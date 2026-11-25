Η δημογραφική συρρίκνωση της Θράκης δεν είναι πλέον ένας αριθμός στις απογραφές, αλλά μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται στα άδεια σπίτια, στα σχολεία που κλείνουν και στα χωριά που χρόνο με τον χρόνο χάνουν τους κατοίκους τους. Την ίδια ώρα, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, στέγαση, παιδική φροντίδα και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Αυτή την πραγματικότητα ανέδειξαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα «Υπογονιμότητα, Υπογεννητικότητα και Δημογραφικό» που πραγματοποιήθηκαν στην Ξάνθη και στο Διδυμότειχο, με τη συμμετοχή επιστημόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ (ΕΔΔΥΠΠΥ), οι Δήμοι Ξάνθης και Διδυμοτείχου και η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, με στόχο να αναδειχθούν τόσο οι δημογραφικές διαστάσεις του προβλήματος όσο και η ανάγκη ενημέρωσης για τις σύγχρονες δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.

Η μείωση του πληθυσμού σε αριθμούς

Στις ημερίδες της Ξάνθης και του Διδυμοτείχου, ο ιστορικός και συγγραφέας Γεώργιος Γκοβέσης παρουσίασε ιστορικά και δημογραφικά στοιχεία της περιοχής. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο πληθυσμός μειώθηκε από 608.182 κατοίκους το 2011 σε 562.201 το 2021, απώλεια 46.000 κατοίκων ή 7,6%.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ο πληθυσμός μειώθηκε από 111.222 κατοίκους το 2011 σε 107.548 το 2021, καταγράφοντας μείωση 3,3%. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης μειώθηκε από 112.039 σε 101.767 κατοίκους, ποσοστό 9,1%, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου από 147.947 σε 134.766 κατοίκους, ποσοστό 8,9%.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στον Δήμο Διδυμοτείχου, όπου ο πληθυσμός μειώθηκε από 19.493 κατοίκους το 2011 σε 16.060 το 2021, δηλαδή 17,6%. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά ο πληθυσμός των ηλικιωμένων, με τις ηλικίες άνω των 70 και 80 ετών να καταγράφουν αύξηση περίπου 35% στους άνδρες και 40% στις γυναίκες.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, πριν από μερικές δεκαετίες σχεδόν κάθε χωριό διέθετε δημοτικό σχολείο. Σήμερα τα περισσότερα έχουν κλείσει, ενώ έχουν πάψει να λειτουργούν ακόμη και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση δεν αφορά μόνο τον Δήμο Διδυμοτείχου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι τρεις Δήμοι του Βόρειου Έβρου, Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, έχασαν κατά την τελευταία δεκαετία σχεδόν το 20% του πληθυσμού τους.

«Ένα χωριό που ερημώνει στον Έβρο είναι απώλεια για ολόκληρη τη χώρα»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, περιγράφει μια κατάσταση που, όπως λέει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα για τις γεννήσεις. «Δεν λείπει η διάθεση για οικογένεια, λείπουν τα νέα ζευγάρια», είναι χαρακτηριστικά η επισήμανσή του, καθώς η συνεχής φυγή των νεότερων γενεών έχει περιορίσει δραστικά τον αριθμό των ανθρώπων αναπαραγωγικής ηλικίας που παραμένουν στην περιοχή.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν οι νέοι επιλέγουν να κάνουν παιδιά, αλλά και αν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους, να βρουν σταθερή εργασία, να αποκτήσουν κατοικία και να αισθανθούν ότι μπορούν να χτίσουν εκεί το μέλλον τους.

Ο ίδιος συνδέει άμεσα το δημογραφικό με την ανάπτυξη. Σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς απολαβές, υποδομές, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές δομές, αλλά και ένα περιβάλλον στο οποίο μια οικογένεια μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, αποτελούν, όπως υπογραμμίζει, προϋποθέσεις για να παραμείνει ο πληθυσμός στην περιοχή.

«Ένα χωριό που ερημώνει στον Έβρο είναι απώλεια για ολόκληρη τη χώρα», είναι το μήνυμα που μεταφέρει, επισημαίνοντας ότι η παρουσία ανθρώπων στη συνοριακή περιοχή δεν αποτελεί μόνο ζήτημα τοπικής ανάπτυξης, αλλά και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Το μήνυμα της συζήτησης είναι ότι το δημογραφικό δεν είναι πρόβλημα του αύριο, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη το σήμερα. «Το μέλλον χτίζεται με ζωντανές κοινότητες», τονίστηκε κατά τη συζήτηση.

Στις ημερίδες διαδικτυακό μήνυμα απηύθυνε και η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για τη στήριξη της οικογένειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Το δημογραφικό ως εθνική προτεραιότητα

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ως εθνική προτεραιότητα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Γιώργος Πατούλης, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της στήριξης των νέων ανθρώπων στις παραμεθόριες περιοχές. «Το δημογραφικό πρόβλημα στον ακριτικό Έβρο αποκτά ιδιαίτερη εθνική και κοινωνική διάσταση. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να εργάζονται, να δημιουργούν οικογένεια και να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας» τόνισε.

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην εκδήλωση αναφέρθηκαν στις εξελίξεις της αναπαραγωγικής ιατρικής και στη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των νέων ανθρώπων.

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κ. Πάντος αναφέρθηκε στη σημασία της ενημέρωσης από νωρίς για τη γονιμότητα και την υπογονιμότητα, αλλά και στην ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης στη θεραπεία. «Η ενημέρωση των γυναικών, αλλά και των ανδρών για τα φυσικά όρια της αναπαραγωγικής υγείας και για εξετάσεις όπως η μέτρηση της Αντιμυλλέριου Ορμόνης (AMH) για την εκτίμηση του ωοθηκικού αποθέματος, έχει ιδιαίτερη αξία.

Η έγκαιρη γνώση και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της υπογονιμότητας μπορούν να στηρίξουν τις προσωπικές επιλογές των γυναικών και των ζευγαριών και, ταυτόχρονα, τη συνοχή κοινωνιών με αυξημένες ανάγκες» δήλωσε. Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ν. Νικολέτος αναφέρθηκε στις δυνατότητες διατήρησης της γονιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω της κατάψυξης ωαρίων. «Η τεκνοποίηση αποτελεί προσωπική επιλογή. Η ευθύνη της Πολιτείας και των θεσμών είναι να περιορίζουν τα εμπόδια και να εξασφαλίζουν πρόσβαση στην ενημέρωση και στις υπηρεσίες υγείας» ανάφερε.