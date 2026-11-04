Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια

Σύνοδος Ήλιου- ανάδρομου Ερμή & εξάγωνο ανάδρομης Αφροδίτης- Δία

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε σήμερα στο Stars System για τη Σύνοδο Ήλιου- ανάδρομου Ερμή & το εξάγωνο ανάδρομης Αφροδίτης- Δία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναλύει δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις: τη Σύνοδο του Ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή και το εξάγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης με τον Δία.
  • Η Σύνοδος Ήλιου-ανάδρομου Ερμή φέρνει στο φως διάφορα θέματα, ενώ το εξάγωνο Αφροδίτης-Δία προσφέρει ευκαιρίες, αλλά με περιορισμένη εύνοια λόγω της ανάδρομης Αφροδίτης.
  • Η μέρα απαιτεί προσοχή στις επαγγελματικές αλληλογραφίες και στις μετακινήσεις, λόγω της σύγχυσης που προκαλεί ο ανάδρομος Ερμής.
  • Συνιστάται προσοχή στην εμπιστοσύνη προς άγνωστα άτομα, καθώς ο Σκορπιός είναι καχύποπτος.

Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System τις δύο αστρολογικές όψεις της ημέρας, οι οποίες βέβαια έχουν επιροοή όλη την εβδομάδα. Πρόκειται για τη Σύνοδο του Ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιο του Σκορπιού και το εξάγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης (στον Ζυγό) με τον Δία (στον Λέοντα).

Δείτε αναλυτικά πώς επηρεάζει το κάθε ζώδιο η Σύνοδος Ήλιου - ανάδρομου Ερμή & το εξάγωνο ανάδρομης Αφροδίτης- Δία

«Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί φιλοξενεί δύο σημαντικές όψεις. Δυο κύριες όψεις, μπορώ να σας πω ότι είναι οι μοναδικές κύριες όψεις πλανητών αυτή την εβδομάδα, που επηρεάζουν ούτως ή άλλως σε όλη τη διάρκεια της», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Σύνοδος Ήλιου- ανάδρομου Ερμή & εξάγωνο ανάδρομης Αφροδίτης- Δία

«Ο Ήλιος φωτίζει στην πραγματικότητα τον ανάδρομο Ερμή που βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού και βγάζει έτσι διάφορα θέματα και ταυτόχρονα έχουμε μία από τις τυχερές όψεις αυτού του μήνα που όμως είναι λίγο "ψαλιδισμένη" η εύνοια που μας δίνει, η τύχη που μπορεί να μας φέρει γιατί έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη εξάγωνο με τον Δία, ενώ όταν οι δύο ευεργέτες πλανήτες της παραδοσιακής αστρολογίας συναντώνται μεταξύ τους, σε οποιαδήποτε όψη κάτι καλό βγαίνει, κάτι καλό έρχεται», σημείωσε η Άση Μπήλιου.

Μπήλιου: Δύο σημαντικές αστρολογικές όψεις σήμερα- Πώς επηρεάζουν τα ζώδια

Η ίδια εξήγησε πως η όψη εξαγώνου «είναι μια όψη που πάντα δείχνει ευκαιρίες, δείχνει προοπτικές, αλλά επειδή η Αφροδίτη είναι ανάδρομη, κάπως το καλό μειώνεται ας πούμε που μπορεί να δώσει».

Επισήμανε βέβαια, ότι αυτή η όψη θα επαναληφθεί στις 28 Νοεμβρίου με την Αφροδίτη σε ορθή πορεία πια. «Άρα μπορεί κάτι τώρα να μάθουμε, να ακούσουμε ή να προκύψει και να καθυστερήσει λίγο. Να έρθει το αποτέλεσμα δηλαδή και να το χαρούμε στο τέλος του Νοεμβρίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η αξία αυτής της όψης, επειδή είναι ανάδρομη η Αφροδίτη», εξήγησε.

Μπήλιου: «Η μέρα απαιτεί συγκέντρωση στα επαγγελματικά & προσοχή ποιους εμπιστευόμαστε»

«Έχει μία αίσθηση σύγχυσης η σημερινή μέρα. Πρέπει να είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και στις επαγγελματικές μας αλληλογραφίες, στα μηνύματα που μπορούν να στέλνουμε email που έχουμε να απαντήσουμε αλλά και στις μετακινήσεις μας και επειδή είναι στον Σκορπιό ο ανάδρομος Ερμής. Είναι πολύ σημαντικό αυτές εδώ τις μέρες να μην είμαστε ανοιχτά βιβλία με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε.
Ο Σκορπιός φημίζεται για την καχυποψία του ως ζώδιο. Ας είμαστε λοιπόν λίγο πιο καχύποπτοι με ανθρώπους που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ελέγξει αν όντως πρέπει να τους εμπιστευτούμε, άρα να τους αποκαλύψουμε μυστικά μας ή σημαντικά πράγματα για εμάς», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου. 

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