ΜΚΟ: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων

Δωρητές μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή των δωρεών τους

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Τι υποστήριξε στην απολογία της η 35χρονη κατηγορούμενη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορούμενων στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που εκμεταλλευόταν ΜΚΟ για κέρδη από δωρεές.
  • Εντοπίστηκαν 300.000 ευρώ σε λογαριασμούς paypall στο Λουξεμβούργο.
  • Οι δωρητές που εξαπατήθηκαν μπορούν να διεκδικήσουν επιστροφή των δωρεών τους με τα σχετικά παραστατικά.
  • Η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου είναι προσωρινά κρατούμενη, ενώ ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Ο ιδρυτής της ΜΚΟ θα απολογηθεί την Πέμπτη.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

ΜΚΟ: Προφυλακίστηκε η 35χρονη - Τα «έριξε» όλα στον σύντροφό της

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων. 

«Δεν έχετε ίχνος ντροπής;»: Απολογείται η σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται είναι και ακίνητα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, από τις έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής σε λογαριασμούς paypall, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο. 

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν, εφόσον διαθέτουν τα σχετικά παραστατικά, να διεκδικήσουν την επιστροφή των δωρεών τους. 

 Στη φυλακή η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ την ίδια ποινική μεταχείριση είχαν τόσο ο διαιτητής όσο κι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που απολογήθηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτή για το σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

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