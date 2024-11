Έξι όνειρα που βλέπουμε οι περισσότεροι και η σημασία τους

Σαν σήμερα στις 4 Νοεμβρίου του 1899 εκδόθηκε το έργο του πατέρα της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόιντ «Η ερμηνεία των ονείρων», ο οποίος ξεκίνησε να αναλύει τα όνειρα προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει τις πτυχές μιας προσωπικότητας.

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ ήταν διακεκριμένος Αυστριακός φυσιολόγος, νευρολόγος και ψυχίατρος, ο οποίος υπήρξε ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μιας κλινικής μεθόδου ψυχοθεραπείας διαμέσου του διαλόγου μεταξύ ασθενούς και ψυχιάτρου.

Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον βαθυστόχαστους αναλυτές του 20ού αιώνα που μελέτησε και προσδιόρισε έννοιες, όπως το ασυνείδητο, την απώθηση, τη λίμπιντο, την ερμηνεία των ονείρων και την παιδική σεξουαλικότητα.

Ποιος ήταν ο Σίγκμουντ Φρόιντ

Ο Φρόιντ ήταν εβραϊκής καταγωγής και γεννήθηκε στη σημερινή πόλη της Τσεχίας Πρίμπορ, που αποτελούσε την εποχή εκείνη τμήμα της Αυστρίας. Στην ηλικία των τριών ετών, μετακόμισε με την οικογένειά του στη Λειψία και έναν χρόνο αργότερα στη Βιέννη, όπου και έζησε έως το 1938.

Ήδη από τα παιδικά του χρόνια έδειξε να διαθέτει σημαντικές διανοητικές ικανότητες, ενώ ήταν άριστος και πειθαρχημένος μαθητής. Την εκπαίδευσή του ανέλαβαν αρχικά οι γονείς του, προτού σταλεί σε ένα άγνωστο ιδιωτικό σχολείο. Σε ηλικία εννέα ετών πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του γυμνασίου Sperl, όπου ξεχώρισε για τις επιδόσεις του και αποφοίτησε με τη διάκριση summa cum laude. Διέθετε κλίση στις γλώσσες και μεγάλη ευχέρεια στα Λατινικά, τα Αρχαία Ελληνικά, τα Γαλλικά και τα Αγγλικά.

Η ερμηνεία των ονείρων του Φρόιντ

Ο Φρόιντ ξεκίνησε να αναλύει τα όνειρα προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει τις πτυχές μιας προσωπικότητας, καθώς όπως έλεγε: «Η ερμηνεία των ονείρων είναι η βασιλική οδός για την εξερεύνηση του υποσυνείδητου».

Πίστευε ότι για να ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία, έχουμε την τάση να συγκρατούμε τις ορμές μας. Επειδή, όμως, αυτές πρέπει να απελευθερωθούν έρχονται στην επιφάνεια σε συγκαλυμμένες μορφές. Ένας τρόπος, λοιπόν, για να απελευθερώνονται αυτές οι παρορμήσεις είναι μέσα από τα όνειρα. Και επειδή το περιεχόμενο του ασυνείδητου είναι ενοχλητικό ή επιβλαβές, εκφράζεται σύμφωνα με τον Φρόιντ με μια συμβολική γλώσσα.

Η ερμηνεία των ονείρων είναι η βασιλική οδός για την εξερεύνηση του υποσυνείδητου, Σίγκμουντ Φρόιντ

Έγραψε πολλά κείμενα για τα όνειρα, κυρίως στο βιβλίο του «Η ερμηνεία των ονείρων». Όπως αναφέρει σε άρθρο του στο Psychology Today ο Καθηγητής Ψυχολογίας στο Κολλέγιο Knox, Frank McAndrew, ο Φρόιντ θεωρεί ότι ο αριθμός των πραγμάτων που αντιπροσωπεύονται από τα σύμβολα στα όνειρα δεν είναι μεγάλος: το ανθρώπινο σώμα, οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέλφια, η γέννηση, ο θάνατος, η γυμνότητα και μερικά ακόμη.

Ο Φρόιντ ξεκίνησε να αναλύει τα όνειρα προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει τις πτυχές μιας προσωπικότητας / Φωτογραφία: unsplash

5+1 συνηθισμένα όνειρα και η σημασία τους

Ας δούμε τι σημαίνουν κάποια όνειρα που βλέπουμε συχνά:

Βλέπετε στο όνειρό σας ότι πέφτετε από μεγάλο ύψος

Ένα από τα πιο συνηθισμένα όνειρα που βλέπουμε είναι ότι πετάμε. Αυτό σημαίνει ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας και θα πρέπει να επανεξετάσουμε κάποια απόφαση ή επιλογή μας. Όπως υποστηρίζει ο Ράσελ Γκραντ, συγγραφέας του «The Illustrated Dream Dictionary»: «Το να ονειρευόμαστε ότι πέφτουμε είναι πολύ συνηθισμένο. Συμβολίζει τους φόβους που έχουμε, ίσως την αποτυχία στην επαγγελματική ή την ερωτική μας ζωή».

Ονειρεύεστε ότι χάνετε τα δόντια σας

Αρκετές φορές τυγχάνει να ονειρευτούμε ότι χάνουμε ένα ή περισσότερα δόντια μας. Τι σημαίνει αυτό: Σύμφωνα με τη συγγραφέα του «Dream Dictionary for Dummies», Πένι Πιρς, ένα τέτοιο όνειρο μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες: «Η αξία των δοντιών είναι η ικανότητά τους να δαγκώνουν, να κόβουν, να ξεσκίζουν. Εάν βλέπετε ότι πέφτουν τα δόντια σας, χάνετε την ισχύ σας, την ικανότητά σας να διεκδικείτε, να είστε αποφασιστικοί και να προστατεύετε τον εαυτό σας».

Βλέπετε στο όνειρό σας ότι σας απατά ο σύντροφός σας

Πόσο βασανιστικό μπορεί να είναι ένα όνειρο στο οποίο ο συντροφός σας σας απατά. Μάλιστα πολλές φορές είναι τόσο ζωντανό, που όταν ξυπνήσουμε πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο έχει όντως συμβεί! Και όμως, ένα τέτοιο όνειρο είναι αρκετά σύνηθες. Οι συγγραφείς του «Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing What Your Dreams Mean», Τρις και Ρομπ ΜακΓκρέγκορ υποστηρίζουν ότι αυτά τα όνειρα φανερώνουν ζητήματα εμπιστοσύνης, πίστης κι επικοινωνίας σε μια σχέση: «Πρόκειται για όνειρο τύπου “κι αν συμβαίνει αυτό;”· θέτετε σε δοκιμασία τα όρια της πραγματικότητας».

Βλέπετε στο όνειρό σας ότι πετάτε

Πόσο απελευθερωτικό και συναρπαστικό είναι όταν ονειρευόμαστε ότι πετάμε. Βέβεια, όσοι φοβούνται τα ύψη, ένα τέτοιο όνειρο μπορεί να τους τρομάξει. Τέτοιου είδους όνειρα μπορεί να συνδέονται με συναισθήματα ελευθερίας και ανεξαρτησίας, αλλά μπορεί να υποδεικνύουν και τάσεις φυγής ή απόδρασης από την πραγματικότητα. Και όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας του Dream Dictionary,Τόνι Κρισπ: «Συνήθως βλέπουμε ότι πετάμε μόνοι μας, κάτι που συνδέεται με την ανεξαρτησία. Όμως, επειδή συχνά νιώθουμε κι ευχαρίστηση, η πτήση ίσως αναπαριστά τη σεξουαλικότητά μας, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με απελευθέρωση από κοινωνικές συμβάσεις και περιορισμούς».

Ονειρεύεστε ότι κάποιος σας κυνηγά

Πόσς φορές έχουμε ονειρευτεί ότι μας κυνηγάει κάποιος; Τι σημαίνει ένα τέτοιο όνειρο; Ίσως ότι προσπαθείτε να αποφύγετε κάτι στην καθημερινότητά σας ή τέτοια όνειρα υποδεικνύουν μια επιθυμία να αποδράσετε από τους φόβους ή τις επιθυμίες σας.

Εάν βλέπετε ότι σαν κυνηγάει κάποιο ζώο , τότε μάλλον καταπιέζετε τον θυμό σας, τα πάθη σας και άλλα συναισθήματα.

, τότε μάλλον καταπιέζετε τον θυμό σας, τα πάθη σας και άλλα συναισθήματα. Εάν σας καταδιώκει κάποιος άγνωστος , τότε ίσως αυτό σχετίζεται με κάποια εμπειρία από την παιδική σας ηλικία ή ένα παλιό ψυχικό τραύμα.

, τότε ίσως αυτό σχετίζεται με κάποια εμπειρία από την παιδική σας ηλικία ή ένα παλιό ψυχικό τραύμα. Τέλος εάν ονειρευτείτε ότι σας κυνηγάει άτομο του άλλου φύλου, τότε ίσως φοβάστε τη δέσμευση σας «στοιχειώνει» μια παλιά σχέση.

Ονειρεύεστε ότι βρίσκεστε γυμνοί σε κάποιον δημόσιο χώρο

Εάν ονειρευτείτε ότι βρίσκετστε γυμοί σε κάποιον δημόσιο χώρο, τότε ίσως νιώθετε πως υποκρίνεστε ή ότι φοβάστε να αποκαλύψετε τις ατέλειές σας. Εάν ντρέπεστε που είστε γυμνοί, τότε αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο θα εκτεθείτε. Αν πάλι δε νιώθετε κάποια ντροπή που σας βλέπουν γυμνούς, τότε ίσως να σας περιφρονήσουν δικοί σας άνθρωποι με δικό σας φταίξιμο.

