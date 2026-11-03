ΕΟΦ: Μην αγνοείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπληρώστε την Κίτρινη Κάρτα

Οι συστάσεις του ΕΟΦ στους χρήστες φαρμάκων

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Η Ελλάδα συμμετέχει μέσω του ΕΟΦ στην παγκόσμια εκστρατεία για την ασφάλεια των φαρμάκων MedSafetyWeek που πραγματοποιείται από 2 ως 8 Νοεμβρίου και προτρέπει όλους να μην αγνοούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά να τις αναφέρουν, ώστε να βοηθήσουν στις προστασία άλλων από βλάβες.

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Η Ελλάδα συμμετέχει στην εκστρατεία MedSafetyWeek, προτρέποντας όλους να αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων μέσω της Κίτρινης Κάρτας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η Ελλάδα συμμετέχει στην εκστρατεία MedSafetyWeek, προτρέποντας όλους να αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων μέσω της Κίτρινης Κάρτας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα φάρμακα σώζουν ζωές και βελτιώνουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, μπορεί όμως να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, σημειώνει ο ΕΟΦ.

Προσθέτει ότι οι αναφορές παρέχουν σημαντική γνώση σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων και βοηθούν τις αρμόδιες αρχές όπως ο ΕΟΦ να ανταποκριθούν αποτελεσματικά έναντι δυνητικών κινδύνων.

Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται ξαφνικά, ενώ άλλες αναπτύσσονται προοδευτικά, έπειτα από μακροχρόνια χρήση και μπορεί να εκδηλωθούν ακόμα και μετά τη διακοπή του φαρμάκου.

Ορισμένες μπορεί να είναι σαφώς αισθητές, ενώ άλλες είναι «σιωπηλές» και ανιχνεύονται μόνο μετά από εξετάσεις.

Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν κατά την έναρξη λήψης ενός φαρμάκου, την αλλαγή δόσης ή την ταυτόχρονη λήψη πολλών φαρμάκων ή ακόμη όταν το φάρμακο λαμβάνεται μαζί με ορισμένες τροφές ή φυτικά σκευάσματα.

Ο ΕΟΦ καλεί τους ασθενείς και τους φροντιστές τους καθώς και τους επαγγελματίες υγείας να παραμένουν σε εγρήγορση για όλα τα είδη ανεπιθύμητων ενεργειών και να αναφέρουν κάθε πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια μέσω της Κίτρινης Κάρτας.

Τα φάρμακα σώζουν ζωές και βελτιώνουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, μπορεί όμως να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, σημειώνει ο ΕΟΦ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα φάρμακα σώζουν ζωές και βελτιώνουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, μπορεί όμως να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, σημειώνει ο ΕΟΦ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο ΕΟΦ προτρέπει ιδιαίτερα τους χρήστες φαρμάκων:

  • Διαβάστε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης που συνοδεύει το φάρμακο και συζητήστε με έναν επαγγελματία υγείας για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
  • Σκεφτείτε την πιθανότητα τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε να είναι ανεπιθύμητη ενέργεια από τη λήψη φαρμάκου και αναφέρετέ τα, ιδιαίτερα μάλιστα εάν είναι σοβαρά, επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή ή δεν αναφέρονται στο Φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης του φαρμάκου/ των φαρμάκων σας. Δεν χρειάζεται να είστε βέβαιοι ότι το φάρμακο προκάλεσε το σύμπτωμα για να το αναφέρετε.
  • Μην αγνοείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπληρώστε την Κίτρινη Κάρτα.

Κάθε ασθενής, φροντιστής, επαγγελματίας της υγείας και φορέας υγείας μπορεί να συμβάλλει ενεργά προωθώντας το οπτικοακουστικό υλικό της εκστρατείας που αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα και τα social media του ΕΟΦ, το οποίο διατίθεται επίσης συγκεντρωμένο στο σύνδεσμο /pliroforisi-koinou/.

«Μην αγνοείτε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπληρώστε την Κίτρινη Κάρτα», καταλήγει ο ΕΟΦ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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