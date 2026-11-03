Στη φυλακή οδηγείται η σύντροφος του αρχηγού της ΜΚΟ, για την απάτη-μαμούθ των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος άρρωστων παιδιών. Επιχείρησε στην απολογία της να παρουσιαστεί ως άνθρωπος του μεροκάματου, όμως στο εξωτερικό εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Mε εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, ενώ στα δικαστήρια υπήρξαν αποδοκιμασίες σε βάρος τους.

ΜΚΟ: Ηχητικά ντοκουμέντα με τα παρακάλια του «αρχηγού»

Ο αρχηγός της ΜΚΟ και η σύντροφός του είχαν πολλά πρόσωπα. «Άγγελοι» στα χριστουγεννιάτικα πάρκα και στα νοσοκομεία, αλλά με σκοτεινά σχέδια για εύκολο χρήμα. Με περισσό θράσος ζητούσαν χρήματα από επώνυμους για να εξασφαλίζουν διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Ντοκουμέντο με τον αρχηγό της ΜΚΟ να ζητά χρήματα για άρρωστο παιδί: «Φαίη, καλησπέρα, τι κάνεις; Με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο για ένα παιδάκι που χρειάζεται άμεση βοήθεια. Δεν ξέρω αν μπορείς και εσύ να συμμετέχεις, να το βοηθήσουμε λίγο».

Θύμα της ΜΚΟ στο Star: «Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή σου αξίζει; Μία είναι η τιμωρία»

Η Φαίη Ζακάκου, επιχειρηματίας και influencer λέει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει λύπηση. Όταν δολοφονείς 100 παιδιά, ποια ποινή τους αξίζει; Κάτι τέτοιοι άνθρωποι είναι σαν να βιάζουν κατ’ εξακολούθηση παιδιά. Άρα, μία είναι η τιμωρία…»

«Την χτυπούσαν στο συναίσθημά της. Της έλεγαν: “Βρες χρήματα, γιατί τα παιδιά αυτά θα καταλήξουν…”», προσθέτει ο δικηγόρος του θύματος, Απόστολος Λύτρας.

MKO: Αποδοκιμασίες στα δικαστήρια - Στη φυλακή η σύντροφος του «αρχηγού»

Η 35χρονη σύντροφος του αρχηγού είχε τον ρόλο της αντιπροέδρου στη ΜΚΟ. Στο Facebook έλεγε ότι παλεύει για τα δύο παιδιά της. Εκτός διαδικτύου, όμως, έμενε σε σουίτες και έκανε θεραπείες για τους γλουτούς της. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή της χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου, που τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή. Οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινότητά μας. Ζούμε σε σπίτι 68 τετραγωνικών στην Τούμπα, με ενοίκιο», ανέφερε η κατηγορούμενη.

Συγκλονισμένος από τις εξελίξεις είναι και ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Τάσος Χατζηγιοβάνης. Είχε βοηθήσει τη ΜΚΟ και τον μικρό Δημήτρη. Σε βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ, λύγισε.

«Αλλά να μην κλείσουμε την καρδιά μας, γιατί και αύριο θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Εγώ πιστεύω πως το καλό πάντα νικά και θα συνεχίσω να δίνω και να προσφέρω όπως μπορώ. Σας ευχαριστώ».

Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων δεσμεύονται. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε λογαριασμούς PayPal εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Οι μέχρι τώρα αποκαλύψεις είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

