Η Ελλάδα «γερνάει» και δεν γεννά παιδιά, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να μειώνεται επικίνδυνα, σύμφωνα με έκθεση-φωτιά της Κομισιόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επόμενα 30 χρόνια ο πληθυσμός των Ελλήνων θα πέσει κάτω από τα 9 εκατομμύρια. Τα δεδομένα ανέλυσε για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Σπύρος Λάμπρου.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται για μία από τις ταχύτερες μειώσεις πληθυσμού, καθώς από τα 10,4 εκατομμύρια κατοίκους που έχει σήμερα, θα πέσει το 2055 στα 8,8 και το 2080 στα 7,6 εκατομμύρια.

Η Ελλάδα «χάνεται» - «Ένα παιδί λιγότερο γεννά κάθε μητέρα»

Γιατί συρρικνωθήκαμε; Δεν κάνουμε παιδιά. Το 1960 αναλογούσαν 2,23 παιδιά ανά μητέρα. Αυτός είναι ο δείκτης γονιμότητας, που παρέμεινε σταθερός έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Άλλαξε, όμως, και το 2025 αντιστοιχεί ένα παιδί λιγότερο σε κάθε μάνα.

Την ώρα που η Ελλάδα δημογραφικά καταρρέει, το επίδομα γέννησης είναι 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί και φτάνει έως τις 3.000 ευρώ για το τρίτο, την ώρα που η επιδότηση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αγγίζει τις 9.000 ευρώ. Η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί γι' αυτό το θέμα, όμως ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης έχει αρκεστεί να πει:

«Μπορούμε να δώσουμε σε νέους γονείς περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για σχεδόν 300.000 γονείς».

Χώρα συνταξιούχων τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα

Μοιραία, ο πληθυσμός γερνάει. Η οικονομία απαιτεί εργατικά χέρια, όμως το 2025 για κάθε δύο εργαζομένους αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος. Και με αυτούς τους ρυθμούς, δυστυχώς, το 2055 ένας εργαζόμενος θα αντιστοιχεί σε έναν συνταξιούχο.

Με αυτά τα δεδομένα, για να δοθούν οι συντάξεις θα πρέπει να αυξηθεί το όριο ηλικίας, λένε οι τεχνοκράτες.

Έτσι, το 2030 υπολογίζουν ότι θα παίρνουμε σύνταξη στα 68 και το 2055 στα 70.

