Βασίλης Μπισμπίκης: Άγνωστη γυναίκα παριστάνει τη μάνατζέρ του

«Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.26 , 21:30 Η καμπάνια της Dsquared2 και το στρατηγικό αβαντάζ του Χρύσανθου!
03.11.26 , 21:29 Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
03.11.26 , 21:22 Πόσο θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ την Ελλάδα
03.11.26 , 21:18 Ποινικό παρελθόν για απάτες σε βάρος ΜΚΟ είχε η σύντροφος του αρχηγού
03.11.26 , 21:10 BYD DOLPHIN G DM-i: Παρουσίαση στην Ελλάδα του νέου μοντέλου
03.11.26 , 21:10 GNTM: Η Σταυρούλα Χ. άλλαξε μόνη της το μακιγιάζ της - Δέχτηκε παρατηρήσεις
03.11.26 , 21:00 Star Tech: Η Christina Duxa με τη Νεφέλη Αγκυρίδου μιλούν για σινεμά και ΑΙ
03.11.26 , 20:42 Βασίλης Μπισμπίκης: Άγνωστη γυναίκα παριστάνει τη μάνατζέρ του
03.11.26 , 20:42 Θύμα της ΜΚΟ στο Star: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει;»
03.11.26 , 20:36 ΗΠΑ: Οι ενδιάμεσες εκλογές και γιατί είναι κρίσιμες
03.11.26 , 19:47 «Αδίστακτοι όσοι το κάνουν»: Το ξέσπασμα της Μαρίας Κανελλοπούλου
03.11.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Για δυνατούς λύτες ο τελικός γρίφος
03.11.26 , 19:44 Pizza Fan: Πληρώθηκε ο μισθός Οκτωβρίου στα κεντρικά καταστήματα
03.11.26 , 19:43 Χιλιάδες ιδιοκτήτες μένουν με εκτός σχεδίου οικόπεδα που δεν χτίζονται
03.11.26 , 19:25 35 Χρόνια ΙΕΛ: Ψηφιακή καινοτομία για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
Λέκκας: «Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι»
Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Επίσημη εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θύμιο Φράγκο
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
Κάστανα: Πόση ώρα τα βράζουμε για να μπορούν ξεφλουδίζουν εύκολα
«Λύγισε» ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα - «Δεν μπορώ να μιλήσω... »
Μέλι ή ζάχαρη; Πόσες θερμίδες έχουν και ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;
Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από 21 χρόνια - «Υποστέλλω τη σημαία μου»
Τζωρτίνα Σερπιέρη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Μαρινέλλας
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Μπισμπίκης: Η τούρτα έκπληξη για τα γενέθλιά του στα καμαρίνια του Cartel/ instagram

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης προειδοποιεί για γυναίκα που παριστάνει τη μάνατζέρ του.
  • Η γυναίκα, με το όνομα «Sonia», επικοινωνεί με χρήστες στο όνομά του, ισχυριζόμενη ότι έχει την έγκρισή του.
  • Ο ηθοποιός δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα και ότι δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνία αυτή.
  • Δημοσίευσε μήνυμα στο Instagram, ζητώντας από τους ακολούθους του να αγνοήσουν τέτοιες προσεγγίσεις.
  • Σκοπός του είναι να προστατεύσει τους διαδικτυακούς του φίλους από πιθανή εξαπάτηση.

Μια περίεργη διαδικτυακή δραστηριότητα που χρησιμοποιεί το όνομά του εντόπισε ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος αποφάσισε να ενημερώσει δημόσια τους διαδικτυακούς του φίλους, προκειμένου να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης.

Μπισμπίκης: Οι εκπλήξεις στο θέατρο για τα γενέθλιά του - Μαζί του η Βανδή

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός μέσα από τα social media, μια γυναίκα με το όνομα «Sonia» επικοινωνεί με χρήστες, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως προσωπική διαδικτυακή μάνατζέρ του. Μάλιστα, στα μηνύματα που στέλνει υποστηρίζει πως βρίσκεται σε συνεννόηση μαζί του και πως επιθυμεί να φέρει τους παραλήπτες σε προσωπική επαφή με τον ηθοποιό.

Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να βάλει τέλος σε κάθε παρεξήγηση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα και πως δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνία που πραγματοποιείται στο όνομά του.

Έτσι, δημοσίευσε σε Instagram Story το μήνυμα που φτάνει στους χρήστες και συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σαφή προειδοποίηση: «Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Βασίλης Μπισμπίκης: Η φωτογραφία από τα γενέθλιά του - Τα πόσα «κλείνει»;

Στο επίμαχο μήνυμα, η γυναίκα αναφέρει πως επικοινωνεί εκ μέρους του ηθοποιού, καθώς εκείνος φέρεται να επιθυμεί να γνωρίσει προσωπικά συγκεκριμένους χρήστες που έχουν σχολιάσει στη σελίδα του.

«Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας», αναφέρεται στο μήνυμα.

Βασίλης Μπισμπίκης: Άγνωστη γυναίκα παριστάνει τη μάνατζέρ του

Με τη δημόσια παρέμβασή του, ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να επιστήσει την προσοχή των ακολούθων του, ώστε να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα που χρησιμοποιούν το όνομά του χωρίς την έγκρισή του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΑΤΗ
 |
SOCIAL MEDIA
 |
ΜΑΝΑΤΖΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μαρία Κανελλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
«Αδίστακτοι όσοι το κάνουν»: Το ξέσπασμα της Μαρίας Κανελλοπούλου
Ναταλία Γερμανού
Celebrities & Gossip Νεα
Ξέσπασε η Ναταλία Γερμανού: «Κύριε εισαγγελέα, κρέμομαι από τα χείλη σας»
Μαρία Σάκκαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Σάκκαρη για την υπόθεση ΜΚΟ: «Με έχει πληγώσει βαθύτατα»
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Τσιμιτσέλης για την κόρη του: «Είναι πολύ λαμπερό πλάσμα»
Ελεάνα Παπαϊωάννου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελεάνα Παπαϊωάννου: Το νέο τραγούδι μετά τη γέννηση της κόρης της
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Celebrities & Gossip Νεα
Μικρό Παλλάς: Αγαπημένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα των «Λύκων»
Τελάλης: Στο 38ο Αthens Fashion Week με τη Μαλαματένια
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Τελάλης: Με τη σύντροφό του, Μαλαματένια, στο Athens Fashion Week
Θανάσης Πάτρας - Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Θανάσης Πάτρας: Το υπονοούμενο στη Σίσσυ Χρηστίδου για τον Νεδέλκο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top