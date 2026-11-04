Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»

Η έκπληξη που δεν περίμενε η παρουσιάστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αναρωτήθηκε αν την ξέρει ο Σάκης Ρουβάς στον αέρα της εκπομπής της.
  • Ο Σάκης Ρουβάς απάντησε με βίντεο στο TikTok, προτείνοντας να ξαναγνωριστούν.
  • Η Καινούργιου εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την αμηχανία της για την απάντηση του Ρουβά.
  • Αναφέρθηκε στον θαυμασμό της για τον Ρουβά και άλλους μεγάλους σταρ της ελληνικής showbiz.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι δεν την πειράζει αν οι σταρ δεν τη θυμούνται.

Ένα αυθόρμητο σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της ήταν αρκετό για να γίνει viral στα social media, με τον Σάκη Ρουβά να της επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη!

Το βίντεο που έκανε τον γύρο του TikTok προβλήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο «Super Κατερίνα», με την παρουσιάστρια να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της όταν είδε πως ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε ανταποκριθεί στο σχόλιό της.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τη νέα μουσική συνεργασία του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου. Η Κατερίνα Καινούργιου, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον τραγουδιστή, αναρωτήθηκε μπροστά στους συνεργάτες της: «Πιστεύετε με ξέρει ο Σάκης Ρουβάς;».

Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»

Όπως εξήγησε, παρά το γεγονός ότι κινούνται εδώ και χρόνια στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, δεν έχουν αναπτύξει κάποια ιδιαίτερη προσωπική σχέση. Η απορία της, μάλιστα, έφτασε μέχρι τον ίδιο τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος αποφάσισε να της απαντήσει με ένα βίντεο στο TikTok.

«Κατερίνα, καλησπέρα. Τι κάνεις; Μου είπαν ότι πρέπει να ξανασυναντηθούμε», είπε ο τραγουδιστής, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στην παρουσιάστρια.

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου, όταν παρακολούθησε το βίντεο στον αέρα της εκπομπής, ήταν γεμάτη ενθουσιασμό, αλλά και λίγη αμηχανία. Η ίδια εξήγησε πως ο Σάκης Ρουβάς είναι ένα από τα πρόσωπα που θαυμάζει ιδιαίτερα και πως ίσως γι' αυτό είχε δημιουργηθεί μέσα της η συγκεκριμένη απορία.

«Σοκ! Αλλά θα σας πω, επειδή εγώ τον έχω πολύ huge και ίνδαλμα, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Τον είχα δει πριν χρόνια, είχαμε μιλήσει και επειδή τελευταία που τον είδα… Ο άνθρωπος ήταν σε δουλειά βέβαια. Και εγώ πήγα και του μίλησα πολύ θερμά και εκείνος ήταν λίγο πιο τυπικός. Λέω μήπως με έχει ξεχάσει; Μα και σε γάμο έχουμε κάτσει και έχουμε μιλήσει, που τραγουδούσε μετά, και είχαμε κάτσει και μιλάγαμε. Ξέρεις, απλά λέω μάλλον δεν θα με θυμάται. Είναι υπέροχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι από τον χώρο της ελληνικής showbiz που έχουν για εκείνη μια ξεχωριστή θέση και τους θεωρεί τόσο μεγάλους σταρ, ώστε δεν θα την πείραζε ακόμη κι αν δεν τη θυμούνταν.

«Είναι μια κατηγορία σταρ για μένα που και να μη σε ξέρουν δεν πειράζει. Πώς να στο πω; Δηλαδή είναι τόσο σταρ. Είναι η Βίσση, είναι ο Ρουβάς, είναι ο Ρέμος, είναι η Μενεγάκη. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι τόσο, ρε παιδί μου, ψηλά που και να μη σε ξέρουν είναι λογικό…», συμπλήρωσε.

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