσα στους Detroit Lions και τους Chicago Bears, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην προετοιμασία της Ford Racing για τη διεκδίκηση της απόλυτης νίκης στο Le Mans.

Αποτελώντας το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της Ford στους αγώνες αντοχής, το Ford GT41 βασίζεται στην πλούσια αγωνιστική κληρονομιά της εταιρείας που περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων διακρίσεων, τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη γενική κατάταξη του θρυλικού Le Mans, από το 1966 έως και το 1969. Καθώς η αμερικανική εταιρεία προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει και πάλι στο Le Mans τους κορυφαίους κατασκευαστές του κόσμου, το ντεμπούτο του νέου GT41 πραγματοποιείται 60 χρόνια μετά το ιστορικό 1-2-3 της Ford στον εμβληματικό αγώνα του 1966.Ως διάδοχος του θρυλικού Ford GT40, το Ford GT41 συνδέει άμεσα την αγωνιστική κληρονομιά της Ford με τις μελλοντικές της φιλοδοξίες.



Όπως συνέβη και με τον προκάτοχό του, το GT41 πήρε το όνομά του από τις διαστάσεις του, καθώς το ύψος του από το έδαφος έως την εισαγωγή αέρα φτάνει τις 41 ίντσες (104,1 cm). Η ονομασία του παραπέμπει τόσο στον τεχνικό σχεδιασμό του αυτοκινήτου όσο και στη θέση του στην αγωνιστική ιστορία της Ford Racing, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται να διεκδικήσει και πάλι τη νίκη στο Le Mans.



Η Ford Racing ηγήθηκε της συνολικής εξέλιξης του νέου GT41, όχι μόνο σχεδιάζοντας αλλά και κατασκευάζοντας εξ ολοκλήρου τον κινητήρα του στις δικές της εγκαταστάσεις. Η μονάδα κίνησης που το τροφοδοτεί συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 5,4 λίτρων που βασίζεται στην οικογένεια κινητήρων Coyote, με υβριδικό σύστημα κίνησης. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς τόσο οι εμπειρίες όσο και η τεχνογνωσία που αποκτά η Ford Motor Company συνολικά από τις δραστηριότητές της συμβάλλει επίσης στην εξέλιξη των αγωνιστικών προγραμμάτων της.



Τα διαφορετικά livery του Ford GT41 κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του αφηγούνται την πορεία του προς το 2027. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό καμουφλάζ, με σκοπό να αποκρύπτει τις τεχνικές και αεροδυναμικές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των δοκιμών εξέλιξης, ενώ τώρα αποκαλύπτεται ο χαρακτηριστικός – σε αποχρώσεις του μπλε – σχεδιασμός του, ο οποίος αναδεικνύει την αγωνιστική ταυτότητα της Ford Racing ως «America's Race Team». Στις λεπτομέρειες που ενσωματώνονται στο αμάξωμα περιλαμβάνονται η αμερικανική σημαία, ένας φαλακρός αετός, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, καθώς και το γλυπτό «The Spirit of Detroit» που βρίσκεται στο Ντιτρόιτ.

Το τελικό αγωνιστικό livery του αυτοκινήτου θα αποκαλυφθεί πριν από την έναρξη της σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA για το 2027, στο Κατά ρ.Το Ford GT41 έχει ήδη ολοκληρώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών στην Ευρώπη, με την ομάδα να αξιοποιεί τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για να προχωρήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις πριν από το αγωνιστικό ντεμπούτο του.

Η προσοχή της Ford Racing στρέφεται τώρα στην επόμενη φάση, με περαιτέρω δοκιμές να είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2026 και του Ιανουαρίου 2027.Παράλληλα με την εξέλιξη του αυτοκινήτου, η Ford Racing έχει συγκροτήσει μια διεθνή ομάδα οδηγών με σημαντική εμπειρία, η οποία αποτελείται από τους Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller και Nick Yelloly. Η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της επίσης τον Tom Dillmann, ο οποίος θα αποτελεί τον αναπληρωματικό οδηγό της Ford Racing για το 2027.



Η επιστροφή της Ford Racing στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής θα περιλαμβάνει συμμετοχή και στους εννέα αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA για το 2027. Η σεζόν ξεκινά τον Μάρτιο στο Κατάρ και θα συνεχιστεί στην Imola, το Silverstone και το Spa-Francorchamps, πριν από τις 24 Ώρες του Le Mans τον Ιούνιο. Κατόπιν, το πρωτάθλημα θα μεταφερθεί στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο Circuit of The Americas στο Τέξας των ΗΠΑ και στο Fuji της Ιαπωνίας, ενώ η αυλαία του θεσμού θα πέσει στο Μπαχρέι