Βερολίνο: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο 55χρονος αντιπρόεδρος της Βαυαρίας

Είχε ακυρώσει την εμφάνισή του σε εκδήλωση λόγω αδιαθεσίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, σε ξενοδοχείο στο Βερολίνο, σε ηλικία 55 ετών.
  • Ο θάνατός του προκάλεσε σοκ στη γερμανική πολιτική σκηνή και οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του.
  • Είχε ταξιδέψει στο Βερολίνο για τα εγκαίνια νέων γραφείων του κόμματός του, αλλά ακύρωσε την ομιλία του λόγω αδιαθεσίας.
  • Η έρευνα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου και αποκλεισμό εγκληματικής ενέργειας.
  • Ο Αϊβάνγκερ ήταν αναγνωρίσιμη πολιτική προσωπικότητα, με σημαντική επιρροή στη Βαυαρία, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά.

Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Βερολίνο βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας της Βαυαρίας, σε ηλικία 55 ετών. Ο αιφνίδιος θάνατος του επικεφαλής των «Ελεύθερων Ψηφοφόρων» προκάλεσε σοκ στη γερμανική πολιτική σκηνή, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο Αϊβάνγκερ είχε ταξιδέψει στη γερμανική πρωτεύουσα προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματός του, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ακύρωσε την εμφάνισή του για λόγους υγείας και αντικαταστάθηκε από άλλο στέλεχος.

 

 

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Bild, ο 55χρονος είχε αισθανθεί αδιαθεσία νωρίτερα την ίδια ημέρα. Όταν οι συνεργάτες του προσπάθησαν αργότερα να επικοινωνήσουν μαζί του, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Τελικά, εντοπίστηκε νεκρός στο ξενοδοχείο «Neuer Fritz», στην οδό Friedrichstrasse, στην κεντρική συνοικία Μίτε του Βερολίνου.

Έρευνα για τα αίτια θανάτου – Στο μικροσκόπιο κάθε ενδεχόμενο

Η ακριβής αιτία θανάτου του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ δεν έχει γίνει γνωστή, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ερευνητικών Αρχών, η Αστυνομία και η Εισαγγελία του Βερολίνου έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τη συμμετοχή της 6ης Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Βερολίνου.

 

 

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, στόχος της έρευνας είναι «να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του θανάτου του και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας».

Η συμμετοχή της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μέρος της διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

«Απόλυτη τραγωδία», λέει ο Μάρκους Ζέντερ

Βαθιά συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, μετά την είδηση του θανάτου του πολιτικού, με τον οποίο συνεργαζόταν επί σειρά ετών στο πλαίσιο της κυβέρνησης συνασπισμού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζέντερ έγραψε:

 

 

«Ο ξαφνικός θάνατος του Χούμπερτ Αϊβάνγκερ είναι μια απόλυτη τραγωδία. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι».

Και πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μας αυτή τη στιγμή είναι πρώτα απ' όλα με την οικογένεια και τα παιδιά του. Πενθούμε μαζί τους και προσευχόμαστε γι' αυτούς».

Συλλυπητήρια μηνύματα εξέφρασαν και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής ζωής, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής της AfD, Αλίς Βάιντελ, η οποία αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η απώλεια του Βαυαρού πολιτικού.

Ποιος ήταν ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ ήταν μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες της Βαυαρίας. Καταγόταν από την Κάτω Βαυαρία και είχε συνδέσει την πολιτική του διαδρομή με το κόμμα των «Ελεύθερων Ψηφοφόρων».

Το 2008 εξελέγη για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο της Βαυαρίας, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

Το 2018, όταν οι «Ελεύθεροι Ψηφοφόροι» σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού με τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU), ο Αϊβάνγκερ ανέλαβε αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενέργειας.

 

 

Παρέμεινε στο κυβερνητικό σχήμα και στην ηγεσία του κόμματος, αποκτώντας σημαντική επιρροή στην πολιτική ζωή του κρατιδίου.

Η πολιτική του πορεία, ωστόσο, είχε σημαδευτεί και από έντονες αντιπαραθέσεις. Το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου για ένα αντισημιτικό φυλλάδιο που φέρεται να είχε συνταχθεί όταν ήταν μαθητής, τη δεκαετία του 1980.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν ο συντάκτης του, καταδίκασε το περιεχόμενό του και παραδέχθηκε ότι αντίτυπα είχαν βρεθεί στη σχολική του τσάντα. Την ευθύνη για τη σύνταξη του φυλλαδίου ανέλαβε στη συνέχεια ο μεγαλύτερος αδελφός του, Χέλμουτ Αϊβάνγκερ.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ παρέμεινε στην κυβέρνηση της Βαυαρίας.

Ο 55χρονος πολιτικός δεν ήταν παντρεμένος, αλλά διατηρούσε σχέση με την Τάνια Σβάιγκερ, η οποία είναι επικεφαλής της διοικητικής περιφέρειας του Ρέγκενσμπουργκ και προέρχεται επίσης από τους «Ελεύθερους Ψηφοφόρους».

Αφήνει πίσω του δύο παιδιά. Ο αιφνίδιος θάνατός του αποτελεί μεγάλη απώλεια για την οικογένειά του, τους συνεργάτες του και το πολιτικό κόμμα του, ενώ η έρευνα των γερμανικών Αρχών αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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