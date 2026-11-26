Αναζητάτε γραφικά ορεινά χωριά κοντά στην Αθήνα με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα για να αποδράσετε το σαββατοκύριακο;

Σας έχουμε τις παρακάτω απίθανες προτάσεις!

Διήμερη απόδραση: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα

Μία από τις κορυφαίες κοντινές και υπέροχες προτάσεις για μία εκδρομή το σαββατοκύριακο τώρα τις γιορτές είναι τα Καλάβρυτα. Tι να πρωτοαναφέρουμε, το χιονοδρομικό κέντρο, τον ιστορικό οδοντωτό, ο οποίος πρωτολειτούργησε το 1896, το φαράγγι του Βουραϊκού, το οποίο ψηφίστηκε ως ένα από τα δέκα ωραιότερα της Ευρώπης, την πανέμορφη φύση, τα αξιοθέατα, τα μουσεία και τα σπήλαια με τις υπόγειες λίμνες; Αυτά είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά των Καλαβρύτων, τα οποία αποτελούν αναμφίβολα τον ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τις χειμερινές διακοπές, τη φύση, την ιστορία και τα σπορ βουνού.

Εάν μέσα σε αυτά προσθέσετε και το μαγευτικό στολισμό και τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, με το χριστουγεννιάτικο χωριό στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων να πρωταγωνιστεί, τότε τα Καλάβρυτα είναι η ιδανική πρόταση για μία κοντινή εξόρμηση το σαββατοκύριακο.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό αποτελείται από ξύλινα σπιτάκια με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τη φάτνη και συνήθως το Παγοδρόμιο (κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί για φέτος), το οποίο γίνεται το αγαπημένο των παιδιών. Το κέντρο στολίζεται, ο πεζόδρομος γεμίζει ζωή και η Φιλαρμονική παίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Το χωριό είθισται να ανοίγει τις πύλες του στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ το άναμμα το δέντρου φέτος θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου.

Η Αράχωβα τα Χριστούγεννα συνδυάζει κοσμική χειμερινή ατμόσφαιρα, φωτισμένα σοκάκια, ενώ βρίσκεται μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Παρέχει άμεση πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, όπου θα σας δοθεί η ευκαιρία να απολαύσετε το χιόνι και το μαγευτικό τοπίο και τα σπορ βουνού, ενώ οι βόλτες στην Αράχωβα θα σας μείνουν αξέχαστες.

Απολαύστε τον περίπατρό σας στον κεντρικό δρόμο και την πλατεία Λάκκα με τον υπέροχο χριστουγεννιάτικο στολισμό, τα παραδοσιακά καλντερίμια και τις πολλές επιλογές σε μπας και καφέ.

Δείτε από κοντά το Ρολόι του 18ου αιώνα, ανεβείτε τα 264 σκαλοπάτια προς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και ενθουσιαστείτε από τη θέα, ενώ μία επίσκεψη και στο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής είναι must.

Eπίσης, σε αρκετά κοντινή απόσταση είναι η Αγόριανη (Επτάλοφος) και οι Δελφοί, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία για μία μίνι εκδρομή.

Τα Τρίκαλα Κορινθίας, τα οποία βρίσκονται στις πλαγιές της Ζήρειας σε υψόμετρο 900–1.100 μ., προσφέρουν ένα κλασικό ορεινό χριστουγεννιάτικο σκηνικό με έλατα, στολισμένους ξενώνες, ταβέρνες με τζάκι και τοπικές γεύσεις.

Κάντε μία βόλτα στις συνοικίες (Κάτω, Μεσαία και Άνω Τρίκαλα) και απολαύστε τις στολισμένες πλατείες, τη διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στο χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας μπορείτε να κάνετε χειμερινές δραστηριότητες και να απολαύσετε τις χιονισμένες πλαγιές.

Μην αμελήσετε μία επίσκεψη στο ναό του Αγίου Δημητρίου στα Κάτω Τρίκαλα και το ναό του Αγίου Νικάλου στα Άνω Τρίκαλα, να δείτε από κοντά το οροπέδιο Σκαφιδιάς, τη Μονή Αγίου Βλασίου και πραγματοποιήστε εξορμήσεις στη λίμνη Δόξα και την Γκούρα.

Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε παραδοσιακές πίτες, τοπικό κρασί και τσίπουρο.

Εάν είστε φαν της της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης και αναζητάτε μία κοντινή πρόταση για να ζήσετε το απόλυτο γιορτικό weekend, η Λιβαδειά, αναμφίβολα είναι ο προορισμός σας! Στη Λιβαδειά τα Χριστούγεννα συνδυάζουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης με το φυσικό τοπίο των Πηγών της Κρύας και τον ορεινό όγκο του Ελικώνα

Ένα θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο και το χριστουγεννιάτικο χωριό στον πεζόδρομο Ορφέως σας περιμένουν! Το χριστουγεννιάτικο κλίμα στη Λιβαδειά συνήθως περιλαμβάνει το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Πλατεία, συναυλίες, χορωδίες, δρώμενα, κεράσματα και παιδικές δραστηριότητες στις στολισμένες πλατείες.

Επίσης, εάν απολαμβάνετε το χριστουγεννιάτικο στολισμό, τότε μία βόλτα στις γειτονιές της πόλης θα σας εντυπωσιάσει, αφού οι κάτοικοι διακοσμούν με απόλυτη μεγαλοπρέπεια τα σπίτια τους!

ΠΕριηγηθείτε στους δρόμους της πόλης με τη γιορτινή ατμόσφαιρα, κάντε έναν περίπατο δίπλα στα τρεχούμενα νερά των πηγών της Κρύας και τα παραδοσιακά γεφυράκια και κάντε μία στάση για φαγητό ή καφέ στα στολισμένα μαγαζιά.

Η Παύλιανη τα Χριστούγεννα προσφέρει χειμωνιάτικη φύση στα έλατα της Οίτης, παραδοσιακές ταβέρνες με τζάκι και το Πάρκο Παύλιανης με διαδραστικές κατασκευές και μονοπάτια. Βρίσκεται στη Φθιώτιδα, σε περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα και αποτελεί ιδανική επιλογή για ολιγοήμερη απόδραση ή ημερήσια εκδρομή.

Δείτε από κοντά το Πάρκο Αναψυχής Παύλιανης, το οποίο είναι ανοιχτό όλο τον χρόνο με ελεύθερη πρόσβαση και βρίσκεται δίπλα στις πηγές του Ασωπού, με σημείο κατατεθέν τη διάσημη γέφυρα-πιάνο, καθώς και κούνιες, αιώρες και το Μουσείο Υδροκίνησης.

Απολαύστε όμορφες διαδρομές στο δάσος προς τον «Θρόνο του Δία» και τα μονοπάτια του Εθνικού Δρυμού Οίτης, ενώ μη διστάσετε να πραγματοποιήσετε κοντινές εξορμήσεις προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, την Αράχωβα και τους Δελφούς.

Γευτείτε την παραδοσιακή ρουμελιώτικη και ορεινή κουζίνα, με κρέατα της ώρας και σούβλας, μαγειρευτά, χειροποίητες πίτες και ζεστά πιάτα ιδανικά για το βουνό, ενώ για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από πολυτελή σαλέ, ορεινά αγροκτήματα, παραδοσιακούς ξενώνες και διαμερίσματα.