Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα

Επανασυνδέσεις, νέες γνωριμίες & κεραυνοβόλοι έρωτες

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Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο στο σημερινό Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου παρουσίασε τις ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο στην εκπομπή Stars System.
  • Η ανάδρομη Αφροδίτη επηρεάζει τα ζώδια μέχρι τις 14/11, ευνοώντας επανασυνδέσεις και νοσταλγία.
  • Ο Νοέμβριος είναι κατάλληλος για διορθωτικές κινήσεις στις σχέσεις μέχρι το μέσον του μήνα.
  • Από τις 14/11, ο μήνας ευνοεί νέες γνωριμίες, κεραυνοβόλους έρωτες και προτάσεις επισημοποίησης.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει προσοχή σε τυχόν επαφές με πρώην μέχρι το μέσον του μήνα.

Η Άση Μπήλιου αφιέρωσε τη σημερινή εκπομπή Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) στις ερωτικές προβλέψεις για τον μήνα Νοέμβριο. Με αφορμή την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης, μέχρι τα μέσα του μήνα, εξήγησε πώς θα επηρεαστούν τα ζώδια στα ερωτικά τους το πρώτο δεκαπενθήμερο και πώς το δεύτερο. Είναι ο μήνας πάντως που ευνοεί τις επανασυνδέσεις αλλά και τις νέες γνωριμίες!

Δείτε αναλυτικά τα ερωτικά των ζωδίων για τον Νοέμβριο - Ποιοι θα έχουν επανασυνδέσεις, κεραυνοβόλους έρωτες ή χωρισμούς

Μπήλιου: Ερωτικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο - Οι τυχεροί του μήνα

«Σήμερα, μιας κι έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη, την έχουμε περίπου κάθε δύο χρόνια, νομίζω ότι αξίζει σήμερα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα ερωτικά μας. Να τα πούμε λίγο για τα ερωτικά αυτόν τον μήνα που είναι περίεργος. Έχουμε πει ότι είναι ένας μήνας που ευνοεί πάρα πολύ
το παρελθόν, με κάποιο τρόπο τις επανασυνδέσεις. Ευνοεί γενικότερα ό, τι έχει να κάνει με παλαιότερες ιστορίες που έρχονται στο προσκήνιο. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο ότι έρχονται για να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, μολονότι παίζει πολλές φορές και αυτό το
σενάριο τις περισσότερες φορές. Έρχονται για να πάρουμε ίσως κάτι απόφαση. Είναι σαν να έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα. Παίρνουμε μια απόφαση να δούμε τι κάνουμε παρακάτω. Θα δούμε λοιπόν πώς θα είναι ο μήνας αυτός σε επίπεδο ερωτικό», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Μέχρι τις 14/11 έχουμε μια νοσταλγία λόγω της ανάδρομης Αφροδίτης. Από κει και μετά ξεκινάει το καλό...το πολύ καλό 

Η Άση Μπήλιου επιισήμανε ότι ο Νοέμβιος χωρίζεται με μια ιδεατή γραμμή μέχρι το μέσον του κι ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί, ακόμα και αν λάβουμε ένα μήνυμα ή κάνουμε μια τυχαία συνάντηση με έναν/ μίαπρώην. «Είναι ένας καλός μήνας αν θέλουμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις στα ερωτικά, τουλάχιστον μέχρι το μέσον του. Κοιτάμε τι μπορούμε να φτιάξουμε, αν μπορεί να είχαμε ψυχρανθεί σε μια σχέση. Μήπως μπορούμε λίγο να τη ζεστάνουμε. Ή μπορεί να κάνουμε συνειδητοποιήσεις και να πάρουμε τις αποφάσεις μας αργότερα», σημείωσε. 

Μπήλιου: Κεραυνοβόλοι έρωτες και προτάσεις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου

H αστρολόγος ανέφερε επίσης ότι ο μήνας είναι ευνοϊκός από τις 14/11 κι έπειτα για νέες γνωριμίες, κεραυνοβόλους έρωτες, προτάσεις επισημοποίησης, συμβίωσης ή απόκτηση απογόνων.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System
 

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