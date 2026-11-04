Akylas: Η αλλαγή στην εμφάνισή του - «Με βλέπατε μόνο με αφτιά!»

«Αν με χρειαστεί ο ελληνικός λαός, θα ξαναπήγαινα στη Eurovision»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.11.26, 13:40

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas, περσινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, επιστρέφει στο φυσικό του στυλ, αποκαλύπτοντας την ανανεωμένη του εμφάνιση.
  • Η εμπειρία της Eurovision ήταν πρωτόγνωρη και πιεστική, αλλά τον έκανε πιο θερμό φαν του θεσμού.
  • Δεν αποκλείει την επιστροφή του στη Eurovision, με προϋποθέσεις και νέο κομμάτι.
  • Ετοιμάζεται να συμμετάσχει στις επόμενες διαδικασίες επιλογής για τον διαγωνισμό.
  • Θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη για να παραδώσει το στέμμα στον επόμενο εκπρόσωπο.

Συναντήσαμε τον Αkyla, τον περσινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, στο event Vogue Change Makers. Σε μια φάση ιδιαίτερα δημιουργική, αλλά πολύ πιο ήρεμη σε σχέση με τους ξέφρενους ρυθμούς του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού, ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη για την επιστροφή στο φυσικό του στυλ, την εμπειρία της Eurovision, αλλά και το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά στη σκηνή του θεσμού.

akylas

Akylas - Vogue Change Makers / NDP

O Akylas μάς προσκαλεί όλους στο «πάρτυ» του

Η αλλαγή στην εμφάνιση και η επιστροφή στην κανονικότητα

Παρατηρώντας την ανανεωμένη του εικόνα, ο Αkylas ξεκαθάρισε αμέσως πως έχει επιστρέψει στον εαυτό που είχε πριν τον διαγωνισμό, αφήνοντας πίσω του τα «έξτρα» της σκηνικής παρουσίας: «Κοίτα, το μουσάκι μου, το ξέρετε όλοι. Tο μαλλί είναι το φυσικό μου πλέον, μαύρο. Πέρσι με είχατε δει με ξανθό και παντού με... αυτιά, οπότε λογικό τώρα να νιώθετε ότι κάτι έχει αλλάξει. Και εντάξει αυτό, τώρα είμαι έτσι όπως ήμουν πριν τη Eurovision βασικά».

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«Δεν πιστεύω να υπάρξει ξανά τόσο πιεστική περίοδος»

Σχετικά με τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του σήμερα, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η πίεση που βίωσε στη Eurovision ήταν πρωτόγνωρη, αν και η συγκίνηση υπερείχε: «Σίγουρα όχι τόσο πιεστική. Πιστεύω ότι δε θα υπάρξει ξανά στη ζωή μου τόσο πιεστική περίοδος όσο η περίοδος της Eurovision.

Ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Ήταν μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση που εκπροσώπησα την Ελλάδα, αλλά ναι, νομίζω τόση πίεση δεν νομίζω ότι θα βιώσω ποτέ.»

Θα τον βλέπαμε ξανά στη σκηνή της Eurovision; 

Ο Αkylas δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, θέτοντας όμως τις δικές του προϋποθέσεις: «Θα έχει ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι, αν με χρειαστεί ποτέ ο ελληνικός λαός, είμαι δίπλα του με πολύ μεγάλη χαρά να το ξανακάνω. Σίγουρα με μια άλλη καινούργια συνταγή, με κάποιο άλλο κομμάτι, με κάποιο άλλο character».

Η εμπειρία του διαγωνισμού της Eurovision τον έκανε ακόμα πιο θερμό φαν του θεσμού, ενώ αποκάλυψε πως ετοιμάζεται να δώσει το «παρών» και στις επόμενες διαδικασίες επιλογής: «Δεν ξέρω, μέσα από αυτό το ταξίδι εννοείται έχω γίνει τρελός eurofan. Ήμουν από πριν, αλλά τώρα επειδή ήμουν μέρος όλης αυτής της διαδικασίας, έτσι ανυπομονώ να δω ποια είναι τα νέα κομμάτια... »

Όσο για το αν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και στο Sing for Greece, o Αkylas απάντησε: «Πιστεύω ναι. Θα κάνω μία εμφάνιση να δώσω το στέμμα στον επόμενο, ας πούμε εκπρόσωπo!».

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