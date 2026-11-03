Μια περίεργη διαδικτυακή δραστηριότητα που χρησιμοποιεί το όνομά του εντόπισε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αποφάσισε να ενημερώσει δημόσια τους διαδικτυακούς του φίλους, προκειμένου να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός μέσα από τα social media, μια γυναίκα με το όνομα «Sonia» επικοινωνεί με χρήστες, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως προσωπική διαδικτυακή μάνατζέρ του. Μάλιστα, στα μηνύματα που στέλνει υποστηρίζει πως βρίσκεται σε συνεννόηση μαζί του και πως επιθυμεί να φέρει τους παραλήπτες σε προσωπική επαφή με τον ηθοποιό.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να βάλει τέλος σε κάθε παρεξήγηση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα και πως δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνία που πραγματοποιείται στο όνομά του.

Έτσι, δημοσίευσε σε Instagram Story το μήνυμα που φτάνει στους χρήστες και συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σαφή προειδοποίηση: «Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο επίμαχο μήνυμα, η γυναίκα αναφέρει πως επικοινωνεί εκ μέρους του ηθοποιού, καθώς εκείνος φέρεται να επιθυμεί να γνωρίσει προσωπικά συγκεκριμένους χρήστες που έχουν σχολιάσει στη σελίδα του.

«Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας», αναφέρεται στο μήνυμα.

Με τη δημόσια παρέμβασή του, ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να επιστήσει την προσοχή των ακολούθων του, ώστε να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα που χρησιμοποιούν το όνομά του χωρίς την έγκρισή του.