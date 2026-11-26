Ο προτελευταίος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες ολόκληρης της σεζόν από πλευράς ελαστικών. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, η Formula 1 κατευθύνεται στο Lusail International Circuit για το Qatar Grand Prix. Η χάραξη της πίστας παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι και συνεχίζει να αποτελεί μια ιδιαίτερα σκληρή δοκιμασία για τα ελαστικά, ειδικά όσον αφορά τα πλευρικά φορτία και τις θερμοκρασίες λειτουργίας.

Για αυτόν τον αγώνα, η Pirelli επέλεξε τις τρεις σκληρότερες γόμες της γκάμας της: τη C1 ως σκληρή γόμα, τη C2 ως μέση γόμα και τη C3 ως μαλακή γόμα. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από τα χαρακτηριστικά της πίστας του Qatar, η οποία προκαλεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φθοράς, ειδικά στο εμπρός αριστερό ελαστικό. Η πίστα διαθέτει 16 στροφές και ο υψηλός βαθμός καταπόνησής της πηγάζει από τη διαδοχή στροφών υψηλής ταχύτητας, οι οποίες υποβάλλουν τα ελαστικά σε συνεχή πίεση για μεγάλο μέρος του γύρου.

Το σχετικά λείο οδόστρωμα και οι υψηλές θερμοκρασίες της πίστας μπορούν να ευνοήσουν το φαινόμενο της τοπικής παραμόρφωσης (graining) σε όλες τις γόμες, ένα φαινόμενο που αυξάνει περαιτέρω τη φθορά. Παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε πολύ απαιτητικές συνθήκες, τα ελαστικά προσφέρουν σταθερή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ενός μέρους αγώνα. Η εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι η πτώση της απόδοσης παραμένει σχετικά περιορισμένη, ακόμη και όταν τα επίπεδα φθοράς είναι υψηλά.

Για να αποτραπεί η χρήση των ελαστικών πέρα από την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους – με τη διαχείριση της πτώσης απόδοσης να ασκεί υπερβολική καταπόνηση στη δομή τους – η Pirelli εισήγαγε, σε συμφωνία με τη FIA, ένα μέγιστο όριο 27 γύρων για κάθε σετ. Ως αποτέλεσμα, ο αγώνας θα έχει αναπόφευκτα τουλάχιστον δύο pit stop για όλους τους οδηγούς. Το μέγιστο όριο γύρων αυξήθηκε σε σύγκριση με πέρυσι (2 γύρους), επειδή τα ελαστικά του 2026 διαθέτουν περαιτέρω ενισχυμένη κατασκευή και τα μονοθέσια παράγουν χαμηλότερα επίπεδα αεροδυναμικού φορτίου σε σχέση με τους προκατόχους τους του 2025.

Η εισαγωγή αυτού του περιορισμού, ως εναλλακτική σε άλλα μέτρα όπως η αύξηση των ελάχιστων πιέσεων εκκίνησης, θα επιτρέψει στους οδηγούς να πιέζουν περισσότερο κατά τη διάρκεια των stint τους, μειώνοντας την ανάγκη για διαχείριση ρυθμού.Η απουσία διαμόρφωσης Sprint, το οποίο ίσχυε πέρυσι, θα διευκολύνει επίσης το έργο των ομάδων, τόσο στη διαχείριση των διαθέσιμων χιλιομέτρων για κάθε σετ ελαστικών όσο και στη ρύθμιση των μονοθεσίων τους κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που διεξάγεται το Grand Prix του Κατάρ. Ο εναρκτήριος αγώνας στο Lusail πραγματοποιήθηκε το 2021, ενώ οι επόμενες διοργανώσεις διεξάγονται από το 2023 και έπειτα. Ο Max Verstappen είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στο Lusail, με τρεις νίκες στο ενεργητικό του. Ως αποτέλεσμα, η Red Bull είναι επίσης η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό νικών στην πίστα. Αντίθετα, την pole position έχει κατακτήσει διαφορετικός οδηγός σε κάθε διοργάνωση του αγώνα.