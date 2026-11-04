Η Μιμή Ντενίση παραδέχτηκε πως προσέχει τη διατροφή της & αποκάλυψε τι είδους γυμναστική κάνει/ βίντεο Happy Day

Η Μιμή Ντενίση διαθέτει μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, την οποία διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίζουμε μέσα από το θέατρο. Η ίδια αποκάλυψε ότι φροντίζει τη διατροφή της και ότι γυμνάζεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Μιμή Ντενίση στην επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Ιούνιος 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Εννοείται! (σ.σ ότι προσέχω τη διατροφή μου). Δεν τρώω κάθε μέρα γλυκά. Μια στο τόσο! Όταν ξεφεύγουμε λιγάκι...», είπε στους δημοσιογράφους, σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στην εκπομπή Happy Day.

Μιμή Ντενίση στην παράσταση Ζαχαράτου - Παπαρίζου στο ΝΟΧ, τον Μάιο του 2026/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως κάνει γυμναστική, όπως βάρη, pilates ή περπάτημα. «Γυμνάζομαι ναι. Μη φαντάζεσαι ότι σκοτώνομαι κάθε μέρα. Εννοώ, γυμνάζομαι δύο φορές την εβδομάδα. Πιο πολύ κάνω βάρη, κάποιες φορές κάνω pilates και κοιτάζω κάθε μέρα είτε να περπατάω στο πάρκο είτε να κάνω διάδρομο», αποκάλυψε.

Η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας διατηρεί άψογη σιλουέτα, ενώ και στο παρελθόν έχει πει πως προσέχει την εμφάνισή της, αποφεύγοντας αλκοόλ, γλυκά και τηγανητά. «Όποιος λέει, από μια ηλικία και μετά, ότι διατηρείται χωρίς να κάνει τίποτα, λέει ψέματα», είχε πει σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, τον Αύγουστο του 2025.

Επίσης αντί για γλυκό, προτιμά τα φρούτα. «Δεν τρώω ποτέ αυτά που θέλω πραγματικά. Δε θα παραγγείλω τις αγαπημένες μου πατάτες, ούτε θα φάω το παγωτό που τόσο μου αρέσει», είχε επισημάνει στην ίδια συνέντευξη.