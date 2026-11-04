Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στο πάρτι γενεθλίων της

Η Δανάη Βαρθολομάτου γιόρτασε τα πρώτα «άντα»!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Βαρθολομάτου γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της με πάρτι σε στενό κύκλο.
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φωτογράφησε τη σύντροφό του δίπλα στην τούρτα, σχολιάζοντας "Πολύ Dirty Thirty".
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025 με κοινές εμφανίσεις και ταξίδια.
  • Φήμες κυκλοφορούσαν για κρίση στη σχέση τους, με τον Βασάλο να εκφράζει δημόσια την ενόχλησή του.
  • Η Δανάη και ο Κωνσταντίνος μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως η γυμναστική και τα ταξίδια.

Τα 30 της χρόνια συμπλήρωσε η Δανάη Βαρθολομάτου. Ως ένας άνθρωπος low profile, γιόρτασε τη νέα δεκαετία της ζωής της σε πολύ στενό κύκλο. 

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Το βράδυ της Τρίτης 3/11, η εορτάζουσα διοργάνωσε ένα πάρτι γενεθλίων με προσκεκλημένα πρόσωπα από το φιλικό της περιβάλλον.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν την ξεχωριστή μέρα, ενώ με μια τρυφερή ανάρτηση επιβεβαίωσε την παρουσία του στο πάρτι.

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Ο ίδιος απαθανάτισε την αγαπημένη του να ποζάρει δίπλα στην εντυπωσιακή τούρτα της, συνοδεύοντας τη φωτογραφία με τη φράση: «Πολύ Dirty Thirty».

Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη Δανάη Βαρθολομάτου στο πάρτι για τα 30α γενέθλιά της

Κωνσταντίνος Βασάλος: Φωτογραφίζει τη Δανάη Βαρθολομάτου στο πάρτι για τα 30α γενέθλιά της

Η σχέση της Δανάης Βαρθολομάτου και του Κωνσταντίνου Βασάλου έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν άρχισαν να πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις και ταξίδια.

Οι δυο τους φαίνεται να μοιράζονται πολλά κοινά, με τη γυμναστική και τα ταξίδια να βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσαν φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να περνάει κρίση στη σχέση του, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο να εκφράζει δημόσια την ενόχλησή του για όσα ακούγονται και γράφονται σχετικά με την προσωπική του ζωή.

 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΣ
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ΔΑΝΑΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ
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