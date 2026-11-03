Δύο email, που εστάλησαν στις Αρχές τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, φέρονται να αποτέλεσαν την αφετηρία για την αποκάλυψη της υπόθεσης της «αμαρτωλής» ΜΚΟ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μηνύματα εξέφραζαν αμφιβολίες για τη διαφάνεια της λειτουργίας της οργάνωσης και για το ενδεχόμενο τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση οικογενειών να μην κατέληγαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

O 37χρονος ιδρυτής της «αμαρτωλής» ΜΚΟ που κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων από εράνουν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Η έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ η υπόθεση επεκτάθηκε και στον χώρο του ποδοσφαίρου, με τις Αρχές να εξετάζουν καταγγελίες για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων.

ΜΚΟ: Τα δύο email που άνοιξαν τον δρόμο για την έρευνα

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία, τα δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έφτασαν στις Αρχές στις 19 Ιουλίου 2024 και στις 13 Ιανουαρίου 2025 και είχαν τον ίδιο τίτλο: «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Π.Χ.».

Στα μηνύματα διατυπώνονταν προβληματισμοί για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και ειδικότερα για την ιστοσελίδα της. Σύμφωνα με την καταγγελία, υπήρχε έλλειψη πληροφοριών για τη διοίκηση, τα πρόσωπα που τη διαχειρίζονταν και τη δραστηριότητά της.

Δύο email που εστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος άνοιξαν την έρευνα για την «αμαρτωλή» ΜΚΟ

Επιπλέον, γινόταν αναφορά σε ένα μέλος της ΜΚΟ, το οποίο εμφανιζόταν στην ιστοσελίδα με το όνομα προφίλ «Jessica Brown», με τον αποστολέα να αμφισβητεί την αυθεντικότητα του συγκεκριμένου προφίλ.

Τα email εξέφραζαν, επίσης, ανησυχίες για το ενδεχόμενο τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για παιδιά με βαριές ασθένειες να μην αξιοποιούνταν για τον σκοπό που προβαλλόταν.

Μετά την αποστολή των μηνυμάτων ξεκίνησε η έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι έβαλαν στο μικροσκόπιο τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ και τους διαχειριστές της.

ΜΚΟ: Τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ και οι τραπεζικές κινήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Οκτώβριο του 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν μέσω των λογαριασμών που εξετάζονται περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από 249.000 τραπεζικές κινήσεις.

Από το ποσό αυτό, περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να κατέληξε στα παιδιά που είχαν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, ενώ περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μέσω PayPal, καταγράφηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 4.533.227 ευρώ.

Ο 37χρονος και η σύντροφός του έκαναν πολυτελή ζωή, που δεν δικαιολογούσαν τα εισοδήματά τους

Τα ποσά ανά έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, διαμορφώθηκαν ως εξής:

2019: 350 ευρώ

2020: 78.961 ευρώ

2021: 559.500 ευρώ

2022: 593.660 ευρώ

2023: 941.083 ευρώ

2024: 751.637 ευρώ

2025: 900.504 ευρώ

Έως τις 26 Αυγούστου 2026: 707.520 ευρώ

Από την έρευνα προκύπτει ότι 3.579.183 ευρώ φέρονται να εκταμιεύθηκαν από τον πρόεδρο της ΜΚΟ και τη σύντροφό του, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για προσωπικές ανάγκες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, αναφορά σε 52.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία φέρονται να αποδόθηκαν μετά το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της ΜΚΟ, χωρίς να εντοπιστεί μεταγενέστερη κατάθεσή τους σε άλλον λογαριασμό του σωματείου ή των εμπλεκομένων.

ΜΚΟ: Ζούσαν μες στην πολυτέλεια και δήλωναν πενιχρά εισοδήματα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ο ίδιος και η 35χρονη σύντροφός του δεν εμφάνιζαν επαγγελματική δραστηριότητα κατά τις φυσικές παρακολουθήσεις.

Ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ χρησιμοποιούσε πολυτελή οχήματα μέσω leasing κι έμενε σε πανάκριβες σουίτες ξενοδοχείων

Ωστόσο, ο 37χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελή οχήματα μέσω leasing, να διέμενε σε ακριβές ξενοδοχειακές σουίτες και να πραγματοποιούσε σημαντικές δαπάνες για διασκέδαση και δώρα.

Οι οικονομικές κινήσεις του, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Το 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 3.992,80 ευρώ. Το 2019 έχει δηλώσει επιδόματα ανεργίας ύψους 2.000 ευρώ και 527,27 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Το 2020 έχει δηλώσει 5.670,74 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών ενώ εμφανίζεται για δύο μήνες κυριότητας και η απόκτηση οχήματος, χωρίς όμως να έχει δηλωθεί οποιαδήποτε μορφή εσόδων.

Το 2021 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 3.202,60 ευρώ, ανάλωση κεφαλαίου ύψους 3.000 ευρώ και 490 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 16.236,06 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και 6.000 ευρώ για την αγορά ή μίσθωση οχημάτων.

Το 2022 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 15.146,21 ευρώ και 630 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 362,14 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 47.014,82 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών

Το 2023 έχει δηλώσει 29.178,19 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 378 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 1.537,34 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 53.565,97 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Ο 37χρονος και η σύντροφός του δήλωναν στην εφορία πενιχρά εισοδήματα, αλλά έκαναν πολυτελή ζωή

Το 2024 έχει δηλώσει 295,03 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 1.200 ευρώ από ανάλωση κεφαλαίου, ενώ δαπάνησε 2.761 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων και 56.317,21 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, προκατάβαλε φόρο εισοδήματος 3.102 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το 2025 έχει δηλώσει 146.401,67 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 250 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 43.106,77 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος των πιστώσεων φέρεται να προέρχεται από κέρδη στοιχηματικών εταιρειών.

ΜΚΟ: Η σύντροφος του 37χρονου και οι καταγγελίες για άλλη ΜΚΟ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και στη δική της περίπτωση καταγράφονται διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες.

Το 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 1.353,60 ευρώ.

Το 2019 έχει δηλώσει μόνο 659 ευρώ για δαπάνη αγοράς αγαθών.

Η σύντροφος του 37χρονου ιδρυτή της «αμαρτωλής» ΜΚΟ

Το 2020 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 443 ευρώ και 905 ευρώ προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, ενώ δαπάνησε 996,45 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2021 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 3.964,75 ευρώ και 2.721 ευρώ προερχόμενα από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, ενώ δαπάνησε 2.519,66 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2022 έχει δηλώσει άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς 3.696 ευρώ και 3.600 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δαπάνησε 10.684 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Το 2023 έχει δηλώσει 12.317 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δαπάνησε 13.051 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 44,26 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το 2024 έχει δηλώσει 9.643 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 2.490 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 12.749 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 760 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Το 2025 έχει δηλώσει 2.218 ευρώ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 5.380 ευρώ από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 20.342 ευρώ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατάβαλε φόρο εισοδήματος 477 ευρώ από το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Παράλληλα, η 35χρονη είχε στο παρελθόν συμμετοχή σε αντίστοιχη ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόεδρος της συγκεκριμένης οργάνωσης είχε υποβάλει σε βάρος της μηνύσεις το 2018 και το 2021 για πλαστογραφία, υπεξαίρεση, συκοφαντική δυσφήμιση και απάτη.

ΜΚΟ: Η επέκταση της υπόθεσης στο ποδόσφαιρο

Η έρευνα για τη ΜΚΟ δεν περιορίστηκε στις δωρεές και στις τραπεζικές κινήσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 37χρονος φέρεται να πίστωσε περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας να εμφανίσει χρήματα από δωρεές ως νόμιμα κέρδη.

Οι Αρχές εξετάζουν, επίσης, την καταγγελλόμενη χρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ομάδων στην Πιερία με ποσό 250.000 ευρώ, με σκοπό, σύμφωνα με τη δικογραφία, τη χειραγώγηση αγώνων και τον επηρεασμό διαιτητών.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας.

ΜΚΟ: Απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκινούν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου, ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας αναμένεται να περάσουν από το γραφείο του ανακριτή.

Οι δύο τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος που αφορά στον παράνομο στοιχηματισμό και τους φερόμενους ως στημένους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ κι ακόμη ένας κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, αντίστοιχα.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.