Τουρκία - ΗΠΑ: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Άγκυρα

«Σφήνα» η Αθήνα στη σχέση με το Κατάρ με έναρξη στρατηγικού διαλόγου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αλλαγή στη σύνθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ δυσκολεύει την Τουρκία, καθώς ο Ερντογάν είχε επενδύσει στη σχέση του με τον Τραμπ.
  • Τούρκοι αναλυτές παραδέχονται ότι το ελληνικό λόμπι ενισχύθηκε και ότι οι Δημοκρατικοί δεν θα ανεχθούν το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ρωσικοί S-400 θα αποτελέσουν εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία.
  • Εγκαινιάζεται στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – Κατάρ, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στο Διεθνές Δίκαιο και τη ναυσιπλοΐα.

Τώρα που αλλάζει η σύνθεση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, οι Τούρκοι θα τα βρουν σκούρα, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ  Ερντογάν είχε επενδύσει στην διαπροσωπική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Eμφύλιος στο στρατόπεδο Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών

Όπως ανέφερε σε απευθείας σύνδεση με το υπουργείο Εξωτερικών  η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους Τούρκους». Το παραδέχονται μέχρι και Τούρκοι αναλυτές. «Εστιάσαμε στη φιλία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας το "μπλε" Κογκρέσο»  λένε. Παραδέχονται επίσης ότι ενισχύθηκε το ελληνικό λόμπι. 

Τι εμπόδια θα βρουν μπροστά τους; Πρώτο είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο.  «Οι Δημοκρατικοί είναι πολύ θεσμικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να "ανεχθούν" το παράνομο αυτό μνημόνιο» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.  

Eνδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο «λογαριασμός» που έφερε την ήττα στον Τραμπ

Όπως πρόσθεσε, ακολουθούν τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα στην Τουρκία, και φυσικά τα F-35. Όσο έχουν τους ρωσικούς S-400, δεν υπάρχει περίπτωση να πουν «ναι» οι Δημοκρατικοί στην πώλησή τους στην Τουρκία. 

Εγκαινιάζεται στρατηγικός διάλογος Ελλάδας - Κατάρ

Μια άλλη εξέλιξη που δε θα άρεσε καθόλου στους Τούρκους είναι ότι  εγκαινιάζεται στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – Κατάρ.  

Κ. Μητσοτάκης και Εμίρης του Κατάρ στη συνάντησή τους στην Αθήνα

Κ. Μητσοτάκης και Εμίρης του Κατάρ στη συνάντησή τους στην Αθήνα  

Όπως ανέφερε η Κ. Τσαμούρη, το Κατάρ είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Η Ελλάδα την Αίγυπτο και τα Εμιράτα είχε ως τώρα «από κοντά». Σήμερα, όμως, Ελλάδα και Κατάρ με κοινή τους δήλωση ανακοίνωσαν ότι εγκαινιάζουν  ετήσιο στρατηγικό διάλογο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. 

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