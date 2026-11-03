ΜΚΟ: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων

Τι υποστήριξε στην απολογία της η 35χρονη κατηγορούμενη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων.

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται είναι και ακίνητα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, από τις έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής σε λογαριασμούς paypall, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά, να διεκδικήσουν την επιστροφή των δωρεών τους.

Στη φυλακή η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ την ίδια ποινική μεταχείριση είχαν τόσο ο διαιτητής όσο κι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που απολογήθηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτή για το σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.