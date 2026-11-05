Ο Πίνακας - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Ψυρρή

Ιωάννα Παππά και Γιούλη Τσαγκαράκη σε κατάσταση μαύρης κωμωδίας

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Η ψήφος εμπιστοσύνης που δίνουν οι Έλληνες δημιουργοί, ο θεατρικός κόσμος και γενικότερα το κοινό στα ισπανικά κείμενα είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται και με το έργο Ο Πίνακας του Ernesto Caballero στο θέατρο Ψυρρή, σε μια μαύρη κωμωδία με... ελληνική αύρα.

Ο Πίνακας: Η Γιούλη Τσαγκαράκη κι η Ιωάννα Παππά στη σκηνή του Θεάτρου Ψυρρή

Ο Πίνακας: Η Γιούλη Τσαγκαράκη κι η Ιωάννα Παππά στη σκηνή του Θεάτρου Ψυρρή

Το έργο τοποθετείται σε ένα δυστοπικό κοντινό μέλλον, όπου μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση πλήττει την Ισπανία (κάτι σας θυμίζει;). Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια του υπουργείου Πολιτισμού να πουλήσει τον ανεκτίμητης αξίας πίνακα του Ντιέγο Βελάθκεθ Οι δεσποινίδες των τιμών (Las Meninas), για να καλύψει κρατικές ανάγκες. Ωστόσο, η κατάσταση παίρνει μια εντελώς απρόσμενη τροπή. Η αδερφή «Άνχελα» που είναι εξσπέρ στις αντιγραφές γίνεται άθελά της μαριονέτα σε αυτήν τη διαδικασία παραπλάνησης του λαού και κατά συνέπεια... viral. Η εικόνα της κατακλύζει τα social media, μετατρέποντάς τη σε μια απρόσμενη influencer, με το ευρύ κοινό και τα Μέσα να δείχνουν πλέον πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ίδια και τα likes, παρά για το ίδιο το αριστούργημα της τέχνης. 

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Ο Πίνακας: Ο Άγγελος Ανδριόπουλος είναι ο φύλακας του μουσείου;

Ο Πίνακας: Ο Άγγελος Ανδριόπουλος είναι ο φύλακας του μουσείου;

Το σκηνικό απλό και λιτό έτσι όπως ταιριάζει στο διάσημο μουσείο Πράντο, με τον πίνακα του Βελάθκεθ να πρωταγωνιστεί. Την παράσταση ανοίγει η Γιούλη Τσαγκαράκη ως καλόγρια που συνεργάζεται με το μουσείο, αξιοποιώντας το ταλέντο της στη ζωγραφική και το κοπιάρισμα μεγάλων ζωγράφων. Το έργο στηρίζεται πάνω της, με τη ηθοποιό που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, να το φέρνει εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Ανατρεπτικός κι αστείος είναι κι ο ρόλος της διευθύντριας του μουσείου που υποδύεται η Ιωάννα Παππά. Εδώ, σίγουρα ξεδιπλώνεται στο έπακρο το ταλέντο της σε έναν ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει. Ως «Αλίσια», έχει τις πιο χιουμοριστικές ατάκες και σκηνές, με το κοινό να της χαρίζει ένα ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα. Ιδιαίτερος είναι κι ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Άγγελος Ανδριόπουλος, δημιουργώντας τεχνηέντως ένα μυστήριο γύρω του, ωστόσο, το γυναικείο στοιχείο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.

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Το μαύρο χιούμορ πρωταγωνιστεί στον Πίνακα του Ernesto Caballero

Το μαύρο χιούμορ πρωταγωνιστεί στον Πίνακα του Ernesto Caballero

Οι ερμηνείες αναδεικνύουν το μαύρο χιούμορ του κειμένου, δίνοντας ζωντάνια στους τύπους-καρικατούρες της εξουσίας και της σύγχρονης διαδικτυακής πραγματικότητας που αρέσκεται να σατιρίζει ο Caballero.

Ο Μιχάλης Πανάδης, που γνωρίζουμε μέσα από αρκετές τηλεοπτικές συμμετοχές, έχει δημιουργήσει με τη σκηνοθεσία του μια «σημερινή» παράσταση σε γρήγορους ρυθμούς, με ανάλαφρη αλλά ουσιαστική διάθεση. Αξιοποιεί τα σκηνικά στοιχεία και τους φωτισμούς για να ενισχύσει την αίσθηση του εικονικού και του θεάματος.

Ο Πίνακας - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Ψυρρή

Την ίδια στιγμή υπογράφει και τη μουσική επιμέλεια. Η μετάφραση είναι της καταξιωμένης Μαρίας Χατζηεμμανουήλ, η δραματουργική επεξεργασία των Παύλου Παυλίδη και Καλλιόπης Παναγιωτίδου, τα σκηνικά και οι φωτισμοί της Ζωής Μολυβδά Φαμέλη και τα κοστούμια της Αλέγιας Παπαγεωργίου. 

Ιωάννα Παππά: Η ηλικία, ο σύζυγος, το βιογραφικό και η μητρότητα στα 40

Ο Πίνακας είναι μια σύγχρονη ηθογραφία, μια εύστοχη κι επίκαιρη σάτιρα για την εποχή της «εικόνας» και της ψηφιακής ματαιοδοξίας. Θέτει ερωτήματα για το πώς τα social media κατασκευάζουν πρόσωπα, χειραγωγούν την κοινή γνώμη κι εκμηδενίζουν την ουσία, αντικαθιστώντας την τέχνη και τον πολιτισμό με το εφήμερο lifestyle.

Ο Πίνακας - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Ψυρρή

Όσα ανατρεπτικά γίνονται στη σκηνή του θεάτρου Ψυρρή, όπως και το ιδιαίτερο φινάλε, σίγουρα θα ικανοποιήσουν τον θεατή.

Παίζουν: Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παππά, Γιούλη Τσαγκαράκη 

Θέατρο Ψυρρή
Σαχτούρη 4, Αθήνα (Ψυρρή)
Τηλ: 211-1000 365

Ταυτότητα παράστασης 

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ 
Δραματουργική επεξεργασία: Παύλος Παυλίδης - Καλλιόπη Παναγιωτίδου
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Πανάδης
Σκηνικά - φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου 
Μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Πανάδης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 20:00
Πέμπτη: 21:00
Παρασκευή: 21:00
Σάββατο: 18:00 - 21:00
Κυριακή: 20:00

Διάρκεια παράστασης: 90’ (χωρίς διάλειμμα) 

Τιμές εισιτηρίων 

Γενική είσοδος: 18€, φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο): 16€ στη Β΄Ζώνη

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ΘΕΑΤΡΟ ΨΥΡΡΗ
 |
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ
 |
ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
 |
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
 |
ERNESTO CABALLERO
 |
ΝΤΙΕΓΟ ΒΕΛΑΘΚΕΘ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΔΗΣ
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