Ο Νικολόζι αποχαιρέτησε το GNTM στο χθεσινό επεισόδιο και το πρωί της Τετάρτης μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» για τη σύντομη αλλά έντονη διαδρομή του στον διαγωνισμό ομορφιάς, τα μελλοντικά του σχέδια, αλλά και τη συγκινητική σχέση που διατηρεί με τον αδερφό του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο χώρος της μόδας δεν προέκυψε τυχαία, αλλά ξεκίνησε σχεδόν σαν παιχνίδι με φίλους:

«Το μόντελινγκ δεν μπήκε τυχαία στη ζωή μου. Επειδή έχω φίλους φωτογράφους, κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό η ιδέα να κάνω και εγώ μια φωτογράφιση, ίσα-ίσα για μένα και για εκείνον, για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Όλη αυτή η ιδέα, όμως, στην πορεία εξελίχθηκε. Την ώρα που ήμουν μπροστά στην κάμερα μου άρεσε πάρα πολύ και όταν έβλεπα το αποτέλεσμα, είπα να το δοκιμάσω. Γιατί όχι; Αν αυτό μπορεί να με εξελίξει ως άνθρωπο και να με πληρώσει ακόμα παραπάνω, γιατί όχι;».

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Ο Νικολόζι παραδέχτηκε επίσης πως η εμπειρία του ήταν πολύ περιορισμένη πριν από τη συμμετοχή του στο παιχνίδι:

«Έχω περίπου έναν χρόνο εμπειρίας ως μοντέλο. Πριν μπω στο παιχνίδι δεν ήμουν 100% σίγουρος, δεν περίμενα ότι θα πάρω το "5" από τους κριτές. Ναι, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό».

Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κυνηγήσει το όνειρό του στο μόντελινγκ και να αφήσει πίσω του τη μέχρι τώρα καθημερινότητά του:

«Περιμένω πώς και πώς, γιατί πραγματικά θέλω να το κυνηγήσω. Κατάλαβα τα λάθη μου μέσα στο παιχνίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα αυτή την ευκαιρία, που δοκιμάστηκα σαν μοντέλο και ανυπομονώ να ασχοληθώ όσο παραπάνω γίνεται, για να το κάνω την κύριά μου δουλειά».

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του χθεσινού επεισοδίου ήταν όταν αναφέρθηκε στον αδερφό του με δακρυσμένα μάτια. Μιλώντας στη Ζήνα Κουτσελίνη, εξήγησε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στη ζωή του:

«Για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι παράδειγμα προς μίμηση. Κάποια στιγμή είχαμε απόσταση μεταξύ μας, δεν μέναμε μαζί -όπως και τώρα δεν μένουμε μαζί-, αλλά κάποιες καταστάσεις που έχουν συμβεί στη ζωή μου, ήταν ο μόνος που στάθηκε δίπλα μου σε οποιαδήποτε βλακεία κι αν φαντάστηκα να κάνω. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να με υποστηρίξει, κυρίως ψυχολογικά».

Η μεγάλη στροφή στην καριέρα του Νικολόζι μέσα από το GNTM

Κλείνοντας, αποκάλυψε και τη μεγάλη αλλαγή που επιχειρεί στην καριέρα του:

«Δουλεύω σαν ηλεκτρολόγος εδώ και 6 χρόνια και από τη μια μέρα στην άλλη θέλω να γίνω μοντέλο. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο, είναι δύο τελείως διαφορετικά επαγγέλματα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»