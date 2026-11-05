Στο επίκεντρο έρευνας & ο αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

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Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Μέγκαν Μαρκλ: Στοιχεία "φωτιά" για τον πατέρα της - Κατηγορείται ότι ήταν "σεξουαλικός παραβάτης" / SKAI

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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση που συνδέεται με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς οι αρχές των Φιλιππίνων εξετάζουν πλέον και τον Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Η έρευνα αφορά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και, όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούγια, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ο αδελφός της δούκισσας του Σάσεξ γνώριζε τι συνέβαινε σε κατοικία στην Κεμπού ή αν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή. Μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, όμως θεωρείται πρόσωπο που πρέπει να ελεγχθεί.

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Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο βάρος, επειδή ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ ήταν εκείνος που προσέγγισε τις αρχές και παρέδωσε ηλεκτρονικές συσκευές και άλλο υλικό, το οποίο, όπως ανέφερε, βρήκε στην πρώην κατοικία του πατέρα του. Κατά τη συνέντευξη Τύπου της 4ης Νοεμβρίου, ο Ρεμούγια αναφέρθηκε και σε μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι ανήλικα κορίτσια μεταφέρονταν στο σπίτι όπου έμενε ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Οι καταθέσεις αυτές εξετάζονται για να διαπιστωθεί ποια ήταν η σχέση των προσώπων αυτών με την κατοικία και αν υπήρχε παράνομη δραστηριότητα.

Μεταξύ των στοιχείων που ελέγχονται είναι και εξοπλισμός φωτισμού που υπήρχε στο σπίτι. Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ φέρεται να είπε ότι τα φώτα χρησιμοποιούνταν για βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ρεμούγια, ωστόσο, δήλωσε ότι οι αρχές κοίταξαν τους λογαριασμούς του και δεν βρήκαν εκεί ανήλικα κορίτσια.

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Η έρευνα στις Φιλιππίνες και τα 7.500 αρχεία

Η αστυνομική έρευνα στις Φιλιππίνες έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά ευρήματα. Σύμφωνα με τον Ρεμούγια, έχουν ανακτηθεί περίπου 7.500 φωτογραφίες και ένα βίντεο, στα οποία φέρονται να εμφανίζονται ανήλικα αγόρια και κορίτσια διαφορετικής καταγωγής. Ο υπουργός είπε ακόμη ότι ορισμένα από τα παιδιά εκτιμάται πως ήταν περίπου 10 ή 11 ετών.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βρέθηκε σε τρεις κάρτες μνήμης και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε παραδώσει ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Παράλληλα, ο επικεφαλής της αστυνομίας, Χοσέ Μελένσιο Ναρατέζ Τζούνιορ, ζήτησε να μην εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα, σημειώνοντας ότι πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί η προέλευση των αρχείων, ποιοι ευθύνονται για την ύπαρξή τους και αν έχουν παραβιαστεί οι νόμοι των Φιλιππίνων.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι το σε ποιον ανήκαν πραγματικά οι συσκευές. Ο Ρεμούγια αποκάλυψε ότι έξι κινητά τηλέφωνα φαίνεται να προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γι’ αυτό ζητήθηκε η συνδρομή του FBI, ώστε να εντοπιστούν τα στοιχεία καταχώρισής τους και οι πραγματικοί κάτοχοι. Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι αρχές δεν έχουν ολοκληρώσει την εξέταση του συνόλου του υλικού και δεν έχουν αποδώσει οριστικές ευθύνες.

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Έρευνες σε Μεξικό, ΗΠΑ και η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις Φιλιππίνες. Στο Μεξικό, οι αρχές έκαναν έφοδο σε αποθηκευτικό χώρο που είχε νοικιάσει ο Τόμας Μαρκλ στο Ροσαρίτο της Μπάχα Καλιφόρνια, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία για πιθανή ύπαρξη υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε πει ότι ο Μαρκλ είχε σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιο από το 2024 χωρίς να απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα. Στον χώρο βρέθηκαν περιοδικά ασιατικής προέλευσης, ορισμένα περίπου 20 ετών, και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που κατασχέθηκε για περαιτέρω εξέταση. 

Επιπλέον, δημοσίευμα της The Sun στις 4 Νοεμβρίου ανέφερε ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ επικοινώνησε με το FBI και ενημέρωσε τις αμερικανικές αρχές για δύο ακόμη αποθηκευτικούς χώρους που φέρεται να έχει νοικιάσει ο πατέρας του στο Λος Άντζελες. Έτσι, η έρευνα αποκτά διεθνή διάσταση και εξετάζει πιθανές συνδέσεις σε περισσότερες από μία χώρες.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ αρνείται όσα του αποδίδονται και έχει χαρακτηρίσει ψευδείς τους ισχυρισμούς σε βάρος του. Σε συνέντευξή του στη Daily Mail υποστήριξε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν ήταν στην κατοχή του από τη στιγμή που έφυγε από το Μεξικό το 2025, ενώ έχει δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το υλικό που φέρεται να βρέθηκε στις συσκευές. Σε άλλη συνέντευξή του αρνήθηκε ότι είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις με άτομα κάτω των 18 ετών. 

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε αντιδράσει δημόσια όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες καταγγελίες, δηλώνοντας βαθιά αναστατωμένη και εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προστατευθούν τα παιδιά που ενδεχομένως έχουν υποστεί κακοποίηση. Η δούκισσα του Σάσεξ είχε επίσης αποκαλύψει ότι είχε ενημερωθεί για σοβαρούς ισχυρισμούς σε βάρος του πατέρα της από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Επιστολή με σχετικές καταγγελίες είχε φτάσει στις βρετανικές αρχές το 2019 και στη συνέχεια είχε κοινοποιηθεί στον ίδιο και στον πρίγκιπα Χάρι. Η βρετανική αστυνομία παραδέχθηκε ότι τότε δεν διαβίβασε τις πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών, γεγονός που οδήγησε σε εσωτερικό έλεγχο και σε παραπομπή της υπόθεσης στην ανεξάρτητη εποπτική αρχή για να εξεταστεί ο χειρισμός της.

Η ίδια είχε εξηγήσει ακόμη ότι η απομάκρυνσή της από τον πατέρα της και η απόφασή της να μην έχει επαφή με τα παιδιά της συνδέονταν με την ανάγκη προστασίας τους. 
 

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