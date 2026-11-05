Τώρα που αλλάζει η σύνθεση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, οι Τούρκοι θα τα βρουν σκούρα, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επενδύσει στην διαπροσωπική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε σε απευθείας σύνδεση με το υπουργείο Εξωτερικών η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τους Τούρκους». Το παραδέχονται μέχρι και Τούρκοι αναλυτές. «Εστιάσαμε στη φιλία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας το "μπλε" Κογκρέσο» λένε. Παραδέχονται επίσης ότι ενισχύθηκε το ελληνικό λόμπι.

Τι εμπόδια θα βρουν μπροστά τους; Πρώτο είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Οι Δημοκρατικοί είναι πολύ θεσμικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να "ανεχθούν" το παράνομο αυτό μνημόνιο» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.

Όπως πρόσθεσε, ακολουθούν τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα στην Τουρκία, και φυσικά τα F-35. Όσο έχουν τους ρωσικούς S-400, δεν υπάρχει περίπτωση να πουν «ναι» οι Δημοκρατικοί στην πώλησή τους στην Τουρκία.

Εγκαινιάζεται στρατηγικός διάλογος Ελλάδας - Κατάρ

Μια άλλη εξέλιξη που δε θα άρεσε καθόλου στους Τούρκους είναι ότι εγκαινιάζεται στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – Κατάρ.

Κ. Μητσοτάκης και Εμίρης του Κατάρ στη συνάντησή τους στην Αθήνα

Όπως ανέφερε η Κ. Τσαμούρη, το Κατάρ είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Η Ελλάδα την Αίγυπτο και τα Εμιράτα είχε ως τώρα «από κοντά». Σήμερα, όμως, Ελλάδα και Κατάρ με κοινή τους δήλωση ανακοίνωσαν ότι εγκαινιάζουν ετήσιο στρατηγικό διάλογο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.