Νεκρός, άγρια δολοφονημένος εντοπίστηκε ο 24χρονος από τη Βουλγαρία, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από το περασμένο Σάββατο στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Περιθώρι. Το θύμα έφερε τραύματα από καραμπίνα. Η αστυνομία συνέλαβε για τη δολοφονία του τον 50χρονο εργοδότη και κουμπάρο του.

Νευροκόπι: Τα δεδουλευμένα και οι προσωπικές διαφορές

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του 50χρονου κτηνοτρόφου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν δηλωμένη στο όνομά του και οι άλλες δύο ήταν στο όνομα συγγενικού του προσώπου.

Μετά από έντονες πιέσεις των αστυνομικών, που ζητούσαν εξηγήσεις για την ύπαρξη των όπλων αυτών, ο 50χρονος φέρεται να «λύγισε» και να ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης ο 24χρονος ήρθε το Σάββατο στο Νευροκόπι από τη Βουλγαρία για να εισπράξει κάποια δεδουλευμένα που του χρωστούσε ο 50χρονος. Το περιβάλλον του 24χρονου αναφέρει ότι το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, ωστόσο ο 50χρονος υποστηρίζει ότι ήταν 100 – 150 ευρώ.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν σε απομονωμένο σημείο και εκεί φέρονται να είχαν έναν καβγά, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να πυροβολήσει με την καραμπίνα τον 24χρονο. Στη συνέχεια φέρεται να ειδοποίησε 23χρονο ανιψιό του, ο οποίος τον βοήθησε στη μεταφορά της σορού. Οι δύο άνδρες την τοποθέτησαν σε φορτηγό και τον μετέφεραν στην αγροτική περιοχή, όπου βρέθηκε, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του 23χρονου.

Η αστυνομία έχει προσαγάγει και τον 23χρονο και τον ανακρίνει για συνέργεια. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως οι δύο άνδρες τσακώθηκαν για προσωπικές διαφορές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να μην ήταν οικονομικό.