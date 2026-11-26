Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκι κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας και καλεί τους πολίτες να μην το καταναλώσουν.

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER (κατεψυγμένο), βάρους 850 γρ., με αριθμό παρτίδας Lot 18726, με ημερομηνία κατάψυξης 06/07/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 06/07/2027, που παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε.».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται κατωτέρω), να μην το καταναλώσουν.