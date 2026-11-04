Ευαγγελία Μουμούρη: Η σπάνια εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο

«Με τον σύζυγό μου θέλω να φτάσουμε την αγάπη μας σε σημείο...»

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Πηγή: Περιοδικό ΟΚ! - Φωτογραφία NDP Έλλη Πουπουλίδου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευαγγελία Μουμούρη μιλάει για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο, τονίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας και της αποδοχής της εξέλιξης του άλλου.
  • Αναφέρεται στην επιτυχία της σειράς "Ριφιφί", εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και την ικανοποίηση της για την επίδραση της τέχνης στις ψυχές των ανθρώπων.
  • Η ερμηνεία της στον ρόλο της Όλγας την επηρεάζει βαθιά, καθώς συνδέεται με προσωπικά της βιώματα και συναισθήματα.
  • Προτιμά να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επισημαίνοντας τη σημασία της μυθοπλασίας για τους ηθοποιούς.
  • Εκφράζει θαυμασμό για τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια και αναγνωρίζει την ανάγκη να προχωρήσει μετά την επιτυχία του "Ριφιφί".

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε ανοιχτά για τη ζωή, την καριέρα της και το πώς έχουν αλλάξει τα θέλω της με το πέρασμα των χρόνων.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Μαμμόπουλο, η γνωστή ηθοποιός εξομολογείται στο περιοδικό ΟΚ!: «Δεν είναι εύκολο να είσαι φίλη με τον άντρα σου. Δεν είμαστε οι ίδιοι με την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόδειξη αληθινής αγάπης είναι να δέχεσαι την εξέλιξη του ανθρώπου σου και να αφουγκράζεσαι τα θέλω του. Με τον Αλέξανδρο θα ήθελα να φτάσουμε σε ένα σημείο να είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μας που να μπορώ να του πω "φύγε και άνοιξε τα φτερά σου για αλλού" αν το θες. Αυτό όμως θα οδηγούσε σε χωρισμό. Πιστεύω ότι η πιο μεγάλη απόδειξη της αγάπης μας θα είναι να μιλάμε ειλικρινά μεταξύ μας για τα θέλω μας. Να είμαστε τόσο ειλικρινείς που να μπορούμε, χωρίς να πληγωθούμε, να ζήσουμε και χώρια. Μπορεί να είναι πληκτικό για κάποιον από τους δύο, αλλά έτσι το βλέπω».

Ευαγγελία Μουμούρη: «Έκανα σύμφωνο συμβίωσης με μαγιό και γούνα»

Η Ευαγγελία Μουμούρη με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο / NDP Photo Agency

Η Ευαγγελία Μουμούρη με τον σύζυγό της, Αλέξανδρο / NDP Photo Agency 

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει ο θρίαμβος της σειράς «Ριφιφί», που καθήλωσε το κοινό. Πώς νιώθει η ίδια μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία; «Μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά παράλληλα είναι σαν να συμβαίνει σε έναν άλλο άνθρωπο. Όλα τα χρόνια ήμουν σε συλλογικές δουλειές και έπαιρνα το μερίδιο της επιτυχίας που μου αναλογούσε. Τώρα, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη η χαρά της συνειδητοποίησης ότι με την τέχνη μπορείς να πλησιάσεις τόσο πολύ τις ψυχές των ανθρώπων», εξομολογείται.

Ευαγγελία Μουμούρη για Ριφιφί: «Ήμασταν όντως κάτω από τη γη»

Η προσέγγιση του ρόλου της Όλγας -μιας τραγικής μητέρας που έχασε τον γιο της πριν από 20 χρόνια εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της μη εκταμίευσης των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του- υπήρξε συγκλονιστική. «Όταν διάβασα το σενάριο, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Πέρα από το κομμάτι της αλήθειας της ιστορίας... η αδικία έχει γίνει. Δεν μπορώ βέβαια να νιώσω πώς είναι να πεθαίνει το παιδί σου, δεν το έχω ζήσει, αλλά έβαλα δικά μου κομμάτια που ενώθηκαν με το σενάριο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι σε ποια στιγμή της πορείας σου σε βρίσκει ένας ρόλος. Η Όλγα με βρήκε σε μια φάση της ζωής μου όπου ήθελα να διώξω τα φαντάσματά μου και να κλείσω δικές μου πόρτες».

Η ίδια προτιμά να κρατάει προσωπικές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Στην πορεία της ζωής μου έχουν υπάρξει πολλές στιγμές μεγάλης ευδαιμονίας, αλλά και ορισμένες πάρα πολύ δύσκολες. Δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα. Αφήνω τον κόσμο να φανταστεί. Οι ηθοποιοί κάνουμε μυθοπλασία. Αν ο θεατής ξέρει τα πάντα για μένα, θα του έχω γκρεμίσει τη φαντασία. Πρέπει να ακουμπά πάνω μου τις δικές του χαρές και απογοητεύσεις».

Μάλιστα, αποκαλύπτει και μια απολαυστική λεπτομέρεια από τα γυρίσματα στο ζαχαροπλαστείο, όπου μπροστά της υπήρχε πάντα μια πάστα αμυγδάλου: «Έτρωγα μία κουταλιά για τις σκηνές που προηγήθηκαν από το φινάλε και στην τελευταία σκηνή της προσωπικής μου ιστορίας, έφαγα μία ολόκληρη πάστα και τέλος. Δεν υπήρχε επανάληψη της σκηνής. Θυμάμαι ο Σωτήρης Τσαφούλιας μπήκε στο ζαχαροπλαστείο, αγκαλιαστήκαμε και χρειάστηκα ένα πεντάλεπτο μετά για να συνέλθω. Ήξερα ότι μέσα από τις δουλειές μου έχω δώσει γέλιο στον κόσμο, αλλά τόσο μεγάλη συγκίνηση δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να προσφέρω».

Μιλώντας για τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, δεν κρύβει τον θαυμασμό της: «Είναι πολύ γρήγορος, αποτελεσματικός και ευφυής. Έχει μια κοινωνική τοποθέτηση στα πράγματα και δεν φοβάται να την πει. Είναι ωραίος τύπος. Ως σκηνοθέτης έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που επιλέγει, δίνοντάς του άπλετο χώρο. Ο Σωτήρης είναι πάντα δύο βήματα μπροστά απ’ όλους μας. Στηρίζει τη δουλειά του και το όραμά του, με όποιο κόστος, και με μεγάλη ανοιχτωσιά κάνει τον ηθοποιό συνδημιουργό».

Κλείνοντας, ερωτηθείσα αν η επιτυχία του «Ριφιφί» τής δημιουργεί άγχος για το μέλλον, η Ευαγγελία Μουμούρη απαντά ώριμα: «Το "Ριφιφί" είναι μια φωτεινή δουλειά και είμαι ευγνώμων που την έζησα. Αλλά θα πρέπει να την αφήσω πίσω μου και να προχωρήσω. Όταν πρωτοξεκίνησα ως ηθοποιός, δεν σκεφτόμουν την επιτυχία. Ήθελα να με αγαπάει το σινάφι μου. Από μικρή ήθελα να ανήκω στην οικογένεια του θεάτρου... Στη ζωή δεν υπάρχει καμία σταθερά».

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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗ
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